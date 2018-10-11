Споглядаючи Романови малюнки, можна вловити його настрій

На виставці представлено 20 малюнків, які надійшли від журналіста за два роки його перебування в московському СІЗО. Усі вони написані кульковою ручкою, олівцем, за допомогою чаю, лушпиння цибулі, соку буряку та кетчупу, оскільки за правилами СІЗО ув’язненим заборонено мати приладдя для малювання.

У нещодавньому інтерв’ю Укрінформу, яке передрукував «Урядовий кур’єр», Роман Сущенко зазначав, що його тюремну техніку малювання фахівці вже назвали «супер-куль». З легкої руки нашої землячки зі США Наталі Петренко це визначення стало дуже влучним. І вже не важливо, чи визначення походить від англійського cool (круто) чи нашого «кулькова ручка».

Донька Романа Сущенка Юлія каже, що батькові листи і малюнки пронизані надією

Про своє захоплення малюванням Роман каже, що йому завжди подобалися міські й природні пейзажі, трохи урбаністика, під настрій — натюрморти (з фр. мертва природа), автомобільна техніка. «До речі, у публічну площину потрапила лише частина моїх робіт. Рештою володіє син. Це малюнки автомобілів. Домовляйтеся із власником. Особливість «супер-куль» у тому, що точність і витонченість малювання ручкою потребує цілковитої уваги, без права на помилку окоміру. Тут особливість і складність, — наголошує Роман і додає: — Випробовую техніку акварелі, експериментую з новими кольорами: помаранч — морква, жовтий — фурацилін, часто змішую. Став уважнішим і винахідливішим. І це не тільки про малювання».

Оксана ГОЛОВКО,
Володимир ЗАЇКА
(фото),
«Урядовий кур’єр»

«Перуджа», 2017 рік. Папір, чорнило, чай чорний, лушпиння цибулі

«У гаю», 2018 рік. Папір, кулькова ручка, олівець

Малюнки, на яких зображено автомобілі, найулюбленіші в Романового сина Максима

На жаль, 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок кремлівської Феміди законним, і нині нашого співвітчизника етапують до колонії. Та він не втрачає віри в те, що незабаром повернеться в Україну до родини. Тож пропонуємо уважно поглянути на ці малюнки з-за ґрат. У них є надія, якої, можливо, комусь бракує навіть не в таких складних обставинах, як у незаконно ув’язненого кремлівським режимом українського журналіста.

«Лісабон», 2017 рік. Папір, кулькова ручка, олівець, лушпиння цибулі, чай, кетчуп

«Ла-Манш. Вітрильник», 2018 рік. Кулькова ручка, олівець, чай

«Нью-Йорк», 2018 рік. Папір, кулькова ручка, олівець, лушпиння цибулі, сік буряку