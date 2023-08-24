Ми визволяємо свої території завдяки мужності воїнів і міжнародній підтримці партнерів. Так само повернемо й півострів, хоч шлях деокупації буде непростим

Третій міжнародний саміт «Кримської платформи», який пройшов у Києві в гібридному форматі, було присвячено баченню майбутнього тимчасово окупованого Криму та безпековим питанням Чорноморського регіону.

«Кримська платформа» — це формат міжнародних консультацій, який ініціював Президент України у серпні 2021 року. Мета цього формату — привернення світової уваги до ситуації в незаконно окупованому росією Криму та пошук шляху і можливостей його деокупації. Участь у цьогорічному заході взяли представники 63 держав з різних континентів та міжнародних організацій. Для участі в саміті до Києва прибули зокрема президенти Угорщини Каталін Новак, Литви Гітанас Науседа і Португалії Марселу Ребелу де Соуза, Голова Президії Боснії і Герцоговини Желько Комшіч, прем’єр-міністри Молдови Дорін Речан та Фінляндії Петтері Орпо.

Ми не торгуємо своїми територіями

Свій виступ Президент Володимир Зеленський, який відкрив саміт, розпочав з історії 25-річної кримської татарки Леніє Умерової, яка поїхала провідати хворого на рак батька в окупований Крим, а опинилася в московському СІЗО. Тепер російська влада хоче засудити її на 25 років.

«Це лише один із численних прикладів репресій окупантів проти українських громадян у Криму, проти кримськотатарського народу, проти мусульманської спільноти Криму, проти чоловіків, жінок — зовсім юних і людей поважного віку. Від нашої з вами солідарності залежить, коли знову будуть вільними і Леніє Умерова, і Наріман Джелял, і Владислав Єсипенко, і Сервер Мустафаєв, й Ірина Данилович, і багато інших людей, яких росія позбавила свободи в захопленому нею Криму», — звернувся до учасників саміту Володимир Зеленський.

За його словами, коли хтось у світі говорить про Крим, нашу територію, яку окупувала росія, це згадка не про порожню землю, а про землю дітей, землю батьків.

«Мільйони родин, різних людей, різних доль, життів — усі ці життя мають бути вільні. Україна не торгує територіями, тому що Україна не торгує людьми. Крапка на цьому», — наголосив він.

Президент зазначив, що цього року на саміті «Кримської платформи» представлено 63 держави, міжнародні організації, серед яких країни Європи, Азії, Південної та Північної Америки. «Щороку дедалі більше учасників, більше глобальної згоди, що окупація — це злочин проти міжнародного права, проти людей», — наголосив глава держави.

Президент зауважив, що головне завдання «Кримської платформи» — готувати деокупацію Криму, повідомляє Укрінформ. «Ми розуміємо, як повернемось у Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам усім зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросте і важливе завдання, але ми бачимо цей шлях», — сказав Володимир Зеленський.

Україна вже продемонструвала, що визволяє свої території. «За рік, що минув після попередньої зустрічі «Кримської платформи», наші воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що визволення нашої землі в ході бойових операцій — не випадковість. Це заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів», — заявив Президент. Він наголосив, що сміливість українців та солідарність світу працюють на бажаний спільний результат.

«Українські сили рухаються вперед попри все, хоч би що хто казав. Уперед, і це найголовніше. Ми рухаємося. А коли росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі, на свою слабкість. російське суспільство може заплющити очі і на відхід окупантів із Криму», — наголосив Президент.

Ключ до безпеки в Чорному морі

Крим — ключ до продовольчої, отже і світової соціальної стабільності, адже саме Чорним морем проходять найбільші обсяги експорту українського зерна, заявив Володимир Зеленський. «За рік, що минув після нашої останньої «Кримської платформи», ми довели, що глобальна стабільність можлива лише за участі України і лише коли агресивні наміри росії програють. Доказ цього — на обідніх столах усіх родин на землі», — сказав Президент. За його словами, коли українським Збройним силам вдалося «очистити частину Чорного моря від російських окупантів» і знову запустити український зерновий експорт морем, продовольчі ціни на світовому ринку пішли вниз. Глава держави переконаний, що Крим — ключ до безпеки у Чорному морі, а тому в жодному разі не можна залишити ключі в руках терористів.

«І ми не залишимо. Україна має чітку візію, як у Криму буде відновлено нормальне, мирне справедливе демократичне життя після того, як ми демонтуємо російську агресію, російську тиранію на нашому українському півострові», — заявив Володимир Зеленський.

росія має повернути всі захоплені території України, і з цього питання не може бути жодних поступок. Про це під час виступу у форматі онлайн заявив Президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що територіальна цілісність України — важливе питання безпеки Балтійського регіону і глобальної безпекової архітектури.

