22-й раз у Миколаєві відбувається найбільший захід для шкільних медіа в Україні — міжнародний конкурс. У першому взяли участь 50 газет, що виходили у школах Миколаєва. А вже в цьому році до журі подано 2087 конкурсних робіт, серед яких друковані та стінні газети, інтернет-видання, теле-, фото- та радіорепортажі тисяч юнкорів. Організатори конкурсу шкільних медіа — Національна спілка журналістів України, Національна академія педагогічних наук, Асоціація молодіжної преси і Коледж преси та телебачення. Конкурс підтримала і газета «Урядовий кур’єр».

Встановлюємо рекорди

За 22 роки проведення конкурсу в архівах накопичено понад 34 тисячі робіт. Серед них стінні, друковані, електронні видання, телевізійні сюжети, радіопередачі, тисячі фотознімків з України, Болгарії, Польщі, Грузії, Молдови, Греції, Іспанії, Чехії, Росії, Білорусі, Пакистану, Єгипту, Сенегалу.

Майже 95 тисяч учнів, які навчаються у школах і гімназіях, колегіумах і ліцеях, вечірніх школах і школах-інтернатах, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах України й інших держав, стали членами редколегій власних видань. За всі роки проведення конкурсу шкільних медіа звання найкращої отримали 512 робіт активних юнкорів.

Організатори Міжнародного конкурсу шкільних медіа значну увагу приділяють питанням патріотичного виховання юних кореспондентів, а завдяки підтримці заходу від Міністерства оборони юнкори мають змогу знайомитися з різними видами військових підрозділів. Спеціально для них організовано екскурсію до навчального центру Військово-Морських сил Збройних сил України, розташованого в Миколаєві. Керівництво та військові центру ознайомили юних кореспондентів з умовами підготовки та перепідготовки військово-службовців ВМС ЗСУ.

«Юні журналісти — це наше майбутнє, майбутнє Збройних сил і їхнього позитивного іміджу, — зазначив заступник начальника навчального центру ВМС ЗСУ Олег Зутіков. — Можливо, хтось із них проходитиме службу або працюватиме у Збройних силах».

Цього року журі обирало найкращих серед рекордної кількості номінацій: шкільне медіа, фоторепортаж, мультимедійна редакція, радіо- та телерепортаж, найкращий автор, електронне видання, друкована газета, найкращий матеріал про воїнів-героїв АТО. А гран-прі конкурсу та звання «Найкраще медіа XХІI Міжнародного конкурсу шкільних медіа» отримали хлопці й дівчата творчого об’єднання «ІДЕЯ» Смілянської гімназії ім. В.Т. Сенатора з Черкащини.

Як говорити з дітьми про війну?

Водночас із підбиттям підсумків конкурсу відбувся й 11-й Всеукраїнський зліт юнкорів, програма якого була насичена цікавими й пізнавальними заходами. Учасники конкурсу та зльоту взяли участь у відкритті V Науково-педагогічної конференції «Україна медійна: на порозі інформаційної революції», зустрілися з Миколаївським міським головою Олександром Сєнкевичем, відвідали презентацію Міжнародного соціального проекту «Книга добра» під керівництвом Василя Вишиванюка, побували в патрульній поліції.

Організатори спромоглися зробити свято насиченим і пам’ятним. До Палацу творчості учнів юнкорів привозили на лімузинах, було організовано фотосесію. Емоції переповнювали дітей.

Програма конкурсу була насичена майстер-класами, творчими зустрічами і прес-конференціями, під час яких учні могли побувати в ролі журналістів. Подекуди запитання школярів змушували замислитися чи викликали на відвертість дорослих. Наприклад, під час прес-конференції в обласній раді одна з учасниць запитала в дорослих про їхній найбільший провал у житті й про те, як вдалося вийти зі скрутної ситуації.

Виникали дискусії й на професійні теми під час майстер-класу «Сучасні тренди в медіа», який провела перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ.

«Тему майстер-класу обрали, аналізуючи запити юних кореспондентів, — зазначила журналістка і медіатренер. — У нашій галузі відбуваються зміни: ми спостерігаємо бум розслідувальної журналістики, зростання впливу соціальних мереж. Є зміни, зумовлені технічним прогресом: до 30% контенту в стрічках світових інформаційних агентств створюють програми-роботи, особливо в розділах фінансових і спортивних новин. Однак незмінними залишаються журналістські стандарти, дотримання яких — критерій, що відрізняє журналіста від блогера».

Зворушливою і відвертою вийшла розмова школярів із власним кореспондентом газети «Урядовий кур’єр» у Донецькій області, автором першої дитячої книжки про війну на Донбасі, лауреатом премій імені Остапа Вишні та імені Лесі Українки Павлом Кущем. Він провів творчу зустріч «Як говорити з дітьми про війну» й сам відповів на це запитання, що «нітрохи не легше, ніж писати книжку про гібридну війну». Судячи з реакції і відгуків слухачів — учнів і педагогів, вони зрозуміли, що авторам веселих книжок далеко не завжди весело. Особливо коли зібраному матеріалу в сірій зоні Донеччини більше пасує жанр трагедії, а людям значно потрібніша світла, добра, чесна, позитивна і трохи фантастична розповідь.

Школярі з Вінницької, Донецької, Львівської, Івано-Франківської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та інших областей дізналися від журналіста й письменника про його поїздки на передові позиції українських військових, про те, як реальні події, що відбувалися на Донбасі, лягли в основу дитячої повісті «Чотири нявкісти і ВІН».

«Бажаю вам, друзі, стати журналістами і писати лише на мирні теми. Але життя складається так, що писати доводиться про різне. Тому єдине побажання: будьте чесними, пишіть правду», — закликав Павло Кущ.

Під час церемонії нагородження автор підписав і вручив свої книжки юнкорам газети «Молодіжний вісник» з Вінниці та Клубу юних журналістів «Мрійники» з Маріуполя.

Президент Міжнародного конкурсу шкільних медіа Гліб Головченко, підбиваючи підсумки масштабного конкурсу, зазначив, що «журналістика має бути відповідальною, об’єктивною й неупередженою. Переконаний, що рік у рік лави професійних, об’єктивних журналістів зростатимуть, що дасть поштовх до підвищення якості українських медіа».