Міністерство економіки представило Інвестиційний гайд України на Конференції з відновлення в Берліні. У документі міститься ключова інформація для інвесторів, експертів та аналітиків, які цікавляться економічною політикою, відновленням та інвестиційною діяльністю в Україні.

Інвестиційний гайд було підготовлено у співпраці з KSE Institute за підтримки консультантів з «Великої четвірки». Документ окреслює пріоритетні для уряду сектори, а також зосереджується на розвитку переробної промисловості для усунення прогалин в експортній логістиці та збільшення доданої вартості.

Гайд містить докладний огляд провідних секторів — енергетики, транспорту та логістики, агропромислового комплексу, зеленої металургії, фармацевтичної галузі та медицини, критичних матеріалів, ІТ, а також приклади інвестиційних проєктів у цих напрямах. Крім того, гайд детально описує інвестиційний ландшафт України.

Документ містить 95 інвестиційних проєктів, що потребують майже 27 мільярдів доларів фінансування. У гайд було внесено проєкти в різних секторах економіки, які представляють різні компанії (за розміром, формою власності, галуззю діяльності). Багато проєктів потребують подальшого доопрацювання. Для цього уряд працює над запровадженням Project Preparation Facility для збільшення кількості готових для залучення фінансування проєктів.

«Щоб наздогнати країни ЄС за рівнем ВВП на душу населення, Україні потрібні інвестиції або передача технологій обсягом 10—30 мільярдів доларів на рік протягом наступного десятиліття. Війна не означає ембарго на інвестиції. 2023 року іноземні інвестори вклали в економіку України 4,25 мільярда доларів, що перевищує обсяги 2016—2017 років. Маємо й надалі збільшувати цей показник», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Інвестування в Україну нині стратегічно вигідно з огляду на кілька чинників. Міжнародна фінансова допомога та механізми співфінансування за участі міжнародних фінансових установ та організацій підтримують приватні інвестиції. Сприятливі глобальні тренди — такі, як декарбонізація та євроінтеграція, в поєднанні з великими потребами в реконструкції інфраструктури, енергетики та сільського господарства створюють значні можливості.

Реконструкція за міжнародної підтримки буде драйвером економічного зростання України, що забезпечить потенціал для отримання високих прибутків. Крім того, прогрес України на шляху до ЄС наближає її стандарти до європейського ринку, поліпшуючи інвестиційні перспективи.

«Ми усвідомлюємо виклики та ризики, пов’язані з інвестуванням в Україну під час війни, тому разом з партнерами прагнемо підтримувати інвесторів за допомогою дієвих заходів та стимулів. Серед них — гарантії Ukraine Facility, країн G7, страхування військових ризиків, цільові державні програми підтримки, дерегуляція, податкові пільги та доступне фінансування. Ми запрошуємо інвесторів приєднатися до нас на цьому трансформаційному шляху до стійкого та успішного майбутнього України, сприяючи відновленню й економічному зростанню країни та отримуючи дивіденди від цього», — наголосив заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

Уряд активно підтримує інвесторів, зміцнюючи бізнес-кейси через аналіз, який проводять спеціалізовані робочі групи. Крім того, надає допомогу в підготовці проєктів, забезпечуючи необхідні дані та співпрацюючи з експертами для проведення попередніх досліджень, ухвалення інвестиційних рішень і залучення фінансування.

Для залучення потенційних інвестиційних партнерів Україна встановлює ініціативи з відновлення та розвитку з міжнародними фінансовими інституціями і страховими компаніями, спрямовані на полегшення доступу до фінансування та зменшення інвестиційних ризиків. Крім того, Україна пропонує різні стимули для великих інвестицій, зокрема податкові й митні пільги, субсидії та спрощений доступ до інфраструктури і комунальних послуг. Уряд готовий надати детальну інформацію про ці стимули й допомогти інвесторам максимально використати їхні переваги.

Джерело: Міністерство економіки

Під час онлайн-участі в засіданні Багатосторонньої координаційної платформи донорів міністерського рівня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій протягом наступного десятиліття.

Системна фінансова підтримка з боку партнерів критично важлива, щоб Україна могла продовжувати боротися і спрямовувати внутрішні ресурси на оборону. Очільник уряду наголосив, що одним з пріоритетів нині має стати передача російських заморожених суверенних активів для стійкості та відновлення України.

За словами Дениса Шмигаля, для швидкого економічного відновлення в умовах війни Україні важливо встановити довгостроковий, до 2027 року, план системної фінансової підтримки. І саме координаційна платформа має стати майданчиком, де буде розроблено такий план для забезпечення макроекономічної стабільності України.

Прем’єр зазначив, що п’ять пріоритетів швидкого відновлення залишаються в силі на цей та наступний рік. Це відбудова житла, гуманітарне розмінування, відновлення критичної інфраструктури, відновлення економіки та енергетика. Водночас після безпрецедентних ударів росії по українській енергосистемі особливої підтримки потребує енергетичний сектор.