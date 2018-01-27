Останню п’ятницю січня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман провів у Тернопільській області. Про те, що ця робоча поїздка мала легкий старт, стало зрозумілим завдяки мережі Фейсбук. На своїй сторінці глава уряду поінформував небайдужих українців: «Розпочав порядок денний знайомством з потужностями ПАТ «Тернопільський молокозавод» торговельної марки «Молокія» — сучасного підприємства, здатного переробляти до 400 тонн молока на добу. Тут стоять нові виробничі лінії, задіяно передові європейські технології, працюють кваліфіковані технологи. Одне «але»: сировинну базу заводу, який працює виключно на якісному коров’ячому молоці, потрібно нарощувати. Почув від менеджерів, що нам потрібен потужний імпульс розвитку тваринництва як на рівні приватних фермерських господарств, так і великих тваринницьких комплексів».

Це повідомлення завершується на позитивній ноті. Прем’єр резюмує, що запропоновані урядом програми бюджетної підтримки — від здешевлення кредитів до прямої дотації на утримання худоби — мають спрацювати. «У підсумку отримаємо зростання поголів’я, розширення сировинної бази для переробки і різноманітну продукцію на полицях супермаркетів — європейської якості за помірну ціну», — йдеться в тексті.

Кредити та розстрочки стануть у пригоді

За годину українці, які стежать за перебігом офіційних подій у Тернополі, з’ясували, що Володимир Гройсман проводив зустріч з «молокіянами». До колективу підприємства він звернувся невибагливо: «Це прекрасне підприємство. Я також ваш покупець. Вражений роботою. Маєте прекрасне виробництво. Одразу зрозуміло, як ви працюєте, наскільки якісно тут усе організовано». Керівництву «Молокії» висловлювали подяку за те, що в скрутні економічні часи вдалося зберегти виробничі потужності на високому рівні. Прем’єр зазначив, що за останні роки в багатьох обласних центрах чимало молокозаводів були змушені зробити паузу в роботі.

Спілкування з колективами підприємств, які глава уряду відвідує в межах робочих поїздок, — це вже тенденція. Йому цікаво, чим у кожному з регіонів живуть люди, якими проблемами вони переймаються, чого найбільше потребують.

«Ми живемо в дуже складний період, і кожен це відчуває. У цей час ми творимо державу, хоч би як нам було складно. Маємо розв’язувати проблеми зростання національної економіки, адже без цього неможливо рухатися далі. Покладаю величезні надії на 2018 рік. Таких підприємств, як у вас, у країні має стати більше», — поділився думками Володимир Гройсман.

Прем’єр покладає надії й на швидку імплементацію ухвалених Кабінетом Міністрів рішень. Їхня мета — досягти зрушень в аграрному секторі. «Цього року матимемо інструменти для якісного прориву в агросфері. Рішення вже ухвалено», — наголосив Прем’єр. Ланцюжок зрушень складатиметься з програми прямої підтримки фермерів, компенсації вартості будівництва нових молочнотоварних ферм і здешевлення кредитів на таке будівництво, а ще з компенсації вартості сільськогосподарського обладнання вітчизняного виробництва, розстрочки із сплати ПДВ під час імпорту унікального обладнання і технологічних ліній.

Колективу «Молокії» Володимир Гройсман пообіцяв успішну модернізацію. Він пояснив: «З 1 січня можна скористатися розстрочками на нове обладнання. Якщо ви придбаєте обладнання на кілька мільйонів доларів, то зможете отримати розстрочку платежів».

Заробітні плати будуть вищими, ціни — стабільнішими

Уряд планує нарощувати швидкими темпами зростання обсягів молочної продукції. Тим, хто вирішить будувати нові фермерські господарства, глава уряду гарантує підтримку у вигляді компенсації. «Якщо ви побудували ферму на 20 мільйонів, то 5 мільйонів отримаєте від держави. Підприємець іде в банк і оформлює кредит до п’яти років. Ставка — 3% у гривнях».

Прем’єр назвав фермерів партнерами виробників молочної продукції. Він нагадав, що в 2018-му на їхні потреби передбачено мільярд гривень. «Вони матимуть змогу купувати сільськогосподарську техніку та обладнання з компенсацією 40% вартості. Створюй ферми, вирощуй продукцію, отримуй компенсацію. 500 мільйонів гривень піде саме на компенсацію таких ставок, — узагальнено пояснив глава уряду. — Так буде цього року. Ці кроки дадуть змогу швидко нарощувати поголів’я, обсяги виробництва. Інтерес до цих програм є. Наше завдання — піднімати економіку і створювати нові підприємства. Це стосується всіх сфер».

Володимир Гройсман поступово перейшов до теми капітального ремонту країни загалом і доріг зокрема. Він погодився, що разом з рівнем заробітних плат зростають ціни на продовольчу, м’ясну, кисломолочну продукцію (в середньому показники вищі на 15%). Глава уряду наголосив, що заробітні плати зростають швидшими темпами, ніж ціни. «Наше завдання — зробити так, щоб ціни були стабільними, а заробітні плати збільшувалися», — резюмував він.

Наступна проблема, про яку заговорили, — відплив кадрів. Володимир Гройсман резюмував, що українців «перетримали на мінімальних зарплатах», адже роками люди були змушений працювати за мінімальні суми. Ситуація, на його думку, виправлятиметься, коли ВВП вийде бодай на рівень 5—7%. «Можемо робити зміни, але проблем залишається ще дуже багато», — сказав Володимир Гройсман.

Учасники зустрічі почули з вуст Прем’єра, що КМУ готовий уже з лютого розпочати передачу землі поза межами населених пунктів у власність об’єднаним територіальним громадам. Оптимальне юридичне рішення знайдено. «Об’єднані територіальні громади нині управляють територіями в межах своїх населених пунктів. Але голови ОТГ порушують питання, щоб землі за межами населених пунктів передати в управління, — сказав глава уряду. — Ми знайшли рішення. Даю доручення Держгеокадастру відвести всю землю ОТГ, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — З лютого громади можуть планувати свої території».