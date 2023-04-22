Приїзд Генсека НАТО Єнса Столтенберга був, як і всі недавні візити до Києва західних політиків, несподіваним, оскільки всю інформацію про нього тримали в секреті до останньої миті з міркувань безпеки. Заголовки ранкових новин про те, що керівник Північноатлантичного альянсу прибув до Києва, збіглися з новинами про загадковий спалах у небі над українською столицею. «А ми думали, що Столтенберг, як і всі, на поїзді до нас приїхав!» — жартували між собою українські журналісти.

Саміт НАТО у Вільнюсі може стати історичним

Проте попри враження про спонтанність візиту Генсека НАТО, час його приїзду було старанно сплановано і виважено. Оскільки візит відбувся напередодні 11-ї зустрічі контактної групи з підтримки України формату «Рамштайн» й у розпал дискусії серед союзників, який сигнал щодо членства в Альянсі надіслати Києву під час саміту НАТО, що пройде у Вільнюсі у липні.

Виступаючи на спільній із Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції, Єнс Столтенберг заявив, що Україна належить до євроатлантичної родини. «Заслужене місце України — в НАТО, і з часом наша підтримка допоможе зробити це можливим», — зазначив Єнс Столтенберг.

Торік у вересні уряд України офіційно подав заявку на пришвидшену процедуру вступу до НАТО. Як і 2008 року, більшість країн-членів, зокрема США, не поспішали підтримати ідею розроблення особливого шляху для членства Києва в НАТО, коли в Україні триває повномасштабна війна. Це питання стало причиною для дискусій всередині Альянсу. Адже хоч усі союзники погоджуються, що наразі членство України не на часі, деякі члени, зокрема країни Східної Європи, наполягають, щоб Альянс пішов назустріч Києву хоч би символічно, подавши йому знак, що Україна наближається до НАТО.

На пресконференції Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує від саміту НАТО у Вільнюсі ухвалення пакета гарантій безпеки для України на шляху до членства. За його словами, ми розраховуємо на конкретні кроки НАТО, які б засвідчили, що Україна буде в Альянсі.

«Нам необхідно щось більше, ніж нинішній формат відносин. Ми хочемо зрозуміти, коли Україна буде в НАТО. Ми хочемо гарантій безпеки на цьому шляху. Ми не готуємо альтернативи членству і не розглядаємо це як компроміс, — заявив Президент. Він наголосив, що саміт НАТО у Вільнюсі може стати історичним: — Я вдячний за запрошення відвідати Вільнюс, але важливо, щоб і Україна отримала відповідне запрошення. Немає жодного об’єктивного бар’єра, який би перешкоджав ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс».

Альянс готовий обговорювати гарантії безпеки

Єнс Столтенберг, як завжди, ухильно відповів на запитання про ймовірні терміни набуття Україною членства в НАТО. Однак він визнав, що у Вільнюсі країни-члени Альянсу готові обговорювати питання гарантій безпеки для України. Він наголосив, що головним питанням залишається забезпечення перемоги України у війні.

«Президент Зеленський порушив питання членства і гарантій безпеки для України. Це буде важливим елементом порядку денного на цій зустрічі, і НАТО готується до цього. Майбутнє України — в НАТО. Із цим погоджуються всі члени Альянсу», — заявив Єнс Столтенберг.

За його словами, головну увагу країн-членів НАТО «нині зосереджено на тому, щоб Україна перемогла» у війні проти рф і «надалі залишалася суверенною, незалежною демократичною державою в Європі. Тому що це єдиний шлях вести змістовну дискусію про майбутнє членство України в Альянсі», — додав Генсек. Він зазначив, що країни НАТО зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України, зокрема у військовому плані. Ці питання обговорюватимуть на зустрічі у форматі «Рамштайн» і на саміті НАТО у Вільнюсі. «Законне місце України — в НАТО. Із часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим», — ще раз повторив Єнс Столтенберг.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг взяли участь у Міжнародному саміті міст та регіонів, який відбувся в Києві з ініціативи глави держави, повідомляє пресслужба ОПУ. Захід мав на меті розширити обрії співпраці Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові із представниками місцевих громад у всьому світі й залучити їх до підтримки України. Президент України закликав іноземних партнерів уже зараз вибудовувати прямі зв’язки з Конгресом місцевих та регіональних влад, українськими громадами, щоб якнайшвидше почати спільні дії, спільно будувати нову систему захисту життя.

У виступі Єнс Столтенберг розповів присутнім про відвідини Бучі на Київщині, де він побачив докази жахливих злочинів, які скоїла росія проти українського народу. Він зазначив, що багато територій України потребують розмінування, і це довгий шлях, на якому країна буде не сама. Єнс Столтенберг наголосив, що Україна має сильних друзів.

«У НАТО ми фокусуємося на потребах України після війни. Найважливіше — нам потрібно зробити все, щоб росія ніколи більше не воювала з Україною. І Альянс працює над багаторічною ініціативою підтримки для України. Це допоможе вам перейти від доби радянської доктрини до стандартів і політики НАТО й поставить Україну на гідне місце в євроатлантичній сім’ї. Українське майбутнє — в НАТО», — зазначив Єнс Столтенберг.