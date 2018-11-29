Часто думаю: яким бути сучасному вчителеві? Адже від того, яким буде педагог, чого він навчить наших дітей, залежить і їхнє майбутнє, й завтрашній день нашої держави. Самому доводилося стрічати різних учителів. Ніде правди діти: були серед них і не дуже професійні, й не зовсім обдаровані. Але були й блискучі, талановиті, яким віриш одразу й назавжди. Ось така, здається, Ольга Чепка — директор комунального вищого навчального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка».

Звань і регалій у неї більш ніж достатньо, та не в них річ. Кандидат педагогічних наук, член Національної спілки письменників України, голова громадської організації «Спілка інтелігенції Уманщини», лауреат обласної премії імені О.А. Захаренка, Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша, Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя «Тріумф» — усі ці та багато інших високих і справді заслужених титулів, як сказала якось Ольга Володимирівна, нічого не варті, коли за душею немає тієї тихої й непоказної любові до професії. Вона, можливо, не завжди проявляється у високих словах і гучних настановах, її не одразу помітиш у щоденній рутинній роботі, але неодмінно відчувають колеги та вихованці. І те, що директора в коледжі часто називають просто мамою, говорить багато про що.

Учитися самим і вчити інших

Очоливши заклад майже 15 років тому, Ольга Чепка домоглася реорганізації колишнього педагогічного училища в гуманітарно-педагогічний коледж. Це була не просто зміна вивіски, а початок докорінної перебудови всієї системи навчання і виховання майбутніх фахівців. Задумавши перетворити навчальний заклад на сучасний європейський зі збереженням здобутків та утвердженням найкращих національних академічних традицій, вона разом з однодумцями впевнено йде до мети.

У коледжі створено умови для розвитку кожного здобувача вищої освіти, є ціла система навчання і виховання, тут широко популяризують українську культуру та мову.

Звісно, це дуже непроста справа — змінювати роками напрацьовані звички, всю систему роботи, підходи до виховання. Але в тому й цінність її подвижництва, що зуміла колегам прищепити відчуття необхідності змін, потреби рухатися вперед до найкращих зразків, учитися самим і вчити інших. Бувало нелегко, не завжди й підлеглі одразу погоджувалися з необхідністю вдосконалити методику, попрацювати над собою в тому чи тому напрямі, але зрештою все ставало на свої місця.

Добрі зміни тепер радують і студентів, і їхніх наставників щороку. Недавно коледж розпочав надавати освітні послуги з підготовки спеціалістів освітнього ступеня бакалавр із чотирьох спеціальностей та 12 додаткових спеціалізацій, що дає змогу педагогічному колективу впевнено дивитися в найближчу перспективу і реалізовувати завдання подальшого розвитку навчального закладу. За цією сухою констатацією — титанічна праця всього колективу. Адже треба було подбати не тільки про відповідну підготовку кваліфікованих фахівців, а й про навчально-матеріальну базу.

Нині педагогічний колектив наполегливо працює над науково-методичною проблемою «Підготовка нового покоління педагогічних працівників високого рівня професійної компетентності, спрямованих на творчу самореалізацію та постійне самовдосконалення».

Це, як пояснила Ольга Володимирівна, зумовлено потребою підготовки нового покоління педагогічних працівників, які матимуть не лише високу професійну компетентність, а й працюватимуть творчо, постійно самовдосконалюючись. Нині в підготовці фахівців на перший план виходять, хоч це ріже вухо гуманітарієві, професійні стандарти. Це означає, що педагог повинен відповідати суспільним запитам, які враховують світові тенденції та рекомендації впливових міжнародних організацій. По суті, триває створення бази підготовки педагогічних працівників нової генерації для реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, формування нового бачення перспектив педагогічної професії, привабливості професійної кар’єри педагога, престижності здобуття педагогічної освіти в Україні.

Визначені орієнтири в коледжі реалізовують на основі системи базових цінностей: професіоналізму, практично зорієнтованої наукової діяльності, співпраці й партнерських стосунків. Сам освітній процес тут давно комп’ютеризовано, навчальні кабінети оснащені мультимедійним устаткуванням та плазмовими телевізорами, значно оновлено бібліотечний фонд, навчально-методичне забезпечення, обладнано навчальну лабораторію «Нова українська школа».

З Кобзарем у серці

«Реалізовуючи українську національну ідею, — каже Ольга Володимирівна, — педагогічний колектив обрав компетентнісно орієнтований підхід в організації національно-патріотичного виховання особистості студента, становлення її як патріота, гідного громадянина незалежної Української держави».

Закладу недарма присвоєно ім’я великого сина українського народу Тараса Шевченка. З його іменем, світобаченням пов’язують єдину освітньо-культурну просвітительську систему. До неї традиційно входить проведення заходів, які підвереджують духовне єднання колективу з поетом, зокрема науково-практичні конференції, регіональні фестивалі та конкурси. Серед них міжвишівська студентська науково-практична конференція «Шевченко — художник, поет, мислитель», у якій беруть участь вищі педагогічні навчальні заклади І—ІІ рівнів акредитації південного та центрального регіонів України.

У навчальному корпусі коледжу створено Шевченківську палітру оформлення рекреацій. Силами студентів на території посаджено дендрологічний парк імені Великого Кобзаря.

Яскравим святом у навчальному закладі став Шевченківський тиждень, у межах якого проводять конкурси читців-декламаторів, інсценізують твори Кобзаря, дають звітні концерти творчі колективи, знані в Умані та за її межами.

Вінцем такої роботи стає завершальний гала-концерт у міському Будинку культури, який коледж проводить до дня народження Т. Шевченка силами своїх народних аматорських творчих колективів, серед яких чимало переможців всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. Творчі колективи коледжу «Мозаїка», «Два кольори», «Штурм», «Заремба», академічний та народний хори, ансамбль народного танцю «Вербиченька» удостоєні звання народних самодіяльних творчих колективів професійних спілок Черкаської області.

У навчальному закладі кілька років поспіль проводять обласні конкурси «Барви слова», «Веселкова палітра», «Струни серця», міжвишівську науково-практичну конференцію науковців, аспірантів, педагогічних працівників та студентів «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі».

Педагогічний колектив налагодив цілеспрямовану співпрацю з вищими навчальними закладами І—ІV рівнів акредитації, тут реалізовують ступеневу освіту. В підсумку розроблено інтегровані програми з навчальних дисциплін, впровадження яких в освітній процес забезпечило наступність професійної підготовки студентів та їхню адаптацію до умов навчання в університетах. Коледж тісно співпрацює з відділами освіти, загальноосвітніми школами, закладами дошкільної та позашкільної освіти кількох областей. У навчальному закладі, де здобувають вищу освіту 886 студентів денної й заочної форм навчання, цікаво й престижно навчатися. Його студенти — щорічні переможці ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Заклад без перебільшення став визнаним центром національно-патріотичного виховання та української культури Умані. Як один із найстаріших вищих навчальних закладів України коледж має високий рейтинг серед молоді. Він став перлиною старої Умані й на якісно новому рівні примножує властиві лише йому навчальні, наукові, культурно-мистецькі та спортивні традиції.

Педагоги та студенти творять українську національну ідею: конкретними здобутками будують таку Україну, про яку мріяли наші попередники, — міцну, успішну, процвітаючу.