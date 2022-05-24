Цьогорічний п’ятиденний Всесвітній економічний форум у швейцарському місті Давосі, де зустрічається світова політична та бізнесова еліти, розпочався з онлайн-виступу Президента України Володимира Зеленського. Насамперед глава нашої держави заявив, що нині такий момент, коли вирішується, чи пануватиме у світі груба сила.

«Якщо пануватиме, то в Давосі можемо більше не збиратися. Бо для чого? Груба сила не шукає нічого, крім підкорення тих, кого хоче підкорити, і вона не дискутує, а вбиває одразу, як це робить росія в Україні просто в цей час, коли ми з вами спілкуємося.

Нині колишній російський дім у Давосі перетворено на дім російських злочинів. Це приклад їхньої трансформації. Ось що росія зробила із собою, ставши державою воєнних злочинів. І того, що вона несе світу, надихаючи й інших потенційних агресорів. Замість успішних мирних міст — чорні руїни, замість торгівлі — заміноване море, заблоковані порти в Україні, замість туризму — закрите небо і тисячі російських бомб і крилатих ракет. Ось який вигляд матиме світ, якщо нині людство проґавить поворотний момент. Як дуже велика колекція воєнних злочинів», — констатував Президент, закликавши всіх разом протистояти грубій силі, чинити достатній опір, бо росія боїться єдності.

Не реагувати, а превентивно діяти

Володимир Зеленський зазначив, що є багато важливих реакцій світових організацій на повномасштабну російсько-українську війну, однак їх недостатньо для реагування на те, із чим зіткнулася наша держава.

«Потрібно змінювати підхід. Не реагувати, а діяти. І діяти превентивно. І не лише адаптувати під нові реалії те, що маємо, а створювати нові інструменти, нові прецеденти. Україна створила історичний прецедент сміливості, не послухавши тих, хто казав, що українська оборона не протримається довше кількох днів. Ми зупинили російську армію, яку називали другою у світі. І ціною важких боїв і тисяч життів поступово відтискаємо окупантів з нашої землі. Але цього не довелося б нам робити, якби ще торік до нас дослухалися і застосували проти росії справедливий превентивний спектр санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням», — підкреслив він.

І додав, що Україна також створила прецедент небаченого єднання демократичного світу навколо справжнього захоплення українською сміливістю і навколо розуміння, що за свободу потрібно боротися.

«Тепер сотні мільйонів людей у демократичних країнах підтримують Українську державу, тиснуть на уряди й компанії заради того, щоб вони обмежували відносини з державою-агресором росією і допомагали народу, на який напали. Але якби це відбулося ще в 2014 році, росія не почала б повномасштабну війну. Не мали б втрат Україна та світ. Нині світ дослухається і повірив Україні», — зауважив він.

Президент закликав світ не чекати пострілів, застосування росією спеціальної зброї хімічної, біологічної, ядерної. Він попросив лідерів держав світу, прокидаючись уранці, ставити собі запитання: «Що я сьогодні зробив для України?» Адже війна не так далеко, як здається.

«Не створюйте в агресора враження, що нібито світ не чинитиме достатнього опору. Захищайте одразу максимально свободу та мирний порядок у світі. Санкції мають бути максимальними, щоб росія та кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить. І таких санкцій проти росії досі немає. А вони повинні бути. Ембарго на російську нафту, повне блокування всіх банків без винятку, повна відмова від російського ІТ-сектору, повне припинення торгівлі з агресором. Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліття переконливо працюватиме на підтримання миру. Потрібно створити прецедент повного виходу всіх бізнесів з російського ринку, щоб бренди різних країн не асоціювалися з воєнними злочинами, щоб їхні офіси, рахунки, товари не використовували злочинці у їхніх кривавих інтересах», — акцентував Володимир Зеленський.

Президент запропонував кожній компанії, яка піде з ринку рф, продовжити діяльність в Україні, де буде доступ не лише на її ринок обсягом 40 мільйонів споживачів, а й доступ до спільного ринку Європи. При цьому бізнеси отримають ще один бонус — позиціонуватимуться такими, що підтримують захист свободи.

Збитки всюди

Президент закликав світових лідерів та представників світової бізнес-спільноти долучитися до повоєнного відновлення України: «Обсяг робіт колосальний — маємо більш як пів трильйона доларів збитків. Потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі. У кожної з країн-партнерів, або у міст-партнерів, або у компаній-партнерів буде історична можливість узяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою або галуззю. Британія, Данія, ЄС та інші провідні міжнародні суб’єкти вже обрали для себе конкретний напрям для шефства під час відбудови. Завдяки саме такій моделі післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним та якісним».

Говорив він і про те, що потрібно створити коридор для експорту українського зерна й олії, адже блокування росією українських портів може призвести до їхнього дефіциту у світі.

Присутня на форумі перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко теж наголошувала, що нам потрібна допомога у розблокуванні чорноморських портів. Адже Україна експортоорієнтована.

«У цьому питанні нашій державі потрібні об’єднані зусилля США та ЄС», — цитує її слова Укрінформ.

Важливе питання, на її переконання, — заморожені активи росіян, російських олігархів, які можна конфіскувати в належний спосіб та спрямувати на відновлення руйнувань, спричинених вторгненням.

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