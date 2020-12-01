У нас є широкий спектр пропозицій для інвестування та реалізації сучасних проєктів

Робочий візит Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля до Турецької Республіки було присвячено розвитку економічної співпраці у практичній площині й пошуку турецьких інвесторів.

Під час зустрічі з міністром промисловості й технологій Туреччини Мустафою Варанком Прем’єр-міністр наголосив, що Україна й Туреччина мають великий потенціал у торговельній співпраці: «Упевнений, що з підписанням угоди про вільну торгівлю між нашими країнами ми подвоїмо цей потенціал із 5 мільярдів доларів щорічного обороту нині до десяти мільярдів».

Мустафі Варанку Денис Шмигаль запропонував відновити регулярні засідання Спільної українсько-турецької групи з координації стратегічної співпраці у галузі оборонно-промислового комплексу. Це дасть змогу ефективно імплементувати домовленості, досягнуті на рівні президентів України й Турецької Республіки. Адже наша країна зацікавлена у співпраці з Туреччиною у торговельно-економічному й науково-технічному напрямах.

Мустафа Варанк відзначив інвестиційний та ресурсний потенціал України, підкресливши, що угода України з ЄС відкриває нові можливості для української продукції на європейських ринках.

Із представниками турецьких топкомпаній, які мають загальний портфель інвестицій 5 мільярдів доларів, Денис Шмигаль провів круглий стіл. Його учасники обговорили актуальні питання ведення бізнесу в Україні. Навіть попри пандемію COVID-19, обидві країни активно розвивають двосторонні відносини, мають великий потенціал для співпраці та економічного зростання.

Останнім часом Україна зробила багато конкретних кроків назустріч інвесторам.

«Ідеться про лібералізацію ринку землі сільськогосподарського призначення, медичну реформу, розвиток електронного урядування, полегшення умов ведення бізнесу та інвестування, зокрема розвиток державно-приватного партнерства», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.

А ще Україна має амбітні плани з побудови та реконструкції української інфраструктури: автомобільних доріг, мостів, енергетичної та медичної інфраструктури, а також інфраструктури у галузі водопостачання й переробки сміття.

«Інструменти, які дадуть нам змогу розвивати ці напрями, —державно-приватне партнерство й держгарантії. Ми працюємо, і вже є вагомий прогрес у законодавчому колі у просуванні таких інструментів в Україні», — зауважив Прем’єр.

Турецьким підприємцям глава уряду окреслив найперспективніші галузі для інвестицій в Україні: агропромисловий комплекс, переробна промисловість, енергетика, інфраструктура, туризм і ті, де Україна має конкурентні переваги, зокрема ІТ.

«Переконаний, що настав час для нових масштабніших історій успіху між нашими державами. Україна має широкий спектр пропозицій для інвестування та реалізації сучасних проєктів», — підкреслив Денис Шмигаль. Уряди й бізнес не мають збавляти обертів співпраці. Тому одним зі значних кроків у розвитку наших двосторонніх відносин має стати підписання угоди про вільну торгівлю.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів представникам турецьких компаній, що торік в Україні ухвалили закон про концесії. Це дало позитивний сигнал інвесторам. Він закликав присутніх брати участь у концесійних конкурсах і приватизаційних аукціонах в Україні.

Нещодавно наш уряд затвердив перелік пріоритетних для держави інвестпроєктів на найближчі три роки, і 40% цього списку припадає саме на проєкти в галузі інфраструктури і транспорту. Тому українська сторона буде рада бачити більше турецьких компаній в Україні, які готові відповідально й за конкурентною вартістю брати участь у їх реалізації.

Владислав Криклій розповів про перші успішні приклади такого партнерства: підписання концесійних договорів у морських портах «Ольвія» та «Херсон» із загальним обсягом інвестицій близько 134 мільйони доларів США. На черзі концесії залізнично-поромного комплексу й першого контейнерного терміналу порту «Чорноморськ», пасажирського комплексу в порту Одеси, морських торговельних портів у Бердянську та Ізмаїлі.

Міністерство продовжує активну підготовку проектів ДПП у дорожній і залізничній галузях, повідомляє пресслужба відомства. Уже завершено розроблення пре-ТЕО шести пілотних ділянок доріг завдовжки 1400 км, які буде реалізовано в межах Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі. А міжнародні консультанти завершили оцінку концесії вокзалів Харкова, Дніпра, Вінниці, Хмельницького, Миколаєва, Чопа і Києва із загальним обсягом інвестицій 3,8 мільярда гривень.

До переліку перспективних проєктів увійшло будівництво нового летовища на Закарпатті та реконструкція ще 13 регіональних аеропортів у Черкасах, Івано-Франківську, Чернівцях, Херсоні, Вінниці, Одесі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Сумах, Кривому Розі, Миколаєві та Житомирі. Одна з турецьких компаній виявила зацікавленість до модернізації аеропорту в Херсоні.

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