Міжнародний форум оборонних індустрій DFNC2 організовували, як і торік, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.

В умовах війни українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість. Про це за-явив, виступаючи на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, Президент Володимир Зеленський. «Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє», — зазначив глава держави.

Президент повідомив, що лише за перше півріччя цього року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022-й. Крім того, українці можуть створювати 4 мільйони дронів, і вже понад 1,5 мільйона законтрактовано. Українські захисники застосовують далекобійну ракету-дрон «Паляниця», а нова балістична ракета успішно пройшла льотні випробування. Україна також має «Нептуни», щонайменше 15 «Богдан» щомісяця та нову ремонтну базу для техніки.

Володимир Зеленський наголосив, що під час презентації партнерам плану перемоги Україна спирається на силу воїнів та стійкість народу і на доведену результатами амбіцію, що країна може й буде створювати найкращі зразки зброї.

«Зараз практично кожен візит до наших країн-партнерів, майже кожні перемовини з партнерами, з лідерами держав світу, а також безпосереднє спілкування з оборонними компаніями — усе це приносить Україні більше інвестицій в оборонну галузь, нових технологій і відповідно виробничих можливостей», — сказав він.

Безумовний пріоритет уряду

Нині Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка 2022 року здавалася б неможливою. 2023-го виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще вдвічі. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на Міжнародному форумі оборонних індустрій.

«Наша мета — побудувати один з найсучасніших оборонно-промислових комплексів. Президент України чітко сформулював наше стратегічне завдання: «Демократія має бути краще озброєна, ніж тиранія». І це безумовний пріоритет нашого уряду», — наголосив Денис Шмигаль.

Як зазначив Прем’єр, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 мільярдів гривень, або на 7 мільярдів доларів.

«Держава не просто збільшує бюджет на закупівлю озброєння. Ми створюємо умови для того, щоб отримати технологічну перевагу над ворогом. Продовжуємо робити ставку на приватний сектор. Продовжуємо робити ставку на партнерство з міжнародними компаніями в розробленні та виробництві сучасної зброї», — зауважив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, Україна цього року виробить 1,5 мільйона дронів саме завдяки долученню й підтримці приватних компаній. Український defense-tech кластер Brave1 збільшує гранти для оборонних стартапів. Тепер розробники можуть отримати до 8 мільйонів гривень безповоротних коштів.

Денис Шмигаль зазначив, що до спеціального податкового режиму «Дія.City» приєдналося більш ніж 200 defense-tech компаній. І для виробників зброї формується механізм довгострокових контрактів.

«Маємо також чіткі пріоритети, яку саме номенклатуру треба виготовляти. Передусім це різні види дронів, зокрема наземні роботизовані системи. Продовжуємо створення повноцінної ракетної програми, зокрема балістичного озброєння. Розширюємо власне виробництво снарядів усіх типів. Вийшли на дуже значні обсяги виробництва артилерійських систем та різної броньованої техніки. Інвестуємо в розроблення засобів радіоелектронної боротьби», — зазначив очільник уряду.

Серед стратегічних завдань, за словами Прем’єр-міністра, — посилення далекобійності української зброї, «щоб у європейській частині росії не було жодного безпечного місця, куди б не могли прилетіти «уламки» наших дронів і ракет». Він наголосив, що Україна має надійну підтримку партнерів. Оборонні компанії з різних куточків світу вже заходять на український ринок, будують виробництва, планують інвестиції та партнерства з нашими зброярями.

«І в цьому контексті для нас дуже важлива ініціатива, коли наші союзники фінансують виробництво саме української зброї. Наш ОПК має надзвичайний потенціал і може виробляти ще більше. Хочеться особливо відзначити лідерство Данії, яка планує інвестувати в українську оборонну промисловість більш як 600 мільйонів доларів», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як підкреслив Денис Шмигаль, Україна будує арсенал не просто для перемоги, а для майбутньої безпеки всієї Європи та світу. Прем’єр подякував усім українським зброярам, інженерам, розробникам, підприємцям за їхню роботу.

DFNC2: перші підсумки

Цього року учасниками форуму стали понад 750 людей із 30 країн. Захід об’єднав 168 іноземних та 115 українських оборонних компаній та асоціацій. Загалом на полях форуму відбулося майже 120 B2B зустрічей між учасниками. Найчисленнішими були делегації з Данії, Сполученого Королівства, США, Франції, Італії, Чехії. Це демонструє високий рівень інтересу та підтримки України на міжнародній арені.

