Сьогодні Україна робить крок до сучасності й ефективності — починає працювати застосунок «Армія+». Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час його презентації.

Надійна комунікація

«Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири й солдати не витрачали свій час на застарілу й нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів. Спочатку електронні рапорти, а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами», — сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, буде «Армія ID» та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів. Також з’являться функції, які допоможуть воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі.

«У застосунку будуть курси та навчальні програми, які потрібні. Українці зможуть отримувати без бюрократії всі соціальні послуги, які держава надає воїнові та громадянинові. Транспорт — можна буде купити квитки або замовити інші потрібні послуги. Медицина й медичні документи — усе це має бути та буде зручним. Банкінг і кредитування — держава створює та буде збільшувати пакет фінансових можливостей для українських воїнів», — наголосив Президент.

Він зазначив, що в застосунку буде надійна комунікація між військовими за допомогою захищених чатів, і зауважив, що «Армія+» має стати вже другим елементом цифрової держави після єдиного порталу державних послуг «Дія». Крім того, у вересні презентують застосунок для дітей, батьків та вчителів «Мрія».

Президент подякував усім, хто розробляє цифрові сервіси для України, і закликав командирів армії й усі Сили безпеки і оборони допомагати у впровадженні змін.

Паперове військо відходить у минуле

За лічені роки Україна стала лідером у побудові цифрової держави. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації застосунку «Армія+».

«Ми реалізували ініціативу Президента й запустили унікальний інструмент — «Дію». Зараз нею користується 20 мільйонів українців. Більш як 130 онлайн-сервісів, з них понад 70 запроваджено під час повномасштабної війни. Замість бюрократії — лише кілька кліків, щоб отримати потрібну послугу. Мінімум часу й зусиль, максимум зручності», — підкреслив очільник уряду.

Як зауважив Прем’єр-міністр, цифровізація охоплює всі сфери. І, звісно, має охопити армію.

«Диджиталізація — частина модернізації наших Сил оборони. Паперове військо, де бюрократія поглинає більшість часу, має відійти в минуле. Служити — означає бути на своєму місці, бути ефективним та результативним. А для цього наших захисників слід звільнити від невластивих навантажень, щоб вони сконцентрувалися на тому, що справді важливо», — зазначив Денис Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що «Армія+» — своєрідна «Дія» для військових, створена військовими з урахуванням потреб військових. Застосунок цілком інтегрований в нормативно-правове поле України.

Прем’єр-міністр нагадав, що 30 липня цього року уряд окремою постановою унормував роботу цього електронного інструменту. Тобто сервіси вже починають функціонувати, ними можуть користуватися військові.

«Стартують дві базові функції: військове ID (посвідчення) та електронні рапорти. Це те, що потрібно насамперед. Далі створюємо екосистему державних сервісів для потреб військовослужбовців. Тобто це лише початок. Так само, як «Дія», «Армія+» поступово нарощуватиме свій функціонал. Переведемо весь документообіг в армії та супутніх цивільних установах в електронний формат», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував командам Міністерства оборони й Центру масштабування технологічних рішень при Генштабі ЗСУ за створення революційного продукту для армії.

«Військовий не повинен днями стояти в чергах до кабінетів. Військовий не повинен місяцями чекати реакції на свої прохання, зауваження чи пропозиції. Військовий не має весь свій час витрачати на паперову роботу. Сучасна армія не про це. Вона про швидку дієву взаємодію всіх ланок та елементів, чітку субординацію і водночас реагування на запити й потреби військовослужбовців», — наголосив очільник уряду.

Зручний електронний формат

Нову платформу «Армія+» створено для цифровізації послуг для військовослужбовців та підвищення ефективності служби зокрема в питанні зменшення обсягів паперової роботи. Одна з найбільш очікуваних функцій застосунку — можливість подання електронних рапортів.

«Надмірна паперова робота, яка сповільнює ефективність і якість служби, — одна зі скарг від військових, яку я чув найчастіше. «Армія+» та цифровізація війська змінять цю компоненту, перевівши всі процеси у зручний електронний формат. Я вдячний нашій команді за створення концепту, розроблення і впровадження застосунку», — заявив під час презентації міністр оборони Рустем Умєров.

У застосунку «Армія+» доступні 11 видів рапортів, згрупованих у чотири типи: «На відпустку», «На допомогу», «Направлення» і «Видача направлення». Рапорти можна подати за кілька хвилин, а підказки допоможуть заповнити їх правильно. Рапорти слід надсилати на підпис за допомогою унікального номера військовослужбовця «Армія ID».

«Сьогодні інновації визначають сучасне поле бою та визначають переможців у війні. Інновації застосунку «Армія+» мають на меті підвищення ефективності службової діяльності військовослужбовців, створення більш комфортних умов для вирішення службових питань і виконання бойових завдань за призначенням. «Армія+» спрощує службу та зменшує втрати часу», — зазначив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Армія+» — не тільки великий крок в напрямі цифровізації війська, а й демонстрація людяного ставлення до наших захисників. Люди, які ризикують життям за нашу з вами свободу, не мають заповнювати папери від руки під лінійку, стояти в чергах чи їхати в довгі подорожі по підпис на рапорті. Далі впроваджуватимемо ще більше сервісів для комфорту наших військових», — повідомила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Джерела:

Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міноборони