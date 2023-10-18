У Києві зі спецпредставником США зустрілися керівники держави, про проблеми відбудови Київщини Пенні Пріцкер дізналася на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад

У Києві зі спецпредставником США зустрілися керівники держави, про проблеми відбудови Київщини Пенні Пріцкер дізналася на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад

Президент Володимир Зеленський, зустрічаючись зі спеціальним представником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, висловив подяку Президентові Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену, Конгресу й американському народові за надання величезної оборонної, фінансової, економічної та гуманітарної допомоги Україні для протистояння повномасштабній російській агресії.

«Ваш візит — сигнал міцної підтримки. Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомогти Україні пройти зимовий період і захистити об’єкти критичної інфраструктури», — сказав Президент.

Глава держави окремо зачепив тему відбудови нашої країни: «Відновлення України попри російську агресію, що триває, є пріоритетом, оскільки дає змогу забезпечувати необхідні умови для боротьби та перемоги нашої держави». Президент зазначив, що проєкти з відбудови потребують приватних інвестицій. Тому українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проєктів у найперспективніших галузях української економіки, як­от сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість тощо.

«Особливий інтерес становить участь американських компаній у реконструкції української енергетичної системи. Це особливо актуально напередодні зимового періоду, коли агресор очікувано посилить атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури», — акцентував Володимир Зеленський.К

Глава держави зазначив, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків. Було окремо порушено питання використання заморожених російських активів як істотного джерела коштів для відбудови України.

Точки зростання ВВП

Під час зустрічі Прем’єр­міністра України Дениса Шмигаля

та спеціального представника США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер обговорювали точки зростання українського ВВП: переробка в агросекторі, енергетика, ВПК, будівельна галузь, IT, машинобудування. Ішлося і про розмінування та спільні програми підтримки бізнесу в Україні.

«Український експорт — ключова складова зростання економіки. Працюємо над розширенням експортних можливостей та функціонуванням чорноморського зернового коридору. У цьому контексті важлива ефективна система страхування воєнних ризиків. Координуємо роботу спільно з американськими партнерами», — зазначив Прем’єр­міністр.

Денис Шмигаль і Пенні Пріцкер обговорили джерела фінансування відновлення України. Глава уряду наголосив, що агресор має заплатити за збитки, яких завдав. Сторони порушили питання використання заморожених російських активів. Прем’єр­міністр подякував США за вагому фінансову підтримку.

Як зауважив Денис Шмигаль, Україна створює сприятливі умови для іноземного бізнесу: «Упроваджуємо реформи, інвестиційний супровід, індустріальні парки, проєкти державно­приватного партнерства та концесії. Маємо успішні кейси в енергетичній співпраці між Енергоатомом та Westinghouse».

Прем’єр­міністр запросив американські компанії розвивати свій бізнес в Україні.

Учасники засідання президії конгресу заслухали питання, які порушили представники органів місцевого самоврядування та жителі територіальних громад Київщини.

Дослухатися до думок громад

За дорученням Президента України керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, у фокусі уваги якого була відбудова Київської області. Участь у заході взяла спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Наживо та в онлайн­форматі до засідання долучилися понад 200 учасників, серед яких представники центральної влади, керівництво Верховної Ради та народні депутати, представники Київської області, зокрема начальник ОВА, в.о. голови облради, начальники РВА, а також посли іноземних держав та представники міжнародних організацій.

Заступник керівника Офісу Президента України, виконавчий секретар президії конгресу Олексій Кулеба, який модерував зустріч, наголосив на важливості розв’язання проблемних питань щодо реалізації проєктів відбудови та відновлення територіальних громад Київської області, що постраждали внаслідок російської агресії.

Андрій Єрмак наголосив, що відбудова всіх постраждалих від війни регіонів — ключовий елемент відновлення України загалом. Він відзначив роль країн­партнерів, які надають нашій державі значну допомогу в різних галузях.

«Крім інфраструктурної відбудови йдеться про рішуче реформування багатьох систем, елементів та налаштувань у нашій державі. У певному сенсі йдеться про перезаснування України за стандартами ЄС і НАТО, членами яких ми неодмінно станемо в осяжному майбутньому. Це й ринкова економіка, і безпека, і механізми демократії, й віднайдення балансу стримувань і противаг, верховенство права, соціальна справедливість, відкритість до передових ідей і практик та багато іншого», — сказав Андрій Єрмак.

Він зауважив, що 14 вересня цього року Президент Джозеф Байден призначив Пенні Пріцкер спеціальним представником США з питань економічного відновлення України. Він схвалив участь Пенні Пріцкер у засіданні президії конгресу.

Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України подякувала за зустрічі й важливі питання, які обговорювали. Вона запевнила у продовженні підтримки українських регіонів від США й зауважила, що децентралізація дає змогу дослухатися до думок жителів громад.

«Економіка вашої країни розвивається в регіонах. Це має результати. Сьогодні хочу почути ваші ідеї щодо того, як Україна може розвиватися і як ми, зокрема світова спільнота, приватний сектор, можемо допомогти вам втілити ваші проєкти», — сказала Пенні Пріцкер.

Відбудові потрібна підтримка

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що Київщина, про яку йдеться на засіданні, — регіон, що не дав російським окупантам дістатися столиці в перші дні повномасштабного вторгнення.

«Тому наше завдання — зробити все, щоб відбудувати Київщину та інші регіони, які зазнали руйнувань від цієї страшної навали», — наголосив він.

Прем’єр­міністр Денис Шмигаль повідомив, що громади Київщини підготовлені до опалювального сезону фактично на 100%, блоки атомних електростанцій працюють, накопичено достатньо газу у сховищах — 15,8 мільярда кубометрів.

«Звичайно, ключове — пасивний і активний захист. Зокрема, на Київщині захищаємо ключові енергетичні об’єкти від ударів дронів і ракет», — зазначив він.

Другим викликом голова уряду назвав відбудову громад Київської області. Серед пріоритетів — розмінування та відновлення житлових будинків.

«Тут США — також лідер нашої підтримки. Створено спеціальний тренінговий центр для підготовки саперів, яких Україна потребує понад 10 тисяч. Це наша безпека», — підкреслив Прем’єр­міністр.

За словами Дениса Шмигаля, на Київщині з 28 тисяч зруйнованих унаслідок бойових дій житлових об’єктів відновлено 12 тисяч. Це зроблено з використанням усіх видів фінансування, зокрема й допомоги міжнародних партнерів.

Джерело: Офіс Президента