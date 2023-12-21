Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час підсумкової пресконференції в Києві

«Це багаторічна допомога, вона на різні цілі: хтось — на гуманітарні речі, хтось — на підтримку економіки, соціальні виплати. Але дуже велика сума від цих держав — це військова допомога Україні. Я впевнений у наших партнерах, і я вважаю, що ми зробили майже все», — сказав Володимир Зеленський, спілкуючись із журналістами.

За його словами, така підтримка зможе компенсувати певні ризики. «Те, що є на сьогодні точно: Бельгія, Данія, Республіка Корея, Латвія, Литва, Нідерланди,Норвегія, Франція, Німеччина, Швеція, Японія. Це означає, що потужний базис. Якщо в нас будуть ризики — відповідні суми, ми на них розраховуватимемо», — зазначив Президент.

За підсумками нещодавніх закордонних візитів глави держави було домовлено про додаткове постачання Україні засобів ППО, артилерії та боєприпасів.

Володимир Зеленський зазначив, що триває велика робота з партнерами щодо надання фінансової допомоги для України. «Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і що те, про що ми домовилися зі США, буде виконано повністю», — сказав глава держави.

Президент висловив переконання, що Європейський Союз ухвалить рішення щодо надання Україні 50 мільярдів євро допомоги.

«Зараз питання якогось відповідного часу. Перші півтора мільярда, думаю, будуть цього тижня. 50 мільярдів — я впевнений, рішення буде ухвалено найближчим часом, коли вони збиратимуться. Зроблено так, що сьогодні в нас є механізми, що навіть якщо буде підтримка пакета 50 мільярдів мінус один, знайдуться інші інструменти для того, щоб Україна отримала ці 50 мільярдів», — зазначив Володимир Зеленський.

Він акцентував, що допомога від партнерів необхідна вже зараз, адже ситуація на фронті залишається складною і наше військо потребує озброєння та боєприпасів.

За перемогу треба боротися

Попри думки та прогнози окремих військових командирів і представників держав-партнерів, терміни завершення війни залежать від багатьох чинників, зокрема й від стійкості України.

«Війна, перемога, поразка, стагнація залежать від багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямів. Але здебільшого від нас із вами. Якщо ми не втратимо нашої стійкості, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо нашого духу», — сказав глава держави, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

Володимир Зеленський наголосив, що українці не можуть віддати країну ворогу та готові йти до перемоги.«Якщо ми збережемо всі ці цілі, все, що в нас є, зробимо все, що ми можемо, і набагато більше, ніж кожен з нас може, я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу», — зазначив Президент.

Глава держави відкинув можливість того, що в нинішній ситуації Україна зазнає поразки від росії, адже країна зуміла вистояти на початку повномасштабного вторгнення попри окупацію значної частини території та постійні ворожі удари по важливих об’єктах інфраструктури.

«Зараз у нас інша ситуація. Я погоджуюся, що є виклики щодо кількості допомоги, артилерійських снарядів, ПТРК, артилерійських систем, особливо 155-го калібру, ремонту цих систем, відправлення тощо. Але відкриваються потроху хаби», — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що попри всі складнощі треба щодня боротися за перемогу України. «Треба жити в Україні й боротися. І дуже сильно вірити не на словах, а наближенням результату, своїми кроками. Щоденно», — переконаний глава держави.

Про мобілізацію

У плані проведення подальшої мобілізації мають бути чітко обґрунтовані пропозиції та передбачені відповіді на нагальні питання, які турбують військовослужбовців. «Усі запити, які сьогодні є в нашій армії, мають відповідати сучасним викликам і знайти відповідь у військового керівництва. Це дуже важливо», — сказав глава держави.

Президент повідомив, що питання мобілізації обговорювали на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача за участю головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали.

«Вони запропонували мобілізувати додатково 450—500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрям, тому що це питання передусім людей. Друге — це питання справедливості, обороноздатності й питання фінансів», — зазначив Володимир Зеленський.

