Під час щорічної онлайн­зустрічі перших леді та джентльменів з Європи й Латинської Америки учасники Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів обговорили спільну роботу цього року, визначили пріоритети на 2026­й і підбили підсумки п’ятирічної діяльності платформи.

Участь у зустрічі взяли: засновниця Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів перша леді України Олена Зеленська, перший джентльмен Данії Бо Тенгберг, перша леді Естонії Сір’є Каріс, перша леді Гватемали та голова ALMA Лукресія Пейнадо, перший джентльмен Словенії Алеш Мусар і представники Офісу першої леді Австрії.

У розмові йшлося про роботу з розширення дослідження освіти, особистої стійкості, соціального капіталу та культури миру, що охопило 14 країн, зокрема Україну. Було розроблено спеціальний урок «Знімки з України: нерозказані історії підлітків». Це віртуальна екскурсія, під час якої учні 14—18 років з різних країн можуть більше дізнатися про Україну, війну рф проти нашої держави, її причини та наслідки, а також про життя своїх українських однолітків у час цих випробувань. Такі уроки провели у школах і закладах вищої освіти Естонії, Бразилії, Фінляндії та Польщі.

У партнерстві з ЮНІСЕФ було створено глобальну комунікаційну кампанію Every Generation Leaves Its Mark. Education Shapes Its Legacy («Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який»), яка досягла аудиторії понад 78 млн людей у 32 країнах.

Також відбулося посилення платформи завдяки участі в заходах Ген­асамблеї ООН у Нью­Йорку, співпраці з ALMA (Альянс дружин глав держав та представників Латинської Америки), SCLAN (Мережа дій дружин лідерів КАРІКОМ) та GFLA (Глобальний альянс перших леді), участі в Global Soft Power Summit 2025 у Лондоні та інших міжнародних заходах.

Докладно обговорили головний захід подію року — п’ятий Саміт перших леді та джентльменів, який відбувся в Києві та об’єднав 15 перших леді та джентльменів, провідних освітян і міжнародних експертів з понад 20 країн навколо спільного бачення ролі освіти у зміцненні суспільств і подоланні глобальних викликів.

«Нам є чим пишатися, і все це стало можливим завдяки вашій залученості та залученості інших наших колег. Сподіваюся, що сьогодні ми не лише озирнемося в минуле, а й сплануємо наш наступний рік разом», — сказала Олена Зеленська.

Учасники відзначили п’ятиріччя діяльності Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів, її вплив як механізму гуманітарної дипломатії та м’якої сили, обговорили подальше розширення діяльності, зміцнення міжнародної співпраці, залучення нових партнерів і регіональних організацій.

Окремо обговорили подальший обмін досвідом і спільне бачення розвитку платформи. Усі підтримують позицію, що вона має залишатися міжнародним механізмом гуманітарної дипломатії з міцними принципами співпраці, солідарності та взаємопідтримки.

Джерело:

Офіс Президента