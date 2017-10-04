Закарпатське місто Тячів відзначило 688-річчя першої письмової згадки про нього. Тож і поринуло у святкову атмосферу, яку з місцевими приїхали розділити перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода, український футболіст і тренер, легендарний гравець київського «Динамо» і збірної колишнього Радянського Союзу Леонід Буряк, гості з міст-побратимів Бардієво (Словаччина), Негрешть-Оаш (Румунія), Но дь калло, Вац і Балмазуйварош (Угорщина), Яблунков (Чехія), Буча (Київська область), консули генеральних консульств Угорщини в Ужгороді та Береговому. Безумовно, не могли оминути святкових подій і керівники області — голови Зака р патських облдержадміністрації та облради Генннадій Москаль і Михайло Рівіс.
Головним подарунком будівельників до свята став новий спорткомплекс. Його споруджували шість років (із дворічною перервою через брак коштів), але таки завершили.
— Спільними зусиллями центральних органів виконавчої влади, області та об’єднаної територіальної громади ми звели сучасний спорткомплекс, — сказав на відкритті голова місцевої ОТГ Іван Ковач. — Ця споруда дасть змогу проводити матчі міжнародного рівня з ігрових видів спорту, різноманітні форуми і фестивалі.
Арена «Тячів» ввійшла до трійки найкращих в області критих споруд для занять фізкультурою і спортом.
Про комфортність, зручність спортарени говорив Леонід Буряк, який подарував міському голові книжку з автографами всіх гравців золотого складу «Динамо» (Київ), кубок, а також футболку зі своїм номером 7. Одразу ж на майданчику відбулася гра жіночих команд «Карпати» з Ужгорода і міста Вац (Угорщина) з гандболу.
Радість від вселення в нове приміщення продовжилася перерізанням стрічки до іншого важливого соціального об’єкта — Центру надання адміністративних послуг Тячівської об’єднаної територіальної громади. У його створенні брали участь українські та шведські експерти, його обладнано за підтримки Програми U-LEAD.
ЦНАП, у якому постійно працюватимуть 8 експертів, надаватиме 60 адміністративних послуг, серед яких призначення житлових субсидій, реєстрація і зняття з реєстрації місця проживання особи, земельні, реєстрація нерухомості. Першою в Україні Тячівська об’єднана тергромада тут, на місці, видаватиме паспорти у вигляді ID-карток.
День міста за пам’я таєть ся і відкриттям виставки закарпатських художників у галереї ім. Ш. Голлоші, угорським національним святом врожаю «Сюреті-бал», перегонами, які влаштували учасники новоствореного клубу шанувальників велоспорту.