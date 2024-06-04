Про це Президент України Володимир Зеленський сказав, виступаючи на пленарній сесії «Переосмислення рішень для підтримання глобального миру та регіональної стабільності» Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла».

«Ми переконані, що наш світ хоче бути єдиним і здатним діяти в повній гармонії. Ми усвідомили, що нації однаково відкидають ідею того, що хтось таємно ухвалює рішення та нав’язує їх, — потрібен відкритий та інклюзивний діалог. Ми підтвердили, що принципи й цілі Статуту ООН та міжнародних конвенцій є цілком актуальними. Усе це стало основою нашої формули миру та переросло у Глобальний саміт миру, щоб кожен лідер і кожна країна могли продемонструвати свою прихильність до миру», — заявив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що вже понад 100 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Глобальному саміті миру. Він додав, що на ньому розглянуть три пункти української формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення військовополонених і викрадених росією українських дітей.

«Глобальна більшість може забезпечити своєю участю, щоб те, про що домовлено, було справді реалізовано і щоб росія, яка розпочала цю жорстоку війну, не змогла зіштовхнути нас зі шляху до її завершення», — наголосив Президент.

Економіка чекає інвесторів

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» провів зустріч із топменеджерами провідних сінгапурських інвестиційних компаній.

У заході взяли участь керівники суверенного фонду Сінгапуру GIC, інвестфонду Temasek Holdings, компанії Wilmar International, Федерації бізнесу Сінгапуру, інвестиційної компанії Blackstone Singapore, телекомунікаційного оператора SingTel, компанії Universal Success Enterprises, будівельної компанії Meinhardt Group.

Президент наголосив, що навіть у складних умовах війни українська економіка знаходить шляхи для розвитку та зростання, адаптуючись до нових обставин.

Глава держави подякував сінгапурським бізнесменам, які продовжують працювати в Україні у важкий для нашої країни час, зберігають робочі місця.

Володимир Зеленський висловив переконання, що подальший розвиток українсько-сінгапурської торговельної співпраці має великий потенціал, особливо в галузі технологій та інновацій.

Президент підтвердив налаштованість України створювати додаткові привабливі стимули для інвесторів.

Глава держави запросив сінгапурських інвесторів узяти участь у спільній з ЄС конференції з питань відновлення, реформування та модернізації української економіки, яка відбудеться в Берліні. Там буде презентовано програму мобілізації міжнародної фінансової підтримки, реалізації довгострокових проєктів та створення привабливих умов для інвестування в економіку України.

На своїй платформі

Лише Україна як жертва війни має повне право ініціювати шлях до її закінчення, а саме Саміт миру. Про це Президент заявив, зустрічаючись із представниками іноземних ЗМІ на полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

«Бажаю всім країнам миру, бажаю, щоб ні в кого не було втрат, ні в кого не було масових могил, масових жертв. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як має закінчитися ця війна. Вона має закінчитися за законом, за міжнародним правом, за справедливістю. І це обов’язково», — наголосив глава держави.

Президент нагадав, що Україна запросила Китай та інші країни до участі у Глобальному саміті миру, готова вислухати та обговорити всі пропозиції щодо рішення, але на своїй платформі.

«Безумовно, Саміт миру — це початок шляху до закінчення війни. Там є три пункти — це ще не все, але є три пункти, які ведуть точно до закінчення війни, а не до початку ще однієї ескалації з боку рф», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що Україна потребує підтримки від країн Азії на шляху до миру та їх присутності на саміті. Він висловив сподівання, що в результаті його візиту в Сінгапур, участі в безпековому саміті та зустрічей країни регіону приєднаються до Глобального саміту миру.

Важливі двосторонні зустрічі

На полях Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном. Глава держави відзначив незмінну потужну оборонну та політичну підтримку України від США.«Ми дуже вдячні Президентові Джозефу Байдену та його адміністрації за незмінну допомогу в боротьбі за нашу свободу й незалежність», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо він наголосив на критичній важливості ухваленого Конгресом пакета військової допомоги.

Сторони обговорили оборонні потреби України, на які спрямовано допомогу від Сполучених Штатів, зокрема для тренування та комплектації нових бригад.

Президент подякував міністрові оборони США за активну роботу з посилення української системи ППО. «Це найважливіший трек зараз для захисту життів українців, наших міст, громад і цивільної інфраструктури. Це дуже важливо», — зазначив він.

Співрозмовники приділили увагу коаліції F-16, зокрема необхідним спільним зусиллям для пришвидшення постачання винищувачів.

Глава держави окремо висловив вдячність за ухвалення адміністрацією Президента США важливого рішення про дозвіл обмежених ударів американською зброєю по території росії для ефективної протидії спробам рф розширювати зону бойових дій.Президент України та міністр оборони Сполучених Штатів Америки відзначили прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди. Володимир Зеленський розповів Ллойду Остіну про зусилля, яких докладає росія, щоб зірвати перший Глобальний саміт миру. Глава держави наголосив, що участь усіх ключових партнерів України позбавить сенсу такі намагання рф.

Під час візиту до Сінгапуру Президент України зустрівся також із Президентом цієї країни Тарманом Шанмугаратнамом. Глава Української держави подякував за чітку позицію Сінгапуру щодо засудження російської агресії, підтримку санкційного тиску на рф та надану гуманітарну допомогу. Лідери обговорили перспективи поглиблення українсько-сінгапурських відносин.

Під час зустрічі із Прем’єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом глава Української держави високо оцінив послідовну рішучу підтримку територіальної цілісності й суверенітету України від Сінгапуру, допомогу в подоланні гуманітарних наслідків повномасштабного російського вторгнення та запроваджені санкції.

Володимир Зеленський і Лоуренс Вонг окремо приділили увагу розширенню українсько-сінгапурської співпраці в економічному секторі. Зокрема йшлося про перспективи розширення торгівлі, збільшення експорту аграрної продукції.Після участі в саміті «Діалог Шангрі-Ла» Президент України здійснив візит до Республіки Філіппіни, де провів зустріч із Президентом цієї країни Фердинандом Маркосом-молодшим, яка стала першою в історії двосторонніх відносин.

Глава Української держави висловив вдячність Президентові Філіппін за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також важливих резолюцій ООН, які засуджують російську агресію.

Джерело: Офіс Президента