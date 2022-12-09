Європейська комісія офіційно оголосила про формування дев’ятого пакета санкцій проти росії. Нові обмежувальні заходи будуть спрямовані проти 200 юридичних та фізичних осіб та введуть заборону зокрема на ввезення в росію безпілотників.

«росія продовжує нести Україні смерть і руйнування. Ми підтримуємо Україну і змушуємо рф платити за її жорстокість. Вісім пакетів санкцій, які ми запровадили, вже відчутно кусаються. Сьогодні ми посилюємо тиск на росію дев’ятим пакетом», — повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

За словами очільниці Єврокомісії, санкції стосуватимуться військовослужбовців російських збройних сил, компаній в оборонному секторі, членів держдуми та ради федерації, міністрів, губернаторів, політичних партій. Урсула фон дер Ляєн уточнила, що персональні санкції стосуватимуться осіб, яких можна вважати відповідальними за цілеспрямовані удари по цивільних цілях, вивезенні українських дітей до рф, вивезенні привласненої сільськогосподарської продукції з окупованих територій.

ЄС хоче запровадити заборону на операції із трьома російськими банками, зокрема із «всероссийским банком развития регионов», а також на мовлення чотирьох російських пропагандистських каналів. Також ЄС заборонить прямий експорт двигунів для безпілотників до росії та експорт до будь-якої третьої країни (наприклад Ірану), яка могла б постачати безпілотники до рф, додала голова Єврокомісії. За її словами, заплановано запровадити нові експортні обмеження, зокрема щодо товарів подвійного призначення: ключових хімічних, нейропаралітичних речовин та електроніки й ІТ-компонентів, які росія може використовувати для виробництва зброї. Також пропонують запровадити нові санкції в галузі економіки, спрямовані на російські енергетичний та гірничодобувний сектори, зокрема заборону на нові інвестиції в гірничодобувну галузь рф.

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