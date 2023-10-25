Під час виступу глава держави висловив подяку всім представникам ЄС і держав — членів Євросоюзу за надану Україні підтримку: оборонну, санкційну, гуманітарну й фінансову, зокрема за програми тривалої допомоги — ініціативу Єврокомісії про створення фінансового інструменту для України.

«Українська віра в ЄС завжди була однією з найсильніших на континенті. Українці були й залишаються оптимістичними щодо Євросоюзу, і наш оптимізм підтверджується тим, як міцно ЄС стоїть на варті своїх цінностей і допомагає нам захищати свободу й незалежність», — зауважив Президент.

Він зазначив, що нині історичний шанс для всієї Європи усунути дефіцит геополітичної визначеності, який є джерелом криз і проблем.

Президент акцентував, що Україна максимально швидко рухалася шляхом виконання семи рекомендацій Єврокомісії, щоб зробити можливим ухвалення політичного рішення про початок уже цьогоріч переговорів про членство в ЄС.

Про готовність до пріоритетного рішення

«Ми зробили чимало, і я сказав би, що набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії. Утім, Україна не звертається по політичні знижки, а демонструє необхідний політичний темп, адже ми поділяємо підхід, що рішення мають базуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами Європейського Союзу», — сказав Володимир Зеленський.

За словами глави держави, в нашій країні триває реформа конституційного судочинства, в межах якої розпочато реалізацію закону про добір суддів Конституційного Суду, що його ухвалено з урахуванням висновків Венеційської комісії. Затверджено Державну антикорупційну програму, посилено наявну антикорупційну архітектуру, ухвалено закон про відновлення електронних декларацій посадовців та їх перевірок під час воєнного стану.

На переконання Президента, ухвалення закону про політично значущих осіб має стати визначним кроком на шляху узгодження законодавства з вимогами FATF. Він відзначив і важливість ухвалення антимонопольного законодавства, захисту держави від зловживань, які інспірують олігархи, а також узгодження законів у галузі медіа з нормами ЄС. В Україні ухвалено законодавчі зміни у сфері захисту прав національних спільнот.

«Для України це топпріоритет — готовність уже цього року до політичного рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС. Сподіваюся, що й для Євросоюзу також. Ми заклали міцну основу для цього. Мета зараз особлива. Якщо можемо позбутися сірих геополітичних зон, ми повинні зробити це», — зазначив Володимир Зеленський.

Рішучий меседж

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на підтримці приєднання України до європейської спільноти.

«Хочу надіслати вам рішучий меседж: ми хочемо, щоб ви були разом з нами в європейській родині. Ми готуємо 12-й пакет санкцій, говоритимемо про різні питання стосовно заморожених активів. Політично неможливо прийняти, що росія щодня руйнує інфраструктуру України, а наші платники податків повинні платити за реконструкцію цієї інфраструктури. Тому заморожені активи треба використовувати для реконструкції України», — сказала очільниця Європейської комісії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна не лише бореться з російською агресією, а й втілює важливі реформи.

«Мене вражає, що ви можете боротися з повномасштабною агресією, водночас глибоко реформуючи Україну. Це справді вражає. Історія покаже, що ви робите правильну роботу й ви на правильному боці», — наголосила президент Єврокомісії.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель зазначив, що попри загострення ситуації на Близькому Сході ЄС і надалі приділятиме значну увагу Україні.

«Із кризою на Близькому Сході наша увага до України не зміниться. Я розмовляв з міністром Кулебою щодо цих питань. Ми говорили про короткострокові й довгострокові зобов’язання щодо безпеки — боєприпаси, протиповітряну оборону. Хочемо надати допомогу в розмінуванні та все те, що необхідно задля зміцнення стійкості України», — сказав Жозеп Боррель.

Зустріч із послами

Напередодні публікації щорічного звіту Європейської комісії про розширення, в якому йтиметься і про Україну, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зустрілася з послами держав-членів Європейського Союзу, повідомляє її служба.

Делегацію європейських дипломатів очолила новопризначений Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

«Це, ймовірно, наша остання зустріч перед публікацією звіту Єврокомісії про розширення і подальшою роботою, яка розпочнеться безпосередньо у столицях держав-членів ЄС після його оприлюднення. Тож сьогодні хочу надати загальний огляд виконаної роботи з нашого боку, а також обговорити очікування щодо наступних кроків. Ми свідомі того, що рішення щодо початку переговорів про вступ України ґрунтуватиметься на досягненнях. Ми послідовні в цьому принципі й підготували міцну основу, щоб Європейська комісія ухвалила рішення рекомендувати лідерам ЄС дати старт таким переговорам», — заявила Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єр-міністр нагадала, що за рік Україна здійснила важливі перетворення у сфері верховенства права, зокрема було перезавантажено ключові органи судової системи. Відтепер уперше в історії України обрання суддів Конституційного Суду відбуватиметься на прозорій конкурсній основі. Україна гармонізувала національне законодавство з регулювання медіа і реклами з міжнародними нормами, що було визнано у проміжній оцінці ЄС. Також ухвалено закон про національні меншини (спільноти) та зміни до нього відповідно до рекомендацій Венеційської комісії.

Посли держав-членів ЄС відзначили досягнення України зокрема щодо посилення боротьби з корупцією. Віцепрем’єр нагадала, що український уряд, не чекаючи офіційного початку переговорного процесу, розпочав необхідну підготовку до нього. Так, було ініційовано селф-скринінг відповідності національного законодавства України праву ЄС. Понад 80 органів державної влади та державних установ уже проаналізували майже 28 тисяч актів законодавства ЄС.

Джерела: Офіс Президента, Департамент комунікацій Секретаріату КМУ