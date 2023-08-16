Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що нині в центрі уваги — якісні реєстри, принцип «гроші ходять за людиною» та цифровізація

Терористи з рф, на жаль, продовжують тероризувати жителів мирних міст, постійно атакуючи цивільну інфраструктуру ракетами і дронами. А наші рятувальники й пожежники завжди намагаються якнайшвидше дістатися до місць ударів, щоб допомогти людям. За це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив велику вдячність рятувальникам і пожежникам у промові перед черговим засіданням уряду.

«Дякуємо також силам протиповітряної оборони, які збивають більшість ракет і дронів та запобігають ще більшим жертвам і руйнуванням. Люди, чиї домівки постраждали внаслідок атак, можуть подавати заяву на компенсацію за програмою «єВідновлення». Допоможемо все відремонтувати та відбудувати», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль нагадав, що вже триває другий етап програми «єВідновлення». Ідеться про компенсацію за цілком зруйноване житло.

«Українці через «Дію» вже подали 1400 відповідних заяв на відшкодування. Із 15 серпня у громадах починають працювати комісії, які розглядають питання щодо компенсації за зруйноване житло. Очікуємо, що місцева влада оперативно розглядатиме заяви.

Одночасно 36 тисяч громадян звернулися по компенсації на ремонт свого пошкодженого житла. 7 тисяч людей вже отримали кошти для таких ремонтів та відбудови власної оселі. Уряд надав усі необхідні ресурси для виплати відшкодувань. Тепер швидкість отримання коштів залежить від ефективності місцевої влади, громад. Усі разом працюємо, щоб зробити якомога більше до настання зими», — каже Прем’єр-міністр.

Влада виконує свої зобов’язання

Перший за значенням пріоритет держави — обороноздатність країни, другий — соціальна справедливість та допомога тим, хто її потребує найбільше. І в контексті другого пріоритету йдеться саме про адресну підтримку українців під час війни та побудову принципово нової системи соціальної допомоги.

«Попри труднощі та виклики влада виконує свої зобов’язання. За сім місяців цього року українці лише з державного бюджету отримали понад 265 мільярдів гривень соціальних виплат. Це пенсії, виплати людям у складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії, підтримка родин і соціальний захист людей з інвалідністю.

Продовжуємо допомагати й людям, чиє житло постраждало через затоплення після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Майже 52 мільйони гривень отримали як компенсацію жителі Херсонської та Миколаївської областей. Уряд продовжив приймання заяв на грошову допомогу до кінця жовтня, щоб усі могли нею скористатися», — зауважив Денис Шмигаль.

Він акцентував на тому, що уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики.

«Перший напрям — якісні реєстри. Активно впроваджуємо Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг та формуємо відповідний дашборд. Це зменшить бюрократію та уніфікує процес надання різних видів соціальної підтримки. Кожен, хто потребує допомоги, зможе бачити, де і який вид підтримки від держави він може отримати.

Другий напрям соціальної реформи — принцип «гроші ходять за людиною». Це означає, що сплачуємо кошти за конкретно надану людині послугу. Це дає ефективність використання бюджетних коштів та підвищує якість усіх послуг.

Третій напрям — цифровізація. Із 30 видів соціальних допомог і послуг вісім уже оцифровано, решта перебуває на стадії підготовки до диджиталізації. Через «Дію» можна отримати пакет послуг «єМалятко», статус безробітного, здійснити призначення або перерахунок пенсії та багато іншого. Список можливостей постійно розширюється», — наголосив Прем’єр-міністр.

Рішення уряду

Уряд постійно зміцнює обороноздатність держави: Кабмін ухвалив два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів.

«На запит Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій з резервного фонду державного бюджету на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд надаємо понад 1,2 мільярда гривень: 911,5 мільйона — для Харківщини та понад 363 мільйона гривень — для Чернігівщини. Замовники та виконавці цих робіт — обласні військові адміністрації», — прокоментував очільник уряду.

Кабінет Міністрів удосконалив Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Міністерство економіки уточнило, що визначено нові та уточнено чинні збори.

«Наприклад, додано нові види зборів за можливість третіх осіб заперечувати проти заявок на винаходи, скасовувати патенти в адміністративному порядку, отримати сертифікат додаткової охорони винаходів, проведення інформаційних пошуків, можливість заявників і правовласників відновлювати свої права. Також збільшено пільги зі сплати зборів для неприбуткових установ та організацій.

Термінологію гармонізовано зі спеціальними законами у царині інтелектуальної власності. Наприклад, замінено терміни «топографія інтегральної мікросхеми» на «компонування напівпровідникового виробу», «кваліфіковане зазначення походження товару» — на «географічне зазначення», «знак для товарів і послуг» — на «торговельну марку», — йдеться в роз’ясненні Мінекономіки.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, останнім часом було внесено зміни до спеціальних законів у царині інтелектуальної власності, тому уряд має узгодити з ними й систему зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Тож зміни, які вніс Кабінет Міністрів, мають створити належні правові умови для реалізації положень спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності в частині запровадження нових механізмів охорони та захисту прав інтелектуальної власності та збалансують державну систему правової охорони інтелектуальної власності у країні.