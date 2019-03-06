Реальність виконання задумів підкріплено відповідними змінами до обласного бюджету та Програми розвитку дорожнього господарства на 2018—2020 роки, ухваленими обласними депутатами на ХІХ сесії обласної ради VII скликання. В обласному бюджеті передбачено кошти на будівництво та ремонт. За пропозицією обласної адміністрації, фінансування було надано на 172 об’єкти, з яких 167 планують завершити вже цього року.
Зокрема будівництво та ремонти проведуть на 73 об’єктах охорони здоров’я, серед яких 36 амбулаторій у сільській місцевості, 31 районна та міська лікарня, шість обласних лікувальних закладів. З ініціативи голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної буде профінансовано розроблення проектно-кошторисної документації та будівництво Харківського обласного центру онкології.
Ремонти заплановано провести у 37 школах області. Передбачено кошти на будівництво двох спортивних залів (у Красноградському НВК №3 та Качалівській ЗОШ Краснокутського району).
В області відновлюватимуть заклади культури. Ремонтні роботи проведуть у шести районних будинках культури, дев’яти сільських, трьох обласних закладах та двох об’єктах культурної спадщини, серед яких Шарівська садиба.
Коштом обласного бюджету ремонтуватимуть 39 об’єктів житлово-комунального господарства.
За словами голови ХОДА Юлії Світличної, цього року на ремонт доріг в області спрямують усі можливі ресурси, і кількість визначених об’єктів у разі надходження додаткового фінансування до дорожнього фонду від перевиконання митних платежів можуть збільшити.
Як повідомив заступник голови ХОДА Вадим Данієлян, першочергові списки доріг, які ремонтуватимуть цього року, узгоджено з місцевими райдержадміністраціями, враховано всі зауваження.
«Субвенцію розподілено згідно з кілометражем на всі території. Позиція Укравтодору — передусім відремонтувати під’їзди до населених пунктів, лише після цього зможемо ремонтувати дороги комунальної власності», — пояснив Вадим Данієлян.
В області розподілено кошти за напрямами використання: будівництво чи капремонт доріг, поточний середній ремонт, поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання. За інформацією директора ДП «Дороги Харківщини» Ігоря Турченка, до переліку внесено 93 дороги місцевого значення. Торік відремонтували 80 таких доріг.
Серед шляхів, ремонт та будівництво яких фінансуватимуть з дорожнього фонду, — об’їзна навколо міста Лозова. Прокладення нового автошляху стане частиною реалізації масштабного ремонту дороги державного значення Мерефа — Лозова — Павлоград, фінансування на який закладено окремим рядком у державному бюджеті.
Під час сесії облради було внесено зміни до переліку джерел фінансування дорожнього фонду. Додано пункт: перехідним коштом з минулих років. Завдяки цьому на поточний ремонт доріг місцевого значення буде додано 10 мільйонів гривень, не використаних торік.