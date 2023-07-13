Підсумки саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі Президент Володимир Зеленський назвав добрими, але якби було запрошення нашої держави до цієї організації, то вони стали б ідеальними

Завершився дводенний саміт НАТО, який пройшов у Вільнюсі. Україна очікувала від цієї важливої події історичних рішень, які наблизять нашу державу до членства в Альянсі. То що ж привезла українська делегація на чолі із Президентом Володимиром Зеленським додому?

Насамперед під час саміту лідери держав-членів НАТО прискорили процес, який дасть змогу Україні вступити до Альянсу, скасувавши для нашої держави План дій щодо членства. Завдяки консенсусу щодо виключення ПДЧ зі шляху України наша держава зможе вступити до НАТО за спрощеною процедурою. Експерти ще до саміту заявляли, що логіка ПДЧ — це логіка 1990-х років, яка у нинішніх реаліях має вигляд не просто застарілої, а позбавленої сенсу. І наводили приклад Фінляндії та Швеції, до яких не застосовували вимоги ПДЧ через високий рівень сумісності збройних сил з арміями країн-учасниць НАТО.

Союзники пообіцяли багаторічну допомогу Україні й замість Комісії Україна — НАТО створили Раду НАТО — Україна, перше засідання якої відбулося у межах саміту. Створення Ради НАТО — Україна Генеральний секретар Єнс Столтенберг прокоментував так: «Раду не зможуть блокувати її учасники або члени Альянсу. Рада — один з елементів, щоб наблизити Україну до членства в НАТО. Рада відрізняється від попередньої комісії тим, що має право ухвалювати рішення. Передбачено зустрічі на рівні глав урядів, міністрів та військовому рівні. Це буде важливою політичною установою, ми зможемо працювати, як рівні, і, як рівні, проводитимемо кризові консультації, які може скликати будь-який член ради».

Початок нової сторінки партнерства

Перед засіданням Ради НАТО — Україна Володимир Зеленський сам на сам поспілкувався з Єнсом Столтенбергом. За підсумками переговорів двоє лідерів дали спільну пресконференцію.

«Україна цінує визнання того, що не потребує Плану дій щодо членства в Альянсі», — заявив глава Української держави. Він назвав підсумки нинішнього саміту добрими, але якби було запрошення до членства в НАТО, вони були б ідеальними.

Він зауважив, що під час саміту відчув таку впевненість у членстві України в Альянсі, якої ще, мабуть, ніколи раніше не відчував. Але це відбудеться, коли будуть відповідні умови. Президент вважає такі умови часом, коли стане безпечно на українській землі. Він упевнений, що після війни Україна буде в НАТО, і країна зробить усе для цього.

Володимир Зеленський шкодує, що Альянс не надав Україні офіційне запрошення до членства.

«Розумію, що це технічний сигнал. Але для мене це був дуже важливий момент. Я порівнюю це з кандидатством у Європейському Союзі. Це так само був сигнал. Кандидатство не є членством, але кандидатство засвідчило вибір.

Ми вже пройшли великий шлях у взаємосумісності з НАТО. Наші воїни мають максимально свіжий досвід співпраці з різними членами Альянсу. Уміле застосування зброї країн НАТО нашими воїнами довело, що глобальна демократія сильніша, ніж будь-які терористичні загрози будь-кого щодо нас. І навіть у час повномасштабної війни з росією Україна продовжує реформи, і в межах нашого шляху інтеграції в ЄС чітко визначено, що конкретно ми маємо робити, і ми це робимо», — цитує слова Президента його Офіс.

Глава держави наголосив на необхідності надання гарантій безпеки для України, які діятимуть весь час до набуття нашою державою членства в НАТО. Він зауважив, що члени Альянсу вірять в Україну як майбутнього рівноправного члена НАТО, гаранта безпеки і переможця у війні за свободу та права людей.

Єнс Столтенберг, говорячи про узгоджений пакет підтримки України, який наближає її до НАТО (багаторічна програма практичної допомоги; створення Ради Україна — НАТО; скасування вимоги ПДЧ), наголосив, що нова багаторічна програма допомоги сприятиме переходу України від стандартів радянської армії до стандартів країн — членів НАТО і зробить ЗСУ повністю оперативно сумісними з військами Альянсу. Він підтримав рішення членів НАТО надати Україні довгострокову безпекову допомогу, що дасть змогу стримати будь-яку можливу агресію росії після закінчення війни.

«Зараз Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли. Союзники підтвердили ще раз, що Україна стане членом Альянсу, погодившись скасувати вимогу ПДЧ. Це змінить шлях членства України з двоетапного процесу на одноетапний. Ми надамо Україні запрошення приєднатися до НАТО, коли союзники погодяться, що умови виконано. Ухвалені у Вільнюсі рішення знаменують початок нової сторінки у відносинах між НАТО та Україною», — зазначив Генсек.