Головними темами форуму стали досягнення й виклики виробництва озброєння в Україні, створення нових та зміцнення наявних партнерств. Також обговорювали досягнення домовленостей щодо подальших перспектив співпраці між компаніями і оборонними галузями країн-партнерів.

«Дякую всім нашим партнерам, які приєдналися до форуму DFNC2. Український ОПК значно наростив свої спроможності, і це відбулося багато в чому завдяки тим домовленостям, які сформувалися на цьому форумі рік тому, завдяки потужній підтримці від наших партнерів. І сьогодні я переконався, що ця підтримка триває. Я вважаю це доказом того, що ми йдемо правильним шляхом до перемоги, розвиваючи власну оборонну промисловість. Сьогодні з’явилися нові домовленості, нові партнерства. Тож далі на нас чекає ще більше результатів», — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

У межах DFNC2 було підписано кілька важливих документів про співпрацю.

Перший документ підписали ще до офіційного початку форуму — під час візиту данської делегації Міністерства оборони та парламенту Данії на чолі з міністром оборони Трольсом Лундом Пульсеном 29 вересня. Це Лист про наміри між Міністерством оборони України, Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Данії щодо впровадження фінансової підтримки виробництва оборонної продукції в Україні.

На форумі було підписано також Меморандум про взаєморозуміння між Мінстратегпромом та DI Defence and Security Industries Association (Данія).

Українські компанії підписали численні документи з іноземними компаніями щодо розвитку виробництва боєприпасів, засобів РЕБ, повітряних та морських дронів, ремонту західного озброєння.

«Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у виробництво української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет — розроблення вітчизняних дронів і далекобійної зброї, зокрема балістичних ракет. Міноборони готове до співпраці з іноземними партнерами через створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Пропонуємо багаторічні контракти на виробництво, постачання і технічне обслуговування озброєння», — сказав міністр оборони Рустем Умєров.

Франко-німецька компанія KNDS, що вже працює з українськими партнерами, оголосила про відкриття офісу в Києві.

На DFNC2 Forum відбулося засідання Стратегічної ради Альянсу оборонних індустрій, про створення якого оголосив Президент України на торішньому форумі DFNC1. Альянс налічує вже 119 учасників. Головною темою обговорення стала координація дій Альянсу для зміцнення оборонної промисловості та розширення міжнародної співпраці.

«Ми вдячні нашим партнерам за участь у надзвичайно важливому Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC2. Один з наших пріоритетів — розвиток українського оборонно-промислового комплексу завдяки зміцненню міжнародної співпраці та іноземних інвестицій в українське виробництво зброї. Ми продовжимо цю важливу роботу разом з Міністерством оборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості», — зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Розраховуємо на партнерство не лише під час війни

На полях другого Міжнародного форуму оборонних індустрій Президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів. На заході були присутні представники BAE Systems, KNDS, MBDA, D&M Holding Company, Amentum Services, Inc., AeroVironment, Inc., Kongsberg Defence & Aerospace, Romarm, CZ Colt Group, Quantum Systems, Hellenic Defence Systems, DI Danish Defence & Security Industries Association. Президент подякував країнам, що їх представляють ці виробники, і працівникам підприємств за підтримку українців, а також компаніям, які вже почали роботу в Україні й відкрили офіси.

«Дуже раді бачити вас в Україні. Ми розраховуємо на більшу підтримку, тому що, на жаль, війна не припинилася. І ми вдячні за все, що можемо зробити разом сьогодні та в майбутньому. Ми розраховуємо на наше партнерство не лише під час війни», — зазначив Володимир Зеленський.

Головна тема розмови — розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України.

Президент наголосив, що темпи вітчизняного оборонного виробництва значно збільшилися з початку повномасштабного російського вторгнення. Проте для подальшого зростання потрібен іноземний досвід, доступ до ланцюгів постачання й технологій. За його словами, після першого форуму оборонних індустрій уже є важливі результати. Зокрема щодо технічного обслуговування легких гармат, локалізації виробництва штурмових гвинтівок і створення потужностей для виробництва боєприпасів до стрілецької зброї.

Володимир Зеленський відзначив представників іноземних оборонних компаній державними нагородами за їхній особистий внесок у розвиток ОПК України та створення високотехнологічної продукції в умовах воєнного стану.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій секретаріату КМУ