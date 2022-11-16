Спеціальна навчальна місія EUMAM має запрацювати наприкінці листопада. У межах цього проєкту 15 тисяч військових пройдуть тренування та навчання на території країн-членів ЄС. Про це на прес-конференції, яка відбулася у Брюсселі по завершенні засідання міністрів закордонних справ ЄС, повідомив верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики блоку Жозеп Боррель.

Військова допомога на 8 мільярдів

За його словами, місія розрахована на підготовку щонайменше 15 тисяч українських військових, які пройдуть тренінг у Польщі та кількох інших країнах ЄС. Як повідомляють європейські ЗМІ, серед цих країн Німеччина, Румунія, Ірландія та Словаччина. Мета місії, яка займатиметься індивідуальною, колективною і спеціалізованою підготовкою ЗСУ та сил тероборони, полягає у підвищенні боєздатності української армії для ефективного ведення воєнних операцій. EUMAM стане найбільшою навчальною місією ЄС для третьої країни. Попередньо її мандат розраховано на два роки, а орієнтовний бюджет на цей термін становить близько 106 мільйонів євро. Місія фінансуватиметься з Європейського фонду миру (EPF), який було створено у березні 2021 року для зміцнення здатності ЄС запобігати конфліктам та зміцнювати міжнародну безпеку. Бюджет фонду становить 5 мільярдів євро і фінансується за рахунок внесків країн-членів ЄС.

За інформацією Жозепа Борреля, військова допомога, вже надана Україні в межах EPF, становить 3,1 мільярда євро. Проте верховний представник закликав не плутати ці цифри з допомогою, що надійшла безпосередньо від ЄС та його країн-членів.

«Я попросив своїх співробітників, які займаються військовою тематикою, підрахувати нашу допомогу Україні. Вона становить щонайменше 8 мільярдів євро у вигляді військового обладнання від Євросоюзу та держав-членів. Це близько 45% обсягів, які надали Сполучені Штати», — зауважив головний європейський дипломат.

ЄС визначив принципи відносин з рф

На засіданні глави зовнішньополітичних відомств ЄС обговорили нову концепцію відносин з росією, які досі базувалися на п’яти засадничих принципах, сформульованих ще 2016 року. Серед них був пункт про повну імплементацію мінських угод, вибіркова взаємодія з москвою в політиці щодо Ірану та Близького Сходу і у протидії тероризму та посилення контактів між пересічними громадянами ЄС та рф. Проте нинішні реалії істотно скорегували попередню концепцію.

«Наш підхід до росії дуже чітко сформульовано, і ми домовилися з міністрами щодо таких позицій: міжнародна ізоляція росії та продовження обмежу-вальних заходів проти російської економіки та третіх країн, які надають військову підтримку рф, — ірану та білорусі, — сказав Жозеп Боррель. Він зауважив, що санкції послаблюють російську економіку та підривають її спроможність купувати нові технології: — Ми не сподівалися, що санкції закінчать війну, але вони істотно послаблять здатність російської армії відновлювати свою спроможність, особливо беручи до уваги величезні втрати рф у цій війні», — сказав глава європейської дипломатії.

Як повідомив Жозеп Боррель, міністри обговорили на засіданні практичні шляхи створення спеціального трибуналу, який дасть змогу притягнути вище російське керівництво до відповідальності за злочин агресії. «У цьому питанні ми працюємо разом з НАТО та іншими партнерами, з усіма тими, хто готовий захищати міжнародне право», — зазначив дипломат.

ЄС продовжить підтримку України у відновленні критичної інфраструктури, зруйнованої російськими бомбардуваннями. «Путін не здатен здолати українську армію. російська армія відступила на лівий берег Дніпра і тепер хоче компенсувати цей провал, посилюючи страждання простих людей напередодні зимових холодів. Ми закликаємо наших партнерів допомогти Україні відновити енергетичну інфраструктуру», — сказав Жозеп Боррель.

У Брюсселі стурбовані невизначеністю майбутнього зернової угоди, термін чинності якої спливає 19 листопада. Адже у кремлі вже натякнули, що не збираються її продовжувати. Проте світ повинен зробити все, щоб умови угоди про вивезення українського зерна залишалися чинними. «Ніхто не повинен забувати, чому цю угоду було укладено. Не через природні катастрофи, піратів чи цунамі в Чорному морі. А через те, що російська армія блокує українські порти, хоч не має на це жодного права. росія вдається до цих незаконних дій, бо використовує голод як зброю, піддаючи ризику життя вразливих верств населення у світі», — заявив Жозеп Боррель.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава європейської дипломатії сказав, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну до її перемоги, параметри якої визначатиме сама Україна.

«Країна, яку руйнують, — Україна. Люди, які замерзають, — українці. Кілька мільйонів людей, які залишили Україну, — українці. Жертви війни — це українці. Тому дозвольте українцям самим вирішувати, що для них перемога», — заявив Жозеп Боррель.