Він заявив, що НАТО свідомо наближає до себе Україну попри застереження кремля у зв’язку з очікуваними гарантіями безпеки для України від окремих держав НАТО. Члени Альянсу чітко кажуть: Україна має право сама обирати свій шлях і те, частиною яких оборонних союзів хоче бути. НАТО ніколи не дозволить, щоб москва вирішувала, хто може, а хто не може бути членом Альянсу.

Журналісти попросили коментар у Президента Володимира Зеленського щодо рішення союзників надати Україні касетні боєприпаси. За словами глави держави, надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки відновлює справедливість у відповідь на обстріли росіянами аналогічними снарядами. Він зауважив, що такі снаряди використовуватимуть суто по військових цілях тільки на тимчасово окупованих територіях України, і їх використання перебуватиме під контролем.

Єнс Столтенберг розповів, що на саміті група союзників з НАТО розширила коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16. Ініціативу, оголошену Нідерландами й Данією, підтримали вже більш як десять країн Альянсу, які планують розпочати тренування до кінця літа цього року. Це надасть змогу пізніше прийняти рішення щодо надання F-16.

Історичний момент

Перше засідання Ради Україна — НАТО як майданчика, де проводитимуть консультації та спільно ухвалюватимуть рішення, Єнс Столтенберг розпочав такими словами: «Це справді історичний момент: члени Альянсу та Україна сидять пліч-о-пліч як рівні, щоб розглянути наше спільне бачення євроатлантичної безпеки. І для мене велика честь вітати серед нас дорогого друга Володимира Зеленського, Президента України. Шановний Володимире, ми з вами у вашій мужній боротьбі за свободу та суверенітет. Ми принижені всіма жертвами, яких принесли українці в цій боротьбі, і нас надихає ваша мужність. Нам потрібно продовжувати та розширювати нашу підтримку, щоб допомогти Україні визволити її землю та стримати майбутню російську агресію. Сьогодні ми зустрічаємося на рівних. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли ми зустрінемося як члени Альянсу».

За підсумками засідання Ради Україна — НАТО Генеральний секретар провів пресконференцію і наголосив: «Ми підтвердили, що місце України в НАТО. Ми прийняли рішення щодо наближення України до НАТО. Тож Україна буде членом НАТО».

За його словами, Альянс підтримуватиме Україну, скільки це буде потрібно. Що члени НАТО надаватимуть Україні зброю, техніку, ППО, навчатимуть військовослужбовців, зокрема пілотів, щоб вона мала сильні позиції на фронті та переговорах.

Не менш важлива за політичну підтримку союзників для України невідкладна військова допомога, аби ЗСУ мали достатньо зброї, щоб Україна вистояла і перемогла у війні проти російської імперії.

На полях саміту Володимир Зеленський провів зустрічі з лідерами держав, підсумками яких стало оголошення нових пакетів військової підтримки. Франція зобов’язалася поставити крилаті ракети великої дальності, додаткове інженерне обладнання для розмінування. Досягнуто домовленостей із Канадою про посилення українських військових бронетехнікою. Австралія надасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster. Є домовленості з Німеччиною про надання додаткових пускових установок Patriot і ракет до них.

Парасолька гарантій безпеки

На полях саміту лідери «Групи семи» (G7) ухвалили Спільну декларацію про підтримку України як план довгострокової військової допомоги.

«Розпочинаємо переговори з Україною для формалізації — через двосторонні безпекові зобов’язання і домовленості, узгоджені з цією багатосторонньою рамковою угодою, згідно з нашими відповідними правовими і конституційними вимогами, — нашої незмінної підтримки України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичну спільноту.

Ми доручимо нашим командам негайно розпочати ці дискусії. Кожен з нас працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов’язаннями і домовленостями в галузі безпеки, спрямованими зокрема на забезпечення можливостей України захищатися зараз і стримувати російську агресію в майбутньому шляхом продовження надання військової допомоги; зміцнення економічної стабільності та фінансової стійкості України», — йдеться в рамковому документі.

Країни G7 незмінно і неухильно підтримуватимуть Україну шляхом притягнення росії до відповідальності. До цього належить робота над тим, щоб ціна агресії для рф і надалі зростала, зокрема через санкції та експортний контроль, а також підтримку зусиль, спрямованих на притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних в Україні та проти неї. Суверенні активи росії в юрисдикціях країн G7 залишатимуться знерухомленими доти, доки рф не заплатить за шкоду, завдану Україні.

Натомість Україна зобо­в’я­зується прозоро використовувати партