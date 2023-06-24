Євросоюз оголосив про істотні кроки для імплементації реформ, які було сформульовано в семи рекомендаціях Україні торік у червні

Оцінку виконання українською владою умов, необхідних для відкриття переговорів про вступ України до ЄС, висловила міністр з європейських питань Швеції Джессіка Росвалл під час пресконференції по завершенні неформального засідання Європейської ради із загальних питань, що відбулося у Стокгольмі — столиці Швеції, яка головує в ЄС. У ході цього засідання єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї представив усну оцінку Єврокомісії щодо виконання Україною рекомендацій, наданих їй разом зі статусом країни-кандидата.

«Ті зусилля, яких доклала Україна за останній рік, вражають. Попри надзвичайні обставини Київ зробив істотні кроки вперед», — сказала Джессіка Росвалл. Серед цих кроків вона назвала новий законопроєкт про Конституційний Суд, ухвалення нового закону про медіа, «реформування важливих судових органів» і «призначення нових керівників антикорупційних інституцій».

Окрім того, у Єврокомісії підтримали «новий закон про декларування активів». Це, на думку Брюсселя, свідчить про те, що український уряд хоче робити додаткові кроки, щоб боротися з корупцією. У Єврокомісії знають про бажання України «цього року наблизитися до переговорів про вступ», тому мають намір допомагати українській владі продовжувати реформи «під час надзвичайно важкого періоду». Міністерка також висловила впевненість, що в Києві уважно вивчать оприлюднену оцінку ЄС, щоб удосконалювати необхідні реформи.

Під час зустрічі у Стокгольмі представники Європейської комісії оголосили усну проміжну оцінку щодо виконання Україною рекомендацій. Проте, за інформацією ЗМІ, у внутрішньому документі ЄК, який під час цієї зустрічі оприлюднив єврокомісар Олівер Варгеї, сім рекомендацій оцінювали за такою шкалою: немає прогресу, певний прогрес, хороший прогрес, виконано.

Оцінку «виконано» отримали дві рекомендації: судова реформа та закон про ЗМІ. На оцінку «хороший прогрес» заслужило реформування КСУ. Решта чотири рекомендації: боротьба з корупцією, відмивання коштів, антиолігархічне законодавство і ухвалення закону щодо прав нацменшин за шкалою ЄК отримали оцінку «певний прогрес» і кілька зауважень з приводу того, що ще потрібно зробити в конкретному напрямі. Так, у Єврокомісії вказують, що українська влада має удосконалити процедуру добору суддів КСУ відповідно до рекомендації Венеціанської комісії. Врахувати зауваження Венеціанки треба й щодо законів про нацменшини та деолігархізацію.

У приватних розмовах європейські дипломати в Брюсселі підкреслюють, що така проміжна оцінка має робочий характер. Єврокомісія прагнула наголосити на прогресі, який зробила українська сторона, імплементуючи ці рекомендації у справді надзвичайно складних обставинах широкомасштабного військового вторгнення, а також чітко вказати, що ще варто зробити, щоб до жовтня всі пункти підтягнулися до відмітки «виконано».

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону заявила, що Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Європейської комісії, але й так визнання прогресу у виконанні рекомендацій безпрецедентне.

«Наші амбіції були більшими. Ми зокрема розраховували, що блок заходів, пов’язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко. Також планували до цієї оцінки повністю ухвалити законодавство про впровадження реформи Конституційного Суду, а його ухвалено лише в першому читанні», — зазначила вона.

Проте урядовиця наголосила, що для Єврокомісії визнання менш ніж за рік після отримання статусу кандидата будь-якого прогресу у виконанні зобов’язань безпрецедентне, адже країни роками працюють над реалізацією таких рекомендацій. «Математично для нас, звісно, цифри досить скромні, але для Європейської комісії це історичний прорив», — додала віцепрем’єр.

Крім того, вона зазначила, що виконання інших п’яти рекомендацій не перебуває на нульовому рівні, а стосовно деяких залишилися тільки технічні питання.

Головне, на думку Ольги Стефанішиної, — що ця проміжна оцінка чітко зафіксувала кроки, які ще необхідно зробити, щоб до жовтня завершити реалізацію всіх семи рекомендацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У жовтні Єврокомісія оголосить остаточні результати виконання семи умов, які буде зафіксовано у звіті в межах пакета розширення. І саме ця оцінка стане вирішальною в ухваленні рішення Брюсселя про відкриття переговорів про вступ України до ЄС цього року.