Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном акцентував: Вашингтон може вкотре продемонструвати лідерство, надавши нові потужні засоби

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном акцентував: Вашингтон може вкотре продемонструвати лідерство, надавши нові потужні засоби

Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій, допомога у відновленні. Усі ці питання були на порядку денному робочого візиту української делегації на чолі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем до Сполучених Штатів Америки (напередодні українська делегація побувала в Канаді). У межах візиту відбулися зустрічі з високопосадовцями Сполучених Штатів, керівництвом Світового банку, Міжнародного валютного фонду, інших інституцій.

Під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном Денис Шмигаль подякував Америці за незмінність великої оборонної підтримки та закликав надати Україні більше зброї, а також ракети дальнього радіуса дії й винищувачі F-15 і F-16. Денис Шмигаль подякував особисто Ллойду Остіну за зусилля зі створення Контактної групи з питань оборони України, до якої нині входять понад 50 країн.

Співрозмовники детально обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції з визволення українських земель.

«Американська зброя посилила обороноздатність України. Українські воїни довели, що можуть за короткий час освоїти новітню техніку, передану США та іншими партнерами, й ефективно використовувати її на полі бою. Для швидшої перемоги та менших втрат Україні потрібно більше ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів і боєприпасів до них», — зазначив Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що досягнути переваги допомогли б винищувачі, й запросив США приєднатися до коаліції інших країн, які оголосили про передачу Україні бойових літаків.

«США — наш найбільший партнер у плані військової підтримки. Америка може вкотре продемонструвати своє лідерство, надавши Україні літаки F-15 або F-16», — цитує його слова Укрінформ.

За повідомленням ЗМІ, очільник Пентагону не став коментувати конкретні запити, але пообіцяв розширити виробництво військової техніки в США для України. «Ми й надалі інвестуватимемо в нашу оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва», — зазначив він.

Напередодні Ллойд Остін заявляв, що США надаватимуть підтримку постійно. «Ми залишатимемося на зв’язку з нашими союзниками і партнерами. З нетерпінням чекаю на зустріч із колегами під час чергового засідання української оборонної контактної групи 21 квітня».

Докладніше про візит української делегації до США — в наступному номері.