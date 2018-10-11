На виставці представлено 20 малюнків, які надійшли від журналіста за два роки його перебування в московському СІЗО. Усі вони написані кульковою ручкою, олівцем, за допомогою чаю, лушпиння цибулі, соку буряку та кетчупу, оскільки за правилами СІЗО ув’язненим заборонено мати приладдя для малювання.
У нещодавньому інтерв’ю Укрінформу, яке передрукував «Урядовий кур’єр», Роман Сущенко зазначав, що його тюремну техніку малювання фахівці вже назвали «супер-куль». З легкої руки нашої землячки зі США Наталі Петренко це визначення стало дуже влучним. І вже не важливо, чи визначення походить від англійського cool (круто) чи нашого «кулькова ручка».
Про своє захоплення малюванням Роман каже, що йому завжди подобалися міські й природні пейзажі, трохи урбаністика, під настрій — натюрморти (з фр. мертва природа), автомобільна техніка. «До речі, у публічну площину потрапила лише частина моїх робіт. Рештою володіє син. Це малюнки автомобілів. Домовляйтеся із власником. Особливість «супер-куль» у тому, що точність і витонченість малювання ручкою потребує цілковитої уваги, без права на помилку окоміру. Тут особливість і складність, — наголошує Роман і додає: — Випробовую техніку акварелі, експериментую з новими кольорами: помаранч — морква, жовтий — фурацилін, часто змішую. Став уважнішим і винахідливішим. І це не тільки про малювання».
Оксана ГОЛОВКО,
Володимир ЗАЇКА
(фото),
«Урядовий кур’єр»
На жаль, 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок кремлівської Феміди законним, і нині нашого співвітчизника етапують до колонії. Та він не втрачає віри в те, що незабаром повернеться в Україну до родини. Тож пропонуємо уважно поглянути на ці малюнки з-за ґрат. У них є надія, якої, можливо, комусь бракує навіть не в таких складних обставинах, як у незаконно ув’язненого кремлівським режимом українського журналіста.