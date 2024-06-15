Підписана зі СШАдвостороння безпекова угодапідтверджує надійність підтримки незалежності України від Сполучених Штатів. Про це Президент Володимир Зеленський заявив в Італії під час спільної пресконференції із Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену за лідерство, яке проявилося зокрема цією угодою та роками підтримки України, а також обом командам, що працювали над змістом документа.

«І, звичайно, я хочу подякувати кожному українському воїну, всім нашим людям, чия сміливість зробила можливим такий рівень союзництва між Україною та США. Пишаюся нашими людьми й тим, що може Україна. І я дуже вдячний усім американцям, усім в Америці, хто посилює американське лідерство», — зазначив він.

Президент України наголосив, що в угоді містяться пункти щодо справедливої відповідальності росії за цю війну та важливі позиції щодо зброї для українського захисту. Зокрема, конкретні пункти щодо систем «Петріот», постачання Україні ескадрилей винищувачів та необхідної зброї.

«Філософія безпекової угоди між Україною та США фактично є філософією НАТО, і саме тому питання про Альянс наскрізно висвітлене в її тексті. Америка підтримує майбутнє членство України в НАТО та визнає, що наша безпекова угода є ланкою до членства України в НАТО», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив лідерство Президента США у рішенні G7 про 50-мільярдний кредит для нашої країни.

«російські заморожені активи слід спрямувати на захист життя українців від російського терору та відшкодування збитків, завданих Україні агресором. Це справедливо й абсолютно правильно», — акцентував Володимир Зеленський.

Джозеф Байден зазначив, що мета цієї угоди — посилити захист України та її потужності стримувати агресора. За його словами, США надаватимуть Україні зброю та боєприпаси, розширюватимуть обмін розвідувальними даними. Буде посилено взаємодію між Збройними силами України та США відповідно до стандартів НАТО, будуть інвестиції у військово-промислову базу для забезпечення можливостей України власною зброєю.

«Двостороння безпекова угода окреслює спільне бажання справедливого миру, що базується на Статуті ООН, принципах суверенітету й територіальної цілісності. Миру із широкою фундаментальною підтримкою у світі. І миру, в якому росія несе відповідальність за шкоду, завдану в цій війні. Ми бачимо рішучу підтримку цієї візії на історичному Саміті миру у Швейцарії, де США представлятиме віцепрезидент Камала Гарріс», — сказав він.

Джозеф Байден наголосив: Україна матиме все, що їй буде необхідно для захисту, й отримуватиме цю допомогу швидкими темпами.

Японія забезпечуватиме лікування поранених

Двостороннюугодупро підтримку України та співробітництво між Україною та урядом Японії підписали в Італії Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Фуміо Кішіда. Це перша безпекова угода, яку наша країна уклала на виконання Спільної декларації G7 не із країною — членом НАТО та з країною Тихоокеанського регіону. Для Японії такий тип угод і рівень підтримки безпрецедентні.

Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки від Японії в галузі безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

Цього року Японія надасть нашій державі 4,5 мільярда доларів США і допомагатиме протягом усього десятирічного терміну чинності угоди. Загалом сума допомоги, яку надала Японія з березня 2022 року, становитиме понад 12 мільярдів доларів.

Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання з урахуванням конституційних обмежень Японії та закріплює подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, зокрема коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпеченні вільного судноплавства та безпеки морських шляхів. Японські партнери також допомагатимуть з відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.

Окремий блок угоди стосується співпраці в галузі промисловості, де Японія посідає провідні позиції у світі. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.

Японія й надалі підтримуватиме українську формулу миру, посилюватиме санкції проти росії, співпрацюватиме в розробленні механізму відшкодування збитків зокрема за рахунок суверенних російських активів і у притягненні агресора до відповідальності.

Японія й надалі допомагатиме Україні зміцнювати ядерну безпеку зокрема в контексті захисту Запорізької атомної електростанції.

Плідні двосторонні зустрічі

На полях саміту «Групи семи» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Глава нашої держави подякував за незмінну позицію Італії в питаннях військової, фінансової та гуманітарної підтримки України. Співрозмовники узгодили подальші кроки щодо оборонної співпраці, зокрема внесок Італії в розбудову української системи ППО, підготовку нового оборонного пакета. Володимир Зеленський передав актуальні оборонні потреби України у бронетехніці та далекобійних засобах.

Сторони також обговорили реалізацію спільних проєктів, спрямованих на допомогу Україні у відбудові Одеси й Одеської області. Володимир Зеленський високо оцінив рішення Італії організувати майбутню Конференцію з відновлення України в Римі наступного року.

На полях саміту «Групи семи» Президент Зеленський провів також зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава держави подякував за оборонну підтримку від Канади та підготовку майбутніх пакетів допомоги. Особливо він відзначив передачу броньованих евакуаційних машин та іншої бронетехніки, а також ініціативну позицію Канади щодо надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів під заставу російських активів.

«Ви були першою країною, яка почала просувати це питання. Дякую за ваш гучний голос. Вони допомагатимуть Україні не лише на полі бою, а й у відбудові. І від усієї нашої нації дякую за оборонну підтримку та зміцнення наших хлопців, відважних героїв на полі бою», — зазначив Президент.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Джастін Трюдо обговорили безпекову ситуацію, співпрацю в галузі оборони та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні.

Крім того, лідери обговорили роботу міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де співголовують УкраїнатаКанада.

А під час зустрічі із Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою глава Української держави подякував за підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами, підтримку України й нашого народу та участь у міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Володимир Зеленський відзначив активну позицію Японії в посиленні санкційного тиску на росію та наголосив на необхідності зміцнення зусиль, щоб рф не могла обходити санкції.

Глава Української держави акцентував, що для України дуже важливі залучення високотехнологічної Японії до відновлення та відбудови нашої країни, підтримка в галузі енергетики та надання децентралізованих джерел електроенергії. Президент подякував за готовність Японії провести наступного року чергову Міжнародну конференцію донорів з гуманітарного розмінування України.

Джерело: Офіс Президента