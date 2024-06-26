Із цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернулися до українців.

За словами глави держави, 25 червня — день, заради якого ми всі працювали довго й дуже наполегливо — вся команда України.

«Сьогодні офіційне, фактичне, реальне відкриття переговорів про вступ України в Євросоюз. І наша українська делегація — представники Верховної Ради, уряду, Офісу Президента — вже провели першу міжурядову конференцію України та Євросоюзу. До сьогодні ми були державою, яка здобула статус кандидата на вступ, але повної впевненості ще не могло бути, чи реалізуємо цей статус. А відсьогодні це вже точно впевненість: Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Питання тепер у технічній роботі України з Євросоюзом, адаптації нашої системи до ЄС і в політичній волі Європи зробити європейський проєкт справді довершеним. Це можливо тільки з Україною у складі об’єднаної Європи — Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та сірих зон, Європи миру — справжнього миру.

Я дякую всім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає і хто заради України б’ється — б’ється за наш спільний український дім, за нашу державу — саме так, як за свій власний.

Коли на п’ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ у Євросоюз, багато хто казав, що це не більше ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію. Ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів, які були. У червні 22-го кандидатство України було схвалено попри протидію. У грудні 23-го лідери Європи підтримали політичне рішення щодо перемовин з Україною. Сьогодні перемовини стартують. Між цими кроками — тисячі зустрічей та дзвінків. Умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були ухвалені та запрацювали. А найголовніше — це рішучість наших людей, нашого народу. Рішучість, яка спрацювала, яка не підвела Україну та всю Європу і яка доводить, що всі українці разом, усі європейці разом здатні реалізовувати навіть найбільші мрії — здатні перемагати», — наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що формат міжурядових конференцій — це робота між нашою державою та представниками всіх держав ЄС фактично над частинами майбутнього договору про вступ України.

«Згідно із затвердженою переговорною рамкою, ми пройдемо всіма розділами наших відносин і за кожним маємо дійти згоди. Обов’язково цього досягнемо — як і всіх інших наших українських цілей», — наголосив очільник українського уряду.

За словами Руслана Стефанчука, кожна держава, що стала членом ЄС, пройшла через аналогічний формат переговорів. Україна спробує зробити це швидше, ніж інші, але незмінно — у спільних інтересах нашої держави та всієї Європи.

«Ми ухвалювали, ухвалюємо й ухвалюватимемо всі необхідні закони, щоб Україна вже ніколи не відкололася від європейського дому. Дякуємо кожному, хто з Україною, всім, хто вірить у наших людей, хто працює з Україною і таким чином забезпечує всій Європі стабільне та захищене від агресій майбутнє», — сказав спікер українського парламенту.

Під час Першої міжурядової конференції щодо початку переговорів про членство України в ЄС Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що так починається новий етап у відносинах між Україною та Європейським Союзом. «Два роки, три місяці та 29 днів тому Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Два роки і три дні тому Європейська рада надала Україні статус кандидата на вступ у ЄС. Сьогодні ми офіційно розпочинаємо переговори про вступ України до Європейського Союзу. Історичний день. Історичний момент для України та Європи», — сказав Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, для України Європейський Союз означає набагато більше, ніж фізичний простір. Це цінності. Це надія. Це символ. Тисячі найкращих синів і дочок України віддали життя за незалежну європейську Україну.

«Ми добре усвідомлюємо, що на шляху до вступу на нас чекає ще дуже багато роботи. Ми до неї готові. Ми показали, що можемо рухатися швидко і досягати неможливого. Сьогоднішня подія — яскраве свідчення цього», — підкреслив очільник уряду.

Денис Шмигаль подякував Президентові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, голові Європейської ради Шарлю Мішелю, Президентові Європейського парламенту Роберті Мецолі, лідерам усіх країн-членів ЄС за непохитну підтримку та їхній особистий історичний внесок.

«Ми відзначаємо важливу перемогу на євроінтеграційному шляху України. І одночасно початок переговорів — це також вагомий крок до нашої спільної великої перемоги. Саме разом ми переможемо. Саме разом ми побудуємо безпечну заможну та сильну Європу від Лісабона до Луганська», — резюмував Прем’єр-міністр.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