«Усіх цих цілей слід досягнути спільно з Україною. Контроль над Кримом — одна з основних дій кремля. Саме тому ми повинні зробити все від нас залежне, щоб Крим знову став частиною України. москва повинна повернути всі захоплені території, а також відчути наслідки своїх дій», — переконаний Анджей Дуда.

Президент Польщі закликав не забувати, що на кону в розв’язаній росією війні стоять основи вільного світу, що світовий порядок має базуватися на повазі до міжнародного права і територіальної цілісності, а також свободі й праві націй самим обирати власне майбутнє.

Фінляндія готує 18-й пакет оборонної підтримки

На полях саміту Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє пресслужба ОПУ. Глава держави поінформував главу фінського уряду про ситуацію на полі бою. Сторони обговорили оборонну та безпекову співпрацю України та Фінляндії. «Сьогодні Прем’єр-міністр поінформував мене, що найближчими днями буде ухвалено новий, 18-й пакет оборонної підтримки. Усе це нам дуже потрібно», — сказав Володимир Зеленський.

Сторони обговорили пріоритетні для України позиції, які буде відображено в наступних пакетах допомоги. Президент розповів, що восени в Україні відбудеться перший Форум оборонних індустрій, щоб міжнародні партнери побачили можливості нашої держави і «ми могли залучити додатковий потенціал партнерів».

«Разом дамо більше безпеки світові. Упевнений, що участь Фінляндії у форумі буде продуктивною, і ми зацікавлені в налагодженні безпосередньої співпраці між нашими профільними підприємствами», — наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, Фінляндія підтримує глобальні зусилля щодо реалізації формули миру, і Прем’єр-міністр ще раз запевнив у готовності його країни виступити співлідером у реалізації її пунктів. Фінляндія також підтримує Україну на шляху до Євросоюзу й НАТО. Володимир Зеленський запросив Фінляндію розпочати переговори щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для нашої країни.

«Фінляндія вже приєдналася до декларації «Групи семи», і тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною та продуктивною», — наголосив глава держави.

Петтері Орпо заявив, що Фінляндія солідарна з Україною та українським народом. Фінляндська Республіка — один з найбільших донорів, вона готується надати черговий транш оборонної підтримки, до якого увійдуть боєприпаси та озброєння.

NASAMS від Литви прибудуть у вересні

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Науседою. Глава Української держави подякував Литві за зусилля в реалізації цілей міжнародної «Кримської платформи» та особистий внесок Гітанаса Науседи у всебічну допомогу Україні для протидії повномасштабній російській агресії.

Президенти відзначили першочергову важливість військово-технічної допомоги, зокрема навчання і реабілітацію представників українських Сил оборони. У цьому зв’язку Володимир Зеленський розповів про нагальні потреби українських захисників і подякував Гітанасу Науседі за нещодавнє рішення Литви про довгострокову підтримку України.

Володимир Зеленський відзначив високий рівень організації та проведення саміту НАТО, що відбувся у Вільнюсі в липні, й подякував литовському Президентові за підтримку України в межах цього важливого заходу. Лідери підтвердили готовність до плідної взаємодії з реалізації української формули миру та проведення Глобального саміту миру.

Після переговорів Гітанас Науседа повідомив у Twitter, що пускові установки ЗРК NASAMS, які придбала його країна, прибудуть в Україну у вересні.

«Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другові Президенту Володимирові Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS», — йдеться в дописі.

Шляхи для українського експорту

Перед початком саміту «Кримської платформи» Президент України зустрівся із Головою Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшичем і членом Президії цієї держави Денісом Бечіровичем. Глава держави подякував співрозмовникам за фінансову підтримку Україні, яку надає їхня країна в умовах повномасштабної російської агресії. Володимир Зеленський відзначив важливість приєднання Боснії і Герцеговини до санкційної політики ЄС проти росії.

«Дякую вам за візит в Україну в День Державного прапора. Для нас це велика честь. Також хочу подякувати за підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності, за підтримку та участь у саміті міжнародної «Кримської платформи», — зазначив Президент. Володимир Зеленський висловив подяку Боснії і Герцеговині за підтримку міжнародних резолюцій щодо територіальної цілісності й суверенітету України зокрема в межах ООН.

Глава держави обговорив із Головою і членом Президії Боснії і Герцеговини подальші перспективи посилення взаємодії між двома країнами, наголосивши, що їх об’єднує спільна мета — членство в ЄС. Президент висловив сподівання, що Боснія і Герцеговина знайде можливість приєднатися до практичної реалізації української формули миру.

Про розвиток транзиту українського продовольства та розбудову необхідної для цього інфраструктури Володимир Зеленський розмовляв із Прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном. Глава Української держави відзначив участь глави уряду Молдови в саміті «Кримської платформи» і наголосив на високому рівні й інтенсивності двостороннього політичного діалогу між Києвом і Кишиневом. Співрозмовники погодилися, що інтеграція України й Молдови у Євросоюз — спільна мета двох країн, і домовилися про координацію зусиль на цьому шляху.