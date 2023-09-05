Відбудовувати та реконструювати освітні заклади в Україні планують так, щоб діти хотіли ходити до них

Війна, яку російські окупанти-терористи ведуть проти України, спричиняє людські жертви та багато руйнувань. Зокрема, загарбницька армія пошкоджує, знищує освітню інфраструктуру України, прагнучи ускладнити доступ нашим дітям до навчання, дестабілізувати систему освіти та паралізувати подальший розвиток держави.

Але Україна з вагомою допомогою міжнародних партнерів не дає планам ворога здійснитися і намагається якомога швидше відновлювати роботу навчальних закладів, щоб українські діти росли освіченими й культурними. Адже це з-поміж іншого відрізняє нас від російських агресорів.

Позбутися радянщини

Українська влада постійно заявляє, що всю пошкоджену і зруйновану інфраструктуру в населених пунктах потрібно відновлювати за принципом «краще ніж було» (build back better): із системним підходом, новим плануванням, повною трансформацією. Це стосується й освітньої інфраструктури.

Уряд та архітектори знають, якого формату школи потрібні країні: відновлення шкіл та їхня реконструкція має відбуватися так, щоб радянське приміщення перетворилося на гостинний, затишний та надихаючий громадський простір.

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що наразі українські школи не відповідають сучасним реаліям і потребам учнівства та педагогів. Тож щоб подальші освітні зміни могли бути ефективними, школи потребують удосконалення архітектурного простору.

«Спільно з МОН ми розробили стратегію трансформації системи освіти. Вона передбачає зміни: від підходу до навчання та переосмислення професії вчителя до реконструкції закладів освіти. Прагнемо трансформувати систему так, щоб діти хотіли ходити до школи. Школи мають позбутися радянського минулого, нефункціональних приміщень та нераціонального використання простору. Саме тому трансформація освітніх закладів — ще один крок до розбудови нової системи освіти в Україні», — зауважив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час триденного міжнародного воркшопу з відбудови шкіл, що відбувся в Києві і став початком архітектурної трансформації закладів освіти.

«Повне переосмислення совєцьких шкільних просторів — одне із завдань трансформації системи освіти. Сучасне освітнє середовище позитивно впливає на всіх учасників освітнього процесу, особливо на дітей, які стають більш упевненими в собі, допитливими та відкритими. Нині понад 300 зруйнованих та понад 3 тисячі пошкоджених шкіл в Україні. І виклик, який стоїть перед нами, — відбудувати їх у новій якості. Build back better — це і про форму, і про зміст», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Воркшоп став першим етапом реалізації проєкту з відбудови п’яти типових і зруйнованих війною шкіл, відкриття яких можна буде побачити вже за рік, у вересні 2024-го. Під час воркшопу українські й іноземні архітектори відвідали типові школи в Київській області. На основі цих типів буде розроблено рішення для реконструкції старих радянських освітніх закладів та відбудови зруйнованих війною шкіл.

Щоб створити школи відповідно до потреб учнів та освітян, фахівці провели дослідження: напередодні відібрали фокус-групу школярів, поспілкувалися з директорами шкіл та провели глибинні інтерв’ю з експертами. За підсумками досліджень та спираючись на різні експертизи й напрацювання фахівців архітектори створили концепції пілотних проєктів.

Експерти наголошують, що для переосмислення радянського спадку зі стандартними радянськими освітніми будівлями, де мінімум громадських приміщень, недостатньо реконструювати фасад, пофарбувати стіни чи повісити нові штори. Потрібно трансформувати простір з огляду на людиноцентричність й безбар’єрність, щоб він став сучасним за функціональністю й дизайном. Але самої думки архітекторів недостатньо — потрібна думка самих користувачів. Тож усіх охочих запрошують долучитися до проєкту в опитуваннях, адже фахівці бачать школи місцем для громади.

Загалом архітектурна трансформація освітніх закладів передбачає сучасний дизайн, наявність укриттів, створення безпечних функціональних просторів для навчання та комунікації дітей. Після успішного завершення пілотного проєкту готові концепції стануть основою для реконструкції старих радянських освітніх закладів та відбудови пошкоджених війною шкіл у всій країні.

Розроблення концепцій нових українських шкіл відбуватиметься в колаборації з українськими та європейськими архітекторами. Європейські бюро, які вже мають досвід трансформації старих радянських шкіл у своїх країнах, об’єдналися в ініціативу Rebuild the Wonderful Ukraine. До команди увійшли архітектурні бюро з Литви, Естонії, Угорщини.

Міжнародна підтримка

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури нагадали, що торік уряд фокусувався на відновленні транспортного сполучення з визволеними територіями — дороги, мости, залізниця, — створював можливість фізично повернутися додому. Цього року фокус — на втіленні програм відновлення житла та критичної інфраструктури — базові умови для повернення українців до рідних міст і сіл. Зокрема це стосується освітньої інфраструктури.

У міністерстві розповіли про відновлені освітні заклади та відповідні подальші плани.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, за останній рік вдалося відновити 410 шкіл. З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення закладів освіти вже спрямовано 3,2 мільярда гривень. На ці кошти капітально відремонтують 66 шкіл і 15 дитсадків.

«До такої відбудови долучилися й наші міжнародні партнери. 112 закладів освіти відбудують у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та Програми відновлення України, що фінансують за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. За двома програмами на це спрямують 7,13 мільярда гривень.

Із гуманітарного бюджету Євросоюзу надано грант на 38,3 мільйона євро зокрема Офісу управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) та Програмі розвитку ООН в Україні (ПРООН/UNDP). Із ПРООН разом відбудовуватимемо школи в 11 областях. Визначено попередній перелік із 120 шкіл. Ремонтні роботи розпочали вже в 10 навчальних закладах. Із UNOPS увагу сконцентровано на 73 школах у Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. На восьми об’єктах вже завершують ремонтні роботи.

Ще один надійний міжнародний партнер у відбудові шкіл — Швейцарія. «Decide: відбудова. Ініціатива з відновлення шкіл» — програма на підтримку громад у Чернігівській, Одеській та Полтавській областях в облаштуванні шкільних укриттів. У межах програми відремонтують одну з чернігівських шкіл і місцевий інклюзивно-ресурсний центр у Бородянці на Київщині. На це Швейцарія спрямовує 4,5 мільйона євро», — розповів Олександр Кубраков. Він резюмував, що попри війну, завдання уряду — відбудувати безпечні й комфортні навчальні заклади.