За словами глави держави, крім мобілізації, врегулювання потребує питання ротації, відпусток, відряджень, переведення до інших військових частин. Тож це має бути комплексний план. Президент акцентував, що військове керівництво спільно з Кабінетом Міністрів має напрацювати відповідний документ, який після розгляду на засіданні Ставки буде передано до Верховної Ради.

«Якщо ми говоримо про додаткові мобілізаційні сили, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це має бути предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів», — переконаний Володимир Зеленський.

За словами глави держави, мобілізація понад 450 тисяч воїнів потребуватиме додаткових 500 мільярдів гривень видатків.

«Я як Президент України і як людина, яка багато свого часу віддає на те, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку України, хотів би розуміння від Прем’єр-міністра, від міністра фінансів: а звідки гроші?» — сказав Володимир Зеленський.

Він висловився за те, щоб до роботи над планом було залучене Міністерство цифрової трансформації для цифровізації певних процесів.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Президент погодити можливість мобілізації чоловіків до 27 років і жінок, глава держави сказав: «Жінок — ні. Щодо 25 років — якщо всі аргументи буде викладено і на сьогодні я бачу, що їм це потрібно, то з цим погоджусь».

Дронів потрібно більше

Президент України висловився на підтримку збільшення виробництва вітчизняних дронів, розвитку інфраструктури для підготовки операторів БпЛА та спеціальних підрозділів в українському війську.

«Я позитивно ставлюся до збільшення виробництва дронів. І спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо керування дронами. Найліпша, не радянська, а дуже-дуже проста, щоб використовувати дуже швидко», — сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент наголосив на важливості зміни системи логістики та усунення бюрократії у процесі постачання дронів військовим на передову. Він заявив, що наступного року в Україні заплановано нарощування виробництва БпЛА, зокрема виготовлення мільйона FPV-дронів. За його словами, нарощуватимуть виробництво артилерії та снарядів. Президент зазначив, що в цьому процесі є проблемні питання, і над їх розв’язанням потрібно працювати.

Експорт зерна був питанням виживання

Відповідаючи на запитання польського журналіста, глава держави подякував Польщі, польському суспільству та Президентові Анджею Дуді за допомогу Україні з перших днів повномасштабного вторгнення росії.

«Вважаю, що ми з вами брати. Ви нам допомагали як могли. Це факт, — сказав Володимир Зеленський. — Ви знаєте, як ставляться українці до поляків? З великою симпатією, любов’ю. Навіть коли в Україні всі бачили, що в нас конфлікт на рівні лідерів, українці почали захищати вас, не мене, хоч я захищав їхні інтереси. Це життя сусідів, близьких людей».

Президент України зазначив, що експорт зерна був питанням виживання для України, адже росія заблокувала Чорне море, тож експортувати збіжжя наша держава могла лише суходолом. «Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. Я сказав: «Просто дайте нам вивезти». Але нам не дали. І це було неправильно», — розповів Володимир Зеленський.

За його словами, із квітня до вересня 2023 року ситуація із блокуванням кордону була дуже складною, й українська сторона втратила частину врожаю та сотні мільйонів доларів. Президент нагадав, що Європейський Союз був проти блокади експорту українського зерна.

Глава держави подякував Румунії, яка підтримала Україну й допомогла вижити українським фермерам. «Фінансово Польща втратила. Ми побудували залізничний коридор через Молдову та Румунію. Ми побудували коридор Чорним морем», — розповів Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що після виборів у Польщі сформовано новий уряд, який може сприяти владнанню ситуації на кордоні. «У мене був контакт із Президентом Дудою, він вітав нас із нашими важливими святами й навпаки, я до нього звертався. Ми вирівняли ситуацію. Віритиму, що новий уряд розблокує кордон. Ця блокада штучна. Ми готові, щоб у Польщі люди нічого не втрачали, але не можна політизувати питання зерна, коли у нас усе заблоковано. У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні ЄС. Вірю, що ми все вирівняємо. Дуже вірю й хочу в це вірити», — сказав глава держави.

Про військовий компонент безпекових гарантій

Україна працює над розробленням військового компонента безпекових гарантій, і відповідні напрацювання буде передано державам-партнерам після завершення цієї роботи.

