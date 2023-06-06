Питання забезпечення житлом людей, які його втратили чи не можуть користуватися через великі пошкодження, одне із першочергових у країні. Це пріоритет і для Харківської обласної військової адміністрації, і для органів місцевого самоврядування, оскільки в Харківській області зафіксовано 28 тисяч об’єктів, зруйнованих або пошкоджених внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

Більш як 5 тисяч заявок

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, робота з реєстрації триває в 48 територіальних громадах Харківщини. Лише впродовж останнього часу надійшло 90 538 повідомлень про пошкоджене майно, до реєстру було внесено 1173 об’єкти. Нині у 12 громадах області функціонують комісії з розгляду питань надання компенсації, і до них вже надійшло понад 5000 таких заявок. Комісії повноцінно функціонують у Куп’янській, Барвінківській, Харківській, Солоницівській, Чкаловській та інших громадах. Заявки до них надходять і через застосунок «Дія», і через центри надання адмінпослуг.

«Ми докладаємо усіх зусиль, щоб пришвидшувати темпи наповнення реєстру. Що швидше буде проведено всі необхідні процедури, то швидше почнуться відбудова, розгляд і затвердження заявок на компенсацію, — зазначив Олег Синєгубов. — Насамперед внесенню в реєстр підлягають об’єкти в населених пунктах, в які люди можуть повертатися. Будинки, пошкоджені істотно або зруйновані вщент, оглянуть, зафіксують та внесуть у реєстр у черги».

Начальник Харківської ОВА зазначив, що область уже працює над відновленням житлового фонду, а також медичної й освітньої мережі у деокупованих громадах. Скоординована робота в цьому напрямі дає змогу комплексно підходити до відновлення газо- та електропостачання і вже зараз думати про підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Питання про відновлення пошкодженого та зруйнованого майна нещодавно обговорювали із представниками Ізюмської територіальної громади. Напередодні вона зазнала масованого ворожого удару іранськими дронами. Тут було зруйновано та пошкоджено кілька підприємств, цивільні об’єкти — школи та багатоквартирні, приватні будинки.

У Харкові відновили 200 будинків

У Харкові внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено майже 5,2 тисячі будівель, 450 з них мали ушкодження значного ступеня. За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова, орієнтовна сума відновлення міста Харкова на сьогодні становить приблизно 9 мільярдів євро.

«Звичайно, ця сума непідйомна навіть для такого мегаполіса, як Харків. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів, а також на співпрацю з фінансовими інституціями.

Але це не означає, що сидимо склавши руки і просто чекаємо на фінансування. Міська влада і сама вкладає кошти у відбудову Харкова. Торік нам вдалося відновити 200 житлових будинків, тепер відновлюємо ще 50. Ремонтуємо котельні, перекладаємо теплові магістралі й водогони, проводимо ремонти доріг і транспорту, шкіл і дитсадків. Робота триває щодня», — зазначив міський голова.

Детальніше про роботу з обстеження пошкоджених будинків розповів перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради Олексій Богач: «Спочатку проводять обстеження будинків. Якщо будівля змінила властивості, проводимо детальніше обстеження. Після нього, зрозумівши, що внаслідок пожежі є деформація, нема конструкцій тощо, проводимо третю експертизу — інструментальну. Відбувається вона протягом двох — чотирьох місяців. Це велика робота за участю фахівців зі спеціалізованих інститутів та установ».

За словами директора департаменту, після цього фахівці розробляють проєктно-кошторисну документацію. Якщо виявиться, що відновлення будинку коштуватиме дорожче, ніж будівництво нового, його зноситимуть.

На жаль, перші рішення про знесення трьох аварійних будинків, пошкоджених ракетами С-300, обернулися скандалом. Їхні мешканці не погодилися із цим рішенням і вимагають їх відновлювати. Вони ставлять під сумнів об’єктивність даних, занесених в акти обстеження пошкоджених будинків, і чекають проведення щодо них повторної експертизи.

Питання про відновлення житлового фонду та соціальної інфраструктури Харкова нещодавно стало предметом переговорів із представниками Shelter Cluster та Всесвітньої лютеранської федерації в Україні. Під час зустрічі з ними Ігор Терехов подякував за допомогу в ремонті пошкодженого житла, а також окреслив пріоритетні напрями для розвитку подальшої співпраці. За словами міського голови, Харків зацікавлений у збільшенні кількості укриттів та зведенні будинків для постійного проживання, а нові квартири, які отримають харків’яни, мають бути рівнозначними тим, які вони втратили.

«Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку в перекритті дахів, встановленні вікон у під’їздах, внутрішніх ремонтних роботах у квартирах, будівництві укриттів та відновленні соціальної інфраструктури. Ми націлені будувати місто майбутнього, тому нове житло слід зводити вже з урахуванням новітніх технологій. Акцент я б хотів зробити на найбільш зруйнованому районі — Північній Салтівці, де немає жодного будинку, який би не постраждав від вибухів», — наголосив Ігор Терехов.

Представники Shelter Cluster презентували міському голові проєкти з відновлення міста, які вже реалізують, і плани на майбутнє. Зокрема, міжнародні організації та фонди пропонують визначитися зі школами, медичними закладами, приватними домогосподарствами та пошкодженими багатоповерхівками, які б вони могли взяти в роботу.

«Ми розуміємо потребу людей повернутися до своїх домівок, тому продовжуватимемо нашу діяльність, спрямовану на відбудову Харкова», — зазначила керівниця Shelter Cluster Майс Аль Сураді.

Ігор Терехов запропонував створити спільні комісії, які після обстеження обиратимуть перелік майбутніх об’єктів для відбудови.

Раніше повідомляли, що вітчизняні та іноземні фахівці на чолі з командою британського архітектора Нормана Фостера розробляють генеральний план реконструкції Харкова. Він складатиметься із п’яти пілотних проєктів, які презентують харків’янам та потенційним інвесторам. Це культурна спадщина, житловий сектор, промисловість, науковий квартал, річки та зелені зони.

Віктор КОЗОРІЗ

для «Урядового кур’єра»