Дешевий російський газ, від якого залежні економіки багатьох країн-членів ЄС, став зброєю кремля у протистоянні із Заходом, а також головним джерелом поповнення російського бюджету, з якого фінансується жорстока війна проти України. Протягом останніх десяти років Євросоюз намагався уникати необхідності диверсифікувати свої джерела енергопостачання, ігноруючи, що кремль використовує газову голку, аби ЄС заплющував очі на свавілля, яке коїв путінський режим у самій росії й за кордоном.

Енергодиверсифікація у рекордні терміни

Лише після того як кремль виявив справжнє обличчя, шокувавши світ нічим не виправданою кривавою війною проти мирної суверенної України, Євросоюз почав терміново змінювати свою енергетичну політику. У березні 2022 року країни-члени ЄС ухвалили спільне рішення зменшувати залежність від російського викопного палива й одночасно збільшувати інвестиції у відновлювані джерела енергії, запроваджуючи політику заощадження та розвиваючи зелену енергетику.

Із початку війни ЄС активно працює над пошуком альтернативи російському газу і налагодив постачання цього палива зі США, Норвегії, Алжиру, Азербайджану, Єгипту, Ізраїлю та інших країн. Рекордні обсяги імпорту скрапленого природного газу та збільшення обсягів постачання з інших джерел газогонами певною мірою компенсували різке зупинення постачання з росії. Це дало змогу напередодні зими заповнити європейські газові сховища більш ніж на 80% на два місяці раніше за передбачений графік.

Проте зумисне необґрунтоване зупинення постачання газу з росії через «Північний потік-1» та за більшістю інших маршрутів, що особливо боляче зачепило 13 країн-членів ЄС, призвело до зриву контрактів на постачання російського газу. У Єврокомісії переконані, що росія не збирається змінювати свою політику газових маніпуляцій. У серпні через невизначеність та непередбачувану поведінку москви ціни на газ у Європі побили всі рекордні рівні. Негативний вплив високих цін на газ на ринок електроенергії в ЄС посилюється дефіцитом на ринку ядерної енергії, а також недостатньою кількістю гідроелектроенергії, що було зумовлено надзвичайно посушливим літом і падінням рівня води у річках у Європі.

Чотири пропозиції

Протягом літніх місяців Єврокомісія працювала над комплексом надзвичайних заходів, яка могли б пом’якшити ціновий тягар, зменшити попит на електроенергію та підтримати вразливі компанії та звичайних споживачів. Перелік цих заходів за день до проведення Енергетичної ради оприлюднила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона закликала уряди країн ЄС ухвалити рішення про граничну ціну на російський газ.

За її словами, Євросоюз опинився у стані енергетичної кризи, тому що росія — ненадійний постачальник і маніпулює енергетичними ринками. Як повідомила глава Єврокомісії, росія, яка раніше постачала до ЄС близько 40% газу, тепер припинила або скоротила обсяги постачання до понад десятка європейських країн, тому обсяг газу, який нині росія експортує до Євросоюзу, становить лише 9%.

«Ми стикаємося з астрономічними цінами на електроенергію для домогосподарств і компаній та величезною нестабільністю ринку. Тому пропонуємо негайні заходи, які захистять вразливих споживачів і підприємства й допоможуть їм адаптуватися» — заявила Урсула фон дер Ляєн. Вона повідомила, що Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ, щоб «скоротити доходи росії, які путін використовує для фінансування війни проти України».

Окрім обмеження ціни на російський газ, Єврокомісія оприлюднила чотири пропозиції, за допомогою яких сподівається здобути контроль над цінами на енергоносії. Серед них обов’язкові заходи для зниження попиту на електроенергію; обмеження доходів для компаній, які виробляють електроенергію з недорогих джерел; солідарний податок для компаній, які добувають викопне паливо і отримують надприбутки; посилення підтримки комунальних компаній, багато з яких потерпають внаслідок значних витрат на газ.

Газета Financial Times дізналася більше про конкретні деталі пропозицій, які офіційно оприлюднять сьогодні у Празі. Очікують, що Єврокомісія рекомендуватиме державам-членам обмежити ціну на електроенергію від таких виробників, як вітряні, атомні й вугільні електростанції, ціна яких залежить від високої ціни на газ, на рівні 200 євро за мегават/годину.

Оптові ціни на електроенергію в ЄС різко зросли, бо вони прив’язані до ціни на газ. Спотова ціна на електроенергію в Німеччині, яка еталонна в ЄС, перевищує 450 євро за мегават/годину. Очікують, що Енергетична рада запропонує ввести обов’язкове скорочення споживання електроенергії у пікові години на 5%.

«Це важкі часи. Але я переконана, що європейці мають економічну силу, політичну волю та єдність, щоб подолати ці труднощі», — заявила очільниця Єврокомісії.