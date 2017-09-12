Робоча поїздка Президента Петра Порошенка у Вінницьку область видалася напрочуд продуктивною і змістовною, а не лише урочистою задля участі у святкуванні Дня Вінниці. Глава держави проінспектував реконструкцію автомобільних доріг у Вінницькій області, зокрема ділянку відремонтованої дороги М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка. Це частина єврокоридору, бо поєднує Західну й Східну Україну. Цьогоріч згідно з постановою уряду № 651 планують відремонтувати 5 ділянок цієї дороги в напрямку від Вінниці до кордону з Хмельницькою областю.
Там було акцентовано на важливості розвитку придорожнього господарства. Тому Президент запропонував у державному бюджеті 2018 року передбачити підтримку малого і середнього бізнесу й розвиток придорожнього сервісу та інфраструктури. Звернув Президент увагу й на стан зупинок на дорогах, адже більшість із них побудовано ще за радянських часів. Тож актуальною видається пропозиція розроблення й створення типового проекту транспортної зупинки для всієї території країни.
Відвідав Петро Порошенко й одну з військових частин Національної гвардії, де від імені українського народу подякував воїнам за мужність, виявлену під час захисту країни від російської агресії, і вручив багатьом державні нагороди. Скажімо, напередодні Дня Незалежності України в зону АТО вкотре вирушила ротна тактична група частини зі 132 військовослужбовців.
Для порівняння: 2014 року підрозділи Нацгвардії висувались на бойові позиції на автобусах, а тепер їх укомплектовано сучасною броньованою технікою, якісним озброєнням, речовим, харчовим і медичним забезпеченням. Верховний Головнокомандувач розповів про доручення згідно з військовою реформою й відповідно до стандартів НАТО підготувати проект постанови, який змінить нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, подякувавши уряду за підтримку цих пропозицій.
Президент ознайомився зі зразками озброєння й техніки підрозділу, з умовами проживання воїнів, оглянувши казарму, де мешкають солдати-строковики. Командир частини продемонстрував Президентові польову авторемонтну майстерню. Оглянув він і творчі роботи військовослужбовців Нацгвардії та ознайомився з проектом реконструкції клубу й спорткомплексу частини.
Добрі слова про те, що влада докладатиме зусиль задля повернення престижу лікарської праці й достойної оцінки роботи лікарів, знайшов Петро Порошенко й для персоналу Калинівської центральної районної лікарні, де оглянув відремонтований корпус.
Невдовзі Верховна Рада проголосує за медичну реформу, впевнений Президент. Він повідомив про розроблення й упровадження спеціального проекту розвитку сільської медицини.
Петро Порошенко зазначив, що не на словах, а на ділі знає, що таке праця медиків, адже його дружина також лікар за фахом. Президент поспілкувався з медичним персоналом і пацієнтами лікарні, вручив сертифікат на медичне обладнання.
У День танкіста Петро Порошенко відвідав родину Героя України заступника командира 1-ї окремої танкової бригади Євгена Межевікіна, привітав її з новосіллям і оглянув нову квартиру.
Уже згодом на Центральній площі Вінниці Петро Порошенко й Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали городян з Днем міста, яке відзначило 654-ту річницю створення.
Перед початком урочистостей Президент з дружиною у супроводі Володимира Гройсмана й Голови Верховної Ради Андрія Парубія пройшовся центральною частиною міста, спілкуючись із громадянами.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»