Згідно з нормами відповідної концепції до 2020 року в нас можуть стати реальністю навіть електронні вибори

Снігопади ускладнюють рух транспорту як на міжміських трасах, так і в населених пунктах, але обов’язок місцевої влади — вчасно і правильно зреагувати на ситуацію і допомогти людям. Такими словами Прем’єр-міністр Володимир Гройсман відкривав засідання уряду. Він кілька разів наполегливо попросив місцеву владу швидко мобілізувати свої ресурси та унеможливити виникнення пов’язаних зі стихією колапсів. Також глава уряду нагадав, що у місцевих бюджетах коштів стає дедалі більше, тож у регіонів достатньо фінансів на належну підтримку дорожнього господарства. «Коли виникають затори і проблеми, потрібно швидко розблоковувати автошляхи і допомагати людям.

Керівництво на місцевому рівні повинно організувати роботу. Ми заздалегідь інформуємо про загрози і мобілізуємо ресурси. Важливо, аби кожен працював на своєму місці, — означив позицію Володимир Гройсман. — Якщо голови місцевих держадміністрацій спатимуть, я подам подання Президенту на звільнення таких посадовців».

Потім глава уряду запросив до слова голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна. Він розповів, що погодні умови в більшості областей України найближчими днями погіршуватимуться. Прогноз погоди отримали завчасно. А для прибирання автошляхів залучено 1300 одиниць техніки і 1800 працівників Укравтодору. Інформація щодо ситуації на дорогах постійно надходить до центральних органів влади. Всі рятувальні служби переведені на посилений режим несення служби. Микола Чечоткін також зазначив, що на проблемних ділянках у Києві працюють тягачі для надання допомоги і буксирування транспорту. По Київській області частково обмежено в’їзд вантажного транспорту до столиці з напрямку Харкова та Чернігова.

Військовим перерахують пенсії з 1 січня

Володимир Гройсман виокремив ситуацію із заборонами в агросекторі в сегменті виробництва молока і його продажу на підприємства. Щодо цього питання будь-які штучні заборони просто неприпустимі. «Хочу попередити: люди хай вирощують худобу, продають молоко — жодних заборон не може бути», — наголосив він. Окремо йшлося про намір уряду в рамках програми розвитку сільського господарства в Україні надавати аграріям фінансування під 3% річних на будівництво нових ферм і молочно-товарних комплексів.

Не менш важлива тема — необхідність ухвалити у лютому законопроект щодо підвищення пенсій військовослужбовцям. За будь-яких обставин перерахунок проводитиметься з 1 січня. «Хочу запевнити всіх військових пенсіонерів, що за січень, навіть якщо законопроект буде ухвалено в лютому, всі доплати будуть зроблені в повному обсязі», — сказав Володимир Гройсман, додавши, що найбільше підвищення мають отримати військові, які безпосередньо брали участь у бойових діях.

До речі, наразі тривають дискусії щодо цього питання поміж членами Ради національної безпеки та оборони. Прем’єр заявив, що остаточні рішення будуть представлені вже найближчим часом. Йдеться про осучаснення пенсій для 550 тисяч військових пенсіонерів. Середній розмір збільшення становитиме 1,5 тисячі гривень.

Інтернет прийде в села

Під час заходу міністри схвалили Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 рр. та затвердили план заходів з її реалізації. Документ розробляло Міністерство економічного розвитку і торгівлі разом із провідними експертами ІТ-сфери. В уряді його називають дорожньою картою цифрової трансформації економіки України. Концепція передбачає перехід від сировинного типу економіки, яка споживає природні ресурси, до високотехнологічних виробництв та ефективних процесів за допомогою ІТ-технологій і комунікацій. Щодо цього питання висловлювався перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Згідно з його даними, нині близько 35% сільського населення України взагалі не мають доступу до широкосмугового інтернету. 53% українських шкіл і 99% медичних закладів також не підключені до мережі. Виправити ситуацію можна саме за допомоги проектів державно-приватного партнерства. «За кілька років планується досягти покриття широкосмугового інтернету понад 80%», — пояснив перший віце-прем’єр.

Також документ визначає першочергові сфери, ініціативи та проекти цифровізації України на найближчі три роки. Це: розвиток цифрової інфраструктури — широкосмуговий інтернет (ШСД) має бути по всій території України; цифровізація освітніх процесів та стимулювання цифрових трансформацій у системі освіти, в медицині, екології, безготівковій економіці, інфраструктурі, транспорті, громадській безпеці тощо. «Успішний досвід Швеції, Кореї, Естонії, Ірландії та Ізраїлю свідчить, що безпосередній ефект від комплексного розвитку цифрової економіки становить 20% ВВП протягом п’яти років. Наш амбітний план до 2021 року завдяки розвитку цифрової економіки — це, як мінімум, плюс 5% до ВВП. Це абсолютно нова якість життя українців», — додав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук.

Прем’єр-міністр вважає, що норми документа здатні наблизити нашу державу до кращих прикладів використання сучасних технологій у різних сферах життя. А міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що ця концепція передбачає введення в країні електронних виборів. «Всі, хто готував цей документ, включили до нього не тільки цифрову економіку, а й цифрове суспільство. І там є дуже важлива громадська частина. Ми звикли до електронних петицій, але там є електронні вибори. Те, що ми ухвалюємо цей документ, — це наша політична відповідальність у тому, що ми підтримуємо впровадження електронного голосування. Коли дійде до серйозного обговорення, ми маємо це підтримати», — наголосив він.

З корупцією боротися ще жорсткіше

Міністр фінансів Олександр Данилюк наголосив, що Велика Британія підтвердила наявність британського паспорта у відстороненого від виконання своїх обов’язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова, а міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик спростував інформацію щодо ініціативи очолюваного ним відомства підвищити ціни на газ для населення. Його слова передає УНІАН: «Абсолютна дурниця. Документ, на який посилаються ЗМІ, проходить як регуляторний акт і не має жодного стосунку до підвищення ціни на газ. Ми не ініціюємо підвищення цін на газ», — пояснив міністр.

Під кінець заходу Володимир Гройсман вважав за потрібне сказати міністрам, що він є «прихильником ведення жорсткої боротьби з корупцією». В такий спосіб він прокоментував інформацію в декотрих ЗМІ та соціальних мережах про те, що «Володимир Гройсман вважає проблему корупції в Україні перебільшеною». «Я сказав, що вороги України, зокрема один ворог — Росія, нав’язують дедалі більше історій про те, що корупція зростає. Якщо наші союзники підтримують нас у боротьбі з корупцією, то росіяни зацікавлені в тому, щоб це роздмухувати і посилювати вплив корупції. От і все. І тут відразу коментатори, не читаючи статтю в грузинському виданні Forbes, пишуть такі безглузді речі. Соромно. Хочу сказати абсолютно чітко, що я прихильник жорсткої боротьби з корупцією в країні. І не раз це доводив, доводитиму і далі», — наголосив Прем’єр.

А ще він закликав цивільні антикорупційні організації запропонувати уряду кілька кандидатур з бездоганною репутацією на посаду голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.