«Багато залежить від нас на платформі Міністерства оборони, Генерального штабу. Військовий компонент — ми повинні передати наше бачення нашим партнерам, і це дуже серйозне ядро для гарантій безпеки. Ми досі цього не передали. Багато викликів, багато роботи, але в цьому питанні зараз м’яч на нашому боці», — сказав Володимир Зеленський.

Президент укотре наголосив, що для України неприйнятний формат вступу до НАТО без тимчасово окупованих територій, оскільки в разі повторної агресії росії немає гарантій безпеки і для тієї частини країни, яка здобуде членство в Альянсі.

«Тут запитання: чи будуть вступати країни НАТО, боротися за частину української території, яка має той чи інший статус у НАТО? Бо ми ж не визнаємо окуповані території російськими», — зазначив глава держави.

Українців за кордоном втрачати не можна

Президент переконаний, що реалізація ідеї множинного громадянства може стати одним з механізмів збереження зв’язку з батьківщиною тих українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабного російського вторгнення і вже почали облаштовувати там своє життя.

«Про це я говорив іще до початку повномасштабної війни. Це було в нашій програмі. Українців справді 60 мільйонів у світі, і не всім обов’язково жити в Україні. У них є своя історія, свої сім’ї, хтось народився в Канаді, США тощо. Але треба дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати себе українцями, допомагати, відкривати тут бізнес, сплачувати якісь податки. Усе це точно піде в плюс Україні», — сказав глава держави.

Він зазначив, що з розв’язанням цього питання не варто затягувати. «Я хотів би, щоб наші люди за кордоном, особливо жінки й діти, чули це. Щоб вони, коли працевлаштовуються й будують нове життя, все-таки не поспішали відмовлятися від громадянства України. Я думаю, що таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство частково розв’язує це питання», — зауважив він.

Президент висловив переконання, що більшість українців, які були вимушені рятуватися за кордоном від російської війни, повернуться на батьківщину, коли українська система протиповітряної оборони стане ще потужнішою. Крім того, європейські країни із плином часу можуть переглядати та оптимізувати свої програми підтримки для біженців.

«Країни Європи, США підтримуватимуть тих наших громадян, кому дуже складно. Але ті, хто, наприклад, працевлаштовується, матимуть інший рівень підтримки», — пояснив Володимир Зеленський.

Фокус на формулі миру

Сьогодні єдиний робочий майданчик щодо ключових принципів миру в Україні — формула миру, яку запропонувала наша держава. Глава держави нагадав, що в січні у Швейцарії в межах Давоського форуму відбудеться чергова четверта зустріч радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації формули миру.

«Працюватимемо над тим, щоб ця зустріч зібрала представників усіх континентів, зокрема Глобального Півдня. На цій зустрічі буде опрацьовано п’ять останніх пунктів формули миру. Перші п’ять пунктів радники опрацювали на попередній зустрічі наприкінці жовтня на Мальті», — розповів він.

Володимир Зеленський зазначив, що після цієї зустрічі радників буде робота над організацією першого установчого саміту на рівні лідерів держав. На його переконання, потрібно зробити все, щоб цей саміт відбувся попри виклики, які існують у світі. Це означатиме, що світ зберігає увагу до агресивної війни росії проти України та формули миру. За словами Президента, збереженню фокуса уваги на війні в Україні сприяли також його нещодавні закордонні візити до Латинської Америки, США та Європи.

Глава держави пояснив, що на першому Глобальному саміті миру на рівні лідерів напрацьовуватимуть домовленість між країнами щодо фундаментальних положень, які буде втілено у відповідному документі. А після погодження цього документа всіма державами його можна передати представникам рф.

«Якщо вона буде готова сприймати той документ, це свідчитиме про те, що питання щодо перемовин є актуальним. На сьогодні воно неактуальне. Запиту від росії не бачу, в їхніх діях цього не бачу, в риториці бачу тільки нахабство. І вбивство», — резюмував Володимир Зеленський.

Джерело: Офіс Президента