Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що це разом зі сталими тарифами та субсидіями допоможе людям почуватися впевненіше прийдешньої зими

«Учора Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт Держбюджету на 2024 рік. Вдячні парламентарям за конструктивну позицію і сподіваємося, що такий самий підхід збережеться і до другого читання. Важливо продовжувати працювати єдиною командою. У єдності наша сила і стійкість», — підкреслив на початку вчорашнього засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Оборона і соціальні програми

За його словами, проєкт бюджету на наступний рік, який подав Кабінет Міністрів, визначає, що всі можливі ресурси буде спрямовано на підтримку Сил безпеки та оборони України. Так само, як і торік.

За дев’ять місяців 2023 року із загального фонду державного бюджету було витрачено 2 трильйони 119 мільярдів гривень. Із цих коштів 682 мільярди витратили на зарплати військовим. 349 мільярдів гривень — на підтримку Збройних сил України: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту. «Тобто цьогоріч ми вже витратили на нашу оборону більш як 1 трильйон гривень. Половина всіх коштів, які ми витрачаємо, іде на оборону та безпеку нашої країни», — констатував глава уряду.

За словами Дениса Шмигаля, на другому місці серед видатків — соціальні програми. З бюджету за дев’ять місяців на це пішло 386 мільярдів гривень. Ще 102 мільярди було спрямовано на медицину, 112 мільярдів — на трансферти місцевим бюджетам, тобто підтримку українських регіонів.

Повне і вчасне фінансування соціальних виплат, зарплат учителів та лікарів було б неможливе без підтримки наших міжнародних партнерів.

Від початку року Україна залучила майже 34 мільярди доларів зовнішнього фінансування від наших союзників. Ще майже 12 мільярдів доларів ми отримали від продажу військових облігацій.

«Найбільше підтримки цьогоріч надав Україні Європейський Союз — 14,6 мільярда доларів. Цього тижня Європарламент підтримав ініціативу Єврокомісії створення Фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Це програма Ukraine Facility, розрахована на чотири роки. Очікуємо, що наступного року в межах цієї програми зможемо отримати 18 мільярдів євро», — зауважив Прем’єр.

Євродепутати також підтримують ініціативу України щодо спрямування заморожених на Заході коштів росії на відновлення нашої країни.

«Ми постійно працюємо та переконуємо союзників у тому, що це потрібно зробити якнайшвидше, — розповів Прем’єр. — Маємо в цьому підтримку багатьох країн та політиків у ЄС, США та Великій Британії. Робимо для цього все можливе, адже саме конфісковані російські активи вже наступного року мають стати основним ресурсом для відновлення».

Наші союзники також підтримують український бізнес та нашу економіку. За різними програмами міжнародні партнери надали українським підприємцям більш як 4 мільярди євро підтримки.

Найбільше коштів українському бізнесу надали ЄБРР, ЄІБ, Міжнародна фінансова корпорація, державний банк уряду Німеччини та Агентство США з міжнародного розвитку. Дякуємо їм за цю підтримку, зазначив глава уряду.

До тепла підключають дедалі більше міст

Як розповів Денис Шмигаль, цього тижня було проведено спільне засідання урядів України та Румунії. Мали дуже продуктивні перемовини із Прем’єр-міністром Марчелом Чолаку.

«Однією з важливих домовленостей стало рішення про початок роботи над створенням спільних пунктів пропуску. Це дасть змогу істотно прискорити проходження кордону, зменшити ризики зловживань, полегшити життя українському бізнесу та громадянам. Це один із пріоритетів нашого флагманського проєкту «Європейський кордон». Сподіваємося, що найближчим часом подібні спільні пункти пропуску з’являться також і з Польщею», — зазначив Прем’єр-міністр.

Опалювальний сезон розпочався. До тепла поступово підключають дедалі більше міст. Насамперед місцева влада має ввімкнути опалення у школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури, зауважив Денис Шмигаль.

За його словами, в енергетичній системі зараз дефіциту немає. Відключення чи графіки нині не застосовують. Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, тому продовжуємо підготовку.

«Узимку тисячі пунктів незламності працюватимуть у всій країні. Сьогодні ми запускаємо послугу в «Дії», завдяки якій можна легко знайти найближчий до себе пункт, подивитися графік його роботи та зручності, прокласти маршрут», — зазначив очільник уряду. Це все буде на офлайн-мапі, що дасть людям додаткову впевненість у тому, що взимку в них завжди буде змога отримати доступ до тепла, води, світла та інтернету.

Прем’єр нагадав, що тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін. Субсидії продовжуємо автоматично. Усім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все перерахує.

«Підтримаємо кожну родину, яка потребує допомоги для сплати за житлово-комунальні послуги», — резюмував Денис Шмигаль.