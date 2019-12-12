Камери з підігрівом, сучасні системи вентиляції повітря, просторі зали судових засідань та системи відеоконференцзв’язку — у суді створили умови, які відповідають європейським стандартам відправлення правосуддя.
Ефективна робота судової системи залежить від багатьох чинників. У Державній судовій адміністрації переконані, що зручний та комфортний простір у закладах судової влади важливий і для працівників суду, і для громадськості. А тому вже кілька років поспіль успішно втілюють стратегію поліпшення доступу до правосуддя, відкриваючи нові або капітально реконструюючи старі будівлі судів.
6 грудня 2019 року цілковито оновлену будівлю Шевченківського районного суду відкрили в Запоріжжі. До реконструкції суд працював у 30-річній двоповерховій будівлі колишнього дитсадка, яка була мало пристосована до відправлення правосуддя. Тепер це сучасна споруда із просторими залами та плануванням, продуманим до дрібниць. Внутрішній простір сплановано та облаштовано так, що він відповідає потребам суду першої інстанції.
Особливість судів першої інстанції полягає в тому, що тут розглядають усі типи справ: і кримінальні, і цивільні. А це означає, що питання безпеки та комфорту для відвідувачів суду і підсудних однаково важливі. Зокрема після перепланування приміщення розділили на зони з різним рівнем доступу. Кримінальні справи розглядають лише на першому поверсі. Підсудні у таких процесах не перетинаються з іншими відвідувачами: до конвойних камер вони потрапляють через окремий коридор, який веде із закритого автобоксу для конвойного автомобіля. Для розгляду інших типів справ зали судових засідань облаштували в окремій зоні на другому поверсі.
У центральному холі суду встановили інформаційні стенди з навігацією, а поряд із залами судових засідань — зручні місця для очікування та спеціальні шафки для зберігання речей. Для зручності відвідувачів є максимально короткий маршрут між входом до установи та канцелярією. Тепер відвідувачам не потрібно блукати коридорами — вікна приймання та видавання кореспонденції доступні із холу.
— Робота Держаної судової адміністрації в напрямі капітального ремонту старих приміщень або будівництва нових для місцевих судів триває. За останні п’ять років у країні відкрито 83 об’єкти. На Запоріжжі відкривають по одній будівлі на рік, тож Шевченківський суд став п’ятою будівлею. На наступний рік заплановано відкрити після ремонту суд у Мелітополі, — зазначив голова ДСА Зеновій Холоднюк.
Оскільки план реконструкції ґрунтувався на принципі доступності та комфорту для всіх верств населення, значну увагу приділили створенню інклюзивних умов. Для цього вхід обладнали пандусом, поряд із дверима встановили кнопку виклику працівника суду, а в самому приміщенні — вбиральню для людей з особливими потребами. Інформаційні таблички продублювали шрифтом Брайля для громадян з порушеннями зору.
Під час реконструкції подбали й про комфорт підсудних. У Шевченківському райсуді Запоріжжя є три камери для тримання, тепло у яких забезпечує технологія «тепла підлога», окремі вбиральні для підсудних, конвойне приміщення та кімната для начальника варти. У будівлі працює система вентиляції з рекуперацією тепла. Вона безперервно забезпечуватиме циркулювання повітря для створення комфортної температури у всіх приміщеннях.
Реконструкцію будівлі здійснювали, враховуючи сучасні будівельні норми та енергоефективні технології.
Настя ІВАНЦОВА
для «Урядового кур’єра»