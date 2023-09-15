Нині актуальне питання готовності центральних і місцевих органів виконавчої влади до дій в умовах надзвичайної ситуації на об’єктах критичної інфраструктури, зокрема забезпечення сталої роботи транспортної інфраструктури, паливно­енергетичного комплексу та проведення опалювального сезону 2023—2024 років. На цьому наголосив віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, головуючи на засіданні Державної комісії з питань техногенно­екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Доповідачі з цього питання зазначили, що Мінінфраструктури, Міненерго, а також інші органи влади аналізують стан підготовки, визначають проблемні моменти, проводять активну роботу для ефективного реагування на надзвичайні ситуації і проведення опалювального сезону, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Для протидії загрозам осінньо­зимового періоду в умовах воєнного стану спільно з місцевими органами влади та міжнародними партнерами підвищено спроможності ДСНС до ліквідації наслідків ведення бойових дій. Доукомплектовано підрозділи сучасними зразками техніки та обладнання. Крім того, на виконання рішень уряду та міністра внутрішніх справ ДСНС провела спеціальне тренування, в ході якого забезпечено розгортання понад 1200 пунктів незламності, з них понад 770 стаціонарних на базі об’єктів ДСНС, 360 мобільних на базі наметів та 90 — на базі транспортних засобів.

Комісія за підсумками обговорення зокрема вирішила, що Мінінфраструктури, Міненерго, Мінстратегпрому, Агентству відновлення, ДСНС, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській військовим адміністраціям потрібно організувати постійний моніторинг ситуації та оперативне реагування на виявлені загрози; створити необхідний резерв матеріально­технічних засобів; заготувати пісок для створення запасу протиожеледної суміші та створення резерву пально­мастильних матеріалів для боротьби з можливими сніговими заметами тощо.

Крім того, слід визначити обсяги та створити матеріальні резерви, зокрема пально­мастильних матеріалів, для використання їх під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. МВС разом з Національною поліцією має визначити на законодавчому рівні перелік об’єктів критичної інфраструктури, які підлягають охороні в умовах виникнення надзвичайних ситуацій у сфері фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури.

«Основне завдання комісії — захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Значну частину заходів покладено на місцеві органи виконавчої влади, а також територіальні системи цивільного захисту. Тому визначені органи виконавчої влади повинні будуть вжити всіх необхідних заходів для виконання поставлених завдань», — наголосив Олександр Кубраков.

На засіданні розглядали питання про стан поводження з небезпечними відходами, зокрема не придатними до використання та забороненими до застосування хімічними засобами захисту рослин. Прийнято рішення визначити перелік заходів щодо екологічно безпечного поводження з такими відходами, зокрема хімічними засобами захисту рослин, їх знешкодження та утилізації із залученням вітчизняних та іноземних інвестицій в Україні або за кордоном.

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«Урядового кур’єра»