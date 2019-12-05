Урочистість відбулася 29 листопада 2019 року. Чернігівський окружний адміністративний суд офіційно розпочав роботу в реконструйованій будівлі.
Реконструкція розпочалася 2015-го, однак основні роботи було проведено протягом року з травня 2018-го, коли отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, до червня 2019 року. Загальна вартість робіт становить 58 мільйонів гривень. У квітні 2017-го приміщення суду передано у державну власність до сфери управління Державної судової адміністрації України. З 2018 року будівля перебуває в оперативному управлінні Чернігівського окружного адміністративного суду.
Споруду зведено у 1938 році. Її використовували по-різному: як школу, адміністративну будівлю для військових. У 2010 році приміщення окружного адмінсуду визнано аварійним, особливо небезпечним був стан даху і окремих ділянок зовнішніх стін. Тому під час реконструкції її перепрофілювали під потреби адміністративних приміщень. Симетрично по фасаду було прибудовано дві триповерхові добудови і третій поверх.
Після відбудови загальна площа будівлі збільшилась більш ніж на тисячу квадратних метрів і тепер становить 2633 кв. м. Тут можуть розміститися майже 95 працівників суду.
Нині у будівлі 12 залів судових засідань, розташованих на першому поверсі для зручності громадян. У будівлі облаштовано 17 робочих кабінетів суддів і приймалень для працівників апарату суду. Приміщення обладнано для зручного доступу маломобільних груп населення.
Усього протягом п’яти років Державна судова адміністрація України спільно із судами здала в експлуатацію 82 приміщення, ще сім буде здано до кінця цього року. Було закуплено 50 тисяч одиниць комп’ютерної техніки.
Настя ІВАНЦОВА
для «Урядового кур’єра»
ПРЯМА МОВА
Зеновій ХОЛОДНЮК,
голова Державної судової адміністрації України:
— Будівлю Чернігівського окружного адміністративного суду нам вдалося відбудувати за рік. Від початку реконструкції виконано величезний обсяг роботи, і головна роль у процесі належить голові й колективу суду. Важливо, щоб судді та працівники апарату були задоволені роботою в новому приміщенні, а громадяни отримали широкий доступ до правосуддя за європейськими стандартами. Для відвідувачів створено комфортні умови, зали судових засідань обладнано системами відеоконференцзв’язку.