З 1 вересня такі освітні простори запрацюють у Чернігові та Луцьку

Перша леді України разом з командою Фундації Олени Зеленської та тимчасовим повіреним у справах Посольства Португалії в Україні Педро Форбсом Лемосом побувала в першій на Черкащині «Школі супергероїв». Разом з дітьми дружина Президента взяла участь у творчому майстер-класі, уроці української культурної спадщини та занятті з розвитку психологічної стійкості. Олені Зеленській показали палати, де вчителі проводять заняття для дітей, які через стан здоров’я не можуть навчатися у школах.

Перша леді поспілкувалася з учителями та психологами про роботу простору: адаптацію дітей до школи, узгодження уроків з лікуванням та організацію занять.

«Коли дитина проходить лікування, навчання не має зупинятися, воно має адаптуватися до дитини та обставин. «Школа супергероїв» робить це можливим: обладнано класи в лікарнях, учитель і психолог поруч, спілкування з однолітками. Фундація розширює мережу «Школи супергероїв», щоб такий простір був у кожній дитячій лікарні країни. Це має стати державним стандартом, і ми послідовно втілюємо його разом з міжнародними партнерами», — зазначила Олена Зеленська.

Черкаський освітній центр «Школа супергероїв» забезпечує навчання дітей одразу в двох медичних закладах регіону: обласній дитячій лікарні та центрі онкології. Простір складається із семи навчальних зон: для дошкільнят, учнів початкових і старших класів, кабінетів ментального здоров’я. За цей рік, поки тривали ремонтні роботи, у лікарняних палатах провели майже півтори тисячі уроків для понад 800 дітей.

«Дякуємо партнерам, які підтримують нас у втіленні таких важливих проєктів. Вдячні португальському Інституту Камоенса за довіру й підтримку у створенні черкаського осередку», — наголосила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Ця «Школа супергероїв» у Черкасах стала загалом 18-ю. За минулий навчальний рік в осередках пройшли навчання понад 15 тисяч дітей.

«Знання лікують, надихають, відкривають світ. Ми раді у співпраці з Фундацією Олени Зеленської дарувати дітям знання навіть там, у лікарнях, де це здається неможливим», — зазначила директорка ДУ «Школа супергероїв» Наталія Жилінська.

Лише торік за підтримки фундації було відкрито шість нових просторів. Із 1 вересня «Школи супергероїв» запрацюють також у Чернігові та Луцьку.

«Португалія вірить, що освіта справді рятує життя, тож із радістю підтримує ініціативу Фундації Олени Зеленської «Школа супергероїв» та створення двох освітніх центрів при лікарнях у Чернігові та Черкасах», — наголосив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел.

Джерело: Офіс Президента