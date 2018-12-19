Забезпечення стабільності, економічного зростання й продовження перетворень, які дадуть змогу людям відчути, що життя в країні змінюється на краще. Такими є глобальні завдання уряду. На цьому й наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, презентувавши план дій уряду на наступний рік. Він базуватиметься на п’яти пріоритетах.

Пріоритет перший: посилення економічного зростання. За словами Прем’єра, уряд продовжить спрощувати умови для ведення бізнесу. «З 1 січня змінять систему перевірок. Плани перевірок будуть публічними і їх оприлюднюватимуть заздалегідь. Чиновник приходитиме на перевірку з чек-листом. Стартуватиме справжня реформа Державної фіскальної служби, що передбачає її розділення на податковий і митний напрями. Буде введено в експлуатацію сім сканувальних систем на кордонах для ефективнішої боротьби з контрабандою та ідентифікації товарів, які мають розмитнювати, щоб наповнювати бюджет», — зазначив Володимир Гройсман. І нагадав, що завдяки посиленню заходів боротьби з тіньовими схемами на митницях щоденно до бюджету додатково надходить 300—400 мільйонів гривень.

«Запроваджуємо нові стандарти корпоративного управління в держкомпаніях. Ідеться про незалежні наглядові ради, конкурсний відбір фахових менеджерів, які зроблять їх прибутковими. Продовжуватимемо малу приватизацію, яка дала змогу вдвічі-утричі від стартової ціни збільшувати вартість об’єктів, що продають публічно. Відкрита конкурентна приватизація великих нестратегічних підприємств дасть нові робочі місця й залучення інвестицій у розвиток національної економіки», — каже Володимир Гройсман.

В уряді сподіваються, що парламент підтримає в другому читанні закон про індустріальні парки, і їх створюватимуть в регіонах. «Це нові підприємства, робочі місця, зарплати, новий якісний вітчизняний продукт для вітчизняного й зовнішнього ринків. До слова, вже запроваджено пільгове ввезення обладнання для промисловості», — уточнив Прем’єр. І також розповів про плани впровадити фонд підтримки інновацій, подібний до фонду наукових досліджень.

Уряд планує на наступний рік також повномасштабний запуск експортно-кредитного агентства, доведення частки невеликих фермерських господарств до 10%. «Я буду одним із найбільших лобістів фермерського руху. Вдосконалимо бюджетну підтримку фермерів, зробимо її справедливішою. Мотивуватимемо будівництво тваринницьких комплексів, технічне переоснащення агропромислового комплексу. Діятиме програма часткової компенсації вартості сільгосптехніки, виробленої в Україні. Підтримуватимемо молочне тваринництво, щоб утримувати ціни й мати добру якість продукції. Компенсуватимемо і вартість посадкового матеріалу для нових садів», — зауважив Володимир Гройсман.

Пріоритет другий: ефективне державне управління. «Триватиме розширення переліку електронних послуг. Наступного року їх додасться ще 50. Основні питання люди мають вирішувати дистанційно і не входити безпосередньо в контакт із чиновником. Пройшов перший етап децентралізації — є нові громади, нові бюджетні відносини, але цього мало для завершення процесу децентралізації. Оголошуємо другий етап. Зважаючи на те, що в 2020 році маємо завершити цю реформу, маємо привести у відповідність систему адміністративно-територіального устрою. Щоб усі органи державної влади було уніфіковано під нові об’єднання. Не повинно бути так, що і об’єднана громада існує, виконуючи свої функції, і держава виконує такі самі функції, утримуючи чиновників. Це неправильно й неефективно», — переконаний Володимир Гройсман.

Пріоритет третій: розвиток людського капіталу. «Триватиме реалізація проекту нової української школи — на це передбачено бюджетний ресурс — 1,3 мільярда гривень. Змінимо зміст базової середньої освіти. Удвічі більше, ніж цього року, наступного спрямуємо на інклюзивну освіту — мільярд. Поступово оновлюватимемо профтехосвіту. Охорона здоров’я: з 1 січня повністю переходимо на систему, коли кошти ходять за пацієнтом. З 1 липня — перехід на оплату державою 54 досліджень, зокрема УЗД, рентген, мамографія. Триватиме програма доступних ліків, і з другого кварталу запроваджуємо електронний рецепт. Соцзахист: з 1 березня системно перерахуємо пенсії для 12 мільйонів пенсіонерів. Монетизуємо субсидії. Розробимо пропозиції для перерахування пенсій людям, які мають великий стаж, але мали малі зарплати», — підкреслив Прем’єр.

Пріоритет четвертий і п’ятий: верховенство права й боротьба з корупцією та безпека й оборона. «Забезпечимо повноцінну роботу антикорупційного суду, Державного бюро розслідувань. Продовжимо запровадження в Збройних силах стандартів НАТО. Побудуємо нову систему порятунку зі створенням підрозділів авіації. Стартуватиме програма підтримки та реабілітації мирного населення на Донбасі», — наголосив глава уряду.