Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з організаторами та ведучими загальноєвропейського музичного конкурсу Євробачення-2017 відзначив високий рівень проведення шоу, яке матиме неабиякий вплив на позитивний імідж України.

«Євробачення-2017 було організовано на дуже високому рівні. І це результат дуже ефективної координації та взаємодії вашої й нашої команд», — сказав глава держави.

Президент відзначив величезну роботу з підготовки, організації та проведення пісенного конкурсу на належному рівні. «Це не лише питання дизайну чи творчих рішень, а питання забезпечення безпеки для учасників і гостей. Дуже радий, що нам вдалося все організувати на високому рівні. І це дало можливість нашим гостям почуватися комфортно. Тисячі людей працювали над тим, щоб створити позитивний імідж України. І нам це вдалося зробити», — сказав Петро Порошенко.

Він також висловив сподівання, що тисячам іноземних гостей, які цими днями відвідали Київ, сподобалася і організація самого конкурсу, і гостинність нашої столиці.

«Попри російську агресію та російську окупацію, українці й українська влада показали свою гостинність і зробили все, від них залежне, щоб організувати по-справжньому прекрасний захід», — сказав Президент і подякував співачці Джамалі за те, що вона привезла Євробачення в Україну.

Керівник Євробачення Ян Ола Санд також відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Києві: «Щороку маємо певні зауваження чи скарги: чи транспорт, чи логістика, безпека чи інші аспекти. Але Євробачення в Києві пройшло бездоганно. Ми не мали жодних проблем. З українського боку все було організовано на найвищому рівні», — зазначив він.

Від імені Європейської мовної спілки (ЄМС) Президента України привітав і подякував за блискучу організацію конкурсу член адміністративної ради ЄМС Павло Грицак. «Це величезна міжнародна подія з тисячами іноземців, які відвідали Україну. Одне з найрейтинговіших телешоу з багатьма викликами і ризиками, особливо в сфері безпеки. Була виконана чудова робота, щоб усі журналісти, конкурсанти й фанати відчули гостинність Києва і перебували в комфортних умовах. Дякую українській владі й вам, пане Президенте, за цю значущу підтримку», — сказав він.

«Попри побоювання скептиків щодо можливих загроз, я гордий тим, що нам вдався цей прекрасний захід. Ніхто не зміг зупинити нас», — зазначив Президент і запросив усіх присутніх відвідати фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, який відбудеться у травні 2018 року в Києві, повідомляє департамент прес-служби АП.

А про використання коштів на підготовку до Євробачення мають звітувати організатори конкурсу. На цьому наголосив у розмові з журналістами Київський міський голова Віталій Кличко. «Знаю, що є питання стосовно витрачених коштів. Прем’єр-міністр озвучив його. Хочу ще раз підкреслити, що місто взяло на себе зобов’язання перерахувати 200 мільйонів гривень організаторам, які мають відповідати за те, як ці кошти витрачено», — наголосив міський голова.

Віталій Кличко зауважив, що в межах підготовки до Євробачення столиця відповідала за інфраструктуру, наведення ладу в місті. «Ми це все виконали, — підкреслив міський голова. — Я задоволений тим, як усе відбувається. Хочу подякувати всім, хто вклав свій час та енергію, щоб це свято відбулося». Віталій Кличко зазначив, що найголовніше — аби задоволені були кияни.

І Президент Петро Порошенко, і Київський міський голова відзначили неабияку роль волонтерів у підготовці й проведенні конкурсу.

Кохання вистачить на всіх

Кришталевий мікрофон Євробачення-2017 здобув португальський виконавець Сальвадор Собрал. Утім, Сальвадор Вілар Браамкамп Собрал — не пересічний португалець. Він нащадок дворянської родини да Сілва, коріння якої сягає середини XVII століття. Його сестра Луїза також співачка. Саме вона написала пісню Amar pelos dois — «Кохання вистачить на двох», яку музикант виконував на Євробаченні. Із сестрою співак виконав пісню на біс.

Торік Португалія пропускала Євробачення. А коли Сальвадор переміг у національному відборі, то через хронічні проблеми із серцем (у нього вроджена вада) до останнього не знав, чи зможе взяти участь у фінальному конкурсі. Зрештою він успішно подолав кваліфікацію, після чого набрав у фіналі переможні 758 очок, з великим відривом обійшовши болгарського виконавця Кристіана Костова і, на думку національних журі, і за глядацькими симпатіями.

До слова, першу нагороду нинішній переможець Євробачення отримав ще до фіналу. Сальвадор і його сестра Луїза як автор конкурсної пісні отримали премію Марселя Безансона. Це професійна нагорода, яку призначають у трьох категоріях. Сальвадор отримав художній приз за артистичне досягнення за результатами голосування коментаторів, а його сестра — приз композиторів за найкращу і оригінальну композицію. Симпатії акредитованих ЗМІ, щоправда, дісталися італійцеві Франческо Габбані. Та навряд чи його це втішить.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»