Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) офіційно підтвердив прийняття української правової позиції за першою справою «Україна проти Росії» за фактами незаконного порушення прав людини в Криму. Українські правники впевнені, що це лише початок і Росії все-таки доведеться відповідати в судах.

Ідентифікувати всіх причетних

Україна в межах першої кримської справи передала ЄСПЛ хронологію окупації Росією Криму з конкретними іменами тих, хто керував і проводив військову операцію. Текст цієї справи налічує 150 сторінок, крім того, є відео, аудіодокази й покази свідків.

«Щиро кажучи, у діяльності ЄСПЛ розгляд нашої скарги — нова практика. Таких великих за обсягом і безпрецедентних за змістом доказів справ цей суд не слухав, — сказав міністр юстиції Павло Петренко. — Ми зробили хронологію захоплення Російською Федерацією Криму за датами і локаціями. Інформацію у справі розбито на блоки, перший з яких стосується блокування транспортних комунікацій. Російські підрозділи блокували порт «Феодосія», аеропорти «Сімферополь», «Бельбек», ДП «Кримаерорух», переправу «Крим — Кавказ» м. Керч тощо. Фактично все це робили регулярні війська збройних сил РФ та представники російських спецслужб».

Докази показують, що це була добре підготовлена кампанія, яку відкрито планували ще у 2013 році. Українські посадовці впевнені, що планували цю операцію в КДБ та інших російських кабінетах за багато років до початку.

Отримані покази дають змогу встановити перелік посадових осіб Російської Федерації, які координували захоплення Криму та безпосередньо керували цією операцією. «Серед них міністр оборони РФ Сергій Шойгу, його заступники Панков і Булгаков, кілька генералів і адміралів, — каже Павло Петренко. — Керував усіма заходами на території півострова колишній міністр безпеки Придністровської республіки Володимир Антюфеєв, який згодом став віце-прем’єром «ДНР» з питань державної безпеки.

Цей перелік доповнюють, оскільки українська сторона постійно збирає нові докази щодо кількості представників збройних сил, назв підрозділів та пересування бронетехніки, хоч би як вони намагалися сховатися за «зеленими чоловічками».

Розширити санкційний список

Нагадаємо, Україна ініціювала п’ять справ в ЄСПЛ. Перша стосується наших вимог щодо порушення прав людини під час незаконної окупації Криму. У другій ідеться про незаконне вивезення, а фактично викрадення українських дітей-сиріт і спробу їх перевезти на територію Росії. Далі у хронологічному порядку — масові порушення прав людини РФ та її прибічниками на території Донбасу. Ці справи налічують десятки тисяч документів, є покази великої кількості свідків.

«Очікуємо від ЄСПЛ процедурного рішення щодо порядку розгляду справи. Вони мають сказати, цю справу розглядатимуть у Страсбурзі, чи допит свідків, яких лише за першою справою приблизно 50, відбуватиметься в Києві на виїзних засіданнях, — каже очільник Мін’юсту. — Докази та пояснення подасть ще й інша сторона. Думаю, це знову буде такий собі збірник казок».

Докази, які стануть предметом розгляду в ЄСПЛ і які зафіксують у рішенні цього суду, потім будуть доказовою базою для розгляду цієї справи в Міжнародному кримінальному суді.

Один із основних кейсів у позовах — репресії проти членів Меджлісу кримськотатарського народу. «Ми разом із правозахисниками й уповноваженим України у ЄСПЛ ішли двома напрямами: колективний позов та індивідуальний. Його подали до цього суду ті члени Меджлісу, які перебувають в окупованому Криму, — додає голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. — Ці позови взято до розгляду. Тепер доводитимемо їх до завершення. Попереду ще дуже багато роботи. Ще необхідно розширити санкційний список осіб, причетних до окупації й тортур».

У квітні Україна отримала проміжне рішення Міжнародного суду ООН, яке дуже важливе. У ньому зазначено, що РФ має скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу. В Меджлісі переконані, що росіяни шукатимуть можливість уникнення виконання цього рішення, проте вони зобов’язані його виконати. Нині, за наявною інформацією, наш східний сусід шукає причини, щоб зберегти обличчя.

«Російські військові почали брати участь у подіях в Криму фактично з перших днів. Просто в них не було шевронів, які б вказували, що вони росіяни. Але були й такі, хто належав до парамілітарних організацій — кримських і тих, представники яких в’їжджали в Крим. Ідеться про так званих казаків, — продовжує Рефат Чубаров. — Серед них було багато професійних силовиків. Це мало такий вигляд: у бік Меджлісу прямує натовп із 15—20 казаків у папахах і бушлатах. З одного боку це клоунада, а з іншого — коли уважніше придивитися, можна було побачити, що серед них як мінімум 4—5 осіб, які під бушлатами тримають короткоствольні автомати, вони у спецодязі захисту. І ця група вела за собою місцевих маргіналів. Парамілітарні сили до так званого референдуму 18 березня виконували найбрутальнішу роль і були причетні до всіх злочинів проти мирного населення. Ми ще повинні дослідити сторону, яка мала б організувати спротив».