Робота швидкої медичної допомоги – одне з найболючіших питань для українців у контексті реформування медичної системи. Як стверджують у Міністерстві охорони здоров’я, виклики швидкої допомоги ніхто не скасовував. Діє положення про єдину систему надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги, затверджене наказом МОЗ від 1 червня 2009 року № 370.

Проте, за інформацією міністерства, нині понад 70% викликів швидкої – це непрофільні випадки, обслуговування яких позбавляє необхідної допомоги людей у критичному стані, зокрема – дітей.

Звернення батьків маленьких пацієнтів є екстреним викликом, на який обов’язково приїжджає і приїжджатиме бригада екстреної медичної допомоги. Серед невідкладних станів – стан дітей до 2 років (у тому числі підвищена температура), знепритомлення у дітей чи дорослих, ознаки серцевих нападів та інші стани, які можуть загрожувати життю.

Уряд своїм рішенням (постанова від 22 травня 2019 р.№ 425) запровадив протягом 2019 року пілотний проект щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві. Мета проекту – створення нового механізму організації та надання екстреної медичної допомоги. Планується, що до кінця року в усіх регіонах України діятиме мережа сучасних диспетчерських служб, об’єднаних єдиною електронною системою. У Міністерстві охорони здоров’я сподіваються, що виклики будуть оброблятися оперативніше, а бригади екстреної медичної допомоги швидше доїжджатимуть на місце події.

«Урядовий кур’єр» поцікавився, з якими питаннями стосовно надання екстреної медичної допомоги звертаються на урядову «гарячу лінію» громадяни. В управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру повідомили, що протягом січня – червня цього року зареєстровано майже півтисячі звернень з цієї тематики. Найбільше зверталися жителі Харківської, Дніпропетровської, Київської, Запорізької областей та м. Києва.

Заявники у зверненнях переважно нарікали на відмову у виїзді та затримку прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги за викликами хворих, неналежне надання медичної допомоги та матеріально-технічне забезпечення окремих підрозділів швидкої допомоги. Також громадяни скаржилися на відмови працівників швидкої допомоги у перевезенні хворих для госпіталізації до закладів охорони здоров’я

Ось декілька прикладів звернень громадян.

Жителька м. Дніпро зателефонувала на урядову «гарячу лінію» 10 березня цього року та повідомила, що з 20:00 години її свекруха перебуває на станції швидкої медичної допомоги у селищі міського типу Новокадацького району Дніпропетровської області з температурою понад 39,5 градуси. Родичці встановлено діагноз пневмонія та видано направлення на госпіталізацію до лікарні у м. Дніпро. Пройшло вже півтори години після видачі направлення, а машину швидкої допомоги для госпіталізації хворої до лікарні не надано. Пояснюють це тим, що на станції всього 85 автомобілів, на виклики виїжджають 80.

Заявниця просила сприяння у наданні машини швидкої допомоги для госпіталізації хворої жінки до лікарні у м. Дніпро.

У Департаменті охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, за результатами розгляду звернення пояснили, що затримка прибуття бригади екстреної медичної допомог до хворої пов’язана зі значною кількістю отриманих у той же час екстрених викликів та віддаленістю бригади ЕМД на момент отримання виклику до заявниці. Водночас, до прибуття швидкої медичної допомоги фельдшер контролював стан здоров’я пацієнтки.

Під час зворотного зв’язку з фахівцем урядової «гарячої лінії» заявниця

повідомила, що через 2 години після реєстрації звернення на виклик прибула швидка медична допомога, яка доставила її свекруху до лікарні у м. Дніпро.

Харків’янка зателефонувала на урядову «гарячу лінію» з проханням допомогти у такій ситуації. У мами пульс 37 та артеріальний тиск 90/54 мм. На думку заявниці, існує загроза життю матері, яка рік тому перенесла інсульт та у вересні 2018 року – перелом шийки стегна. Вона викликала швидку медичну допомогу, їй пообіцяли, що допомога буде, але невідомо коли, оскільки вільних машин немає.

Департамент охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації надав таку відповідь. На виклик заявниці прибула бригада екстреної медичної допомоги, яка надала допомогу та доставила хвору на госпіталізацію до КНП «Міська лікарня». Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 р. № 1119 «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події» стан хворої матері не належить до категорії екстрених, тому до нього не застосовуються вимоги щодо прибуття бригади для надання обслуговування не пізніше десяти хвилин з моменту надходження виклику.

Житель Скадовського району Херсонської області повідомив фахівцю урядової «гарячої лінії», що його сусід, онкохворий другої стадії, впав та втратив свідомість. Дружина хворого під час виклику швидкої медичної допомоги отримала відповідь, що бригада прибуде протягом дня. Проте лікар бригади швидкої медичної допомоги пояснив, що на такі виклики не приїжджають. Заявник просив сприяння у наданні невідкладної медичної допомоги сусіду, який перебуває без свідомості.

За результатами розгляду звернення, голова Скадовської районної держадміністрації поінформував, що хворий перебуває на обліку у лікаря-терапевта амбулаторії загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства та у лікаря-онколога комунального закладу. Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце виклику, надала хворому невідкладну медичну допомогу. Крім того, наступного дня хворий був оглянутий лікарем-терапевтом амбулаторії дома.

За період з 10 по 18 червня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 25 314 звернень, з них телефоном – 23 687, через інтернет – 1 627.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 цілодобово та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Lifecell.

Особи з порушенням слуху можуть звернутися на урядову «гарячу лінію» за допомогою Skype-зв’язку за таким іменем: Урядова гаряча лінія 1545-1, Урядова гаряча лінія 1545-2, Урядова гаряча лінія 1545-3.

Працює «гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ: (044) 284-19-64.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044) 284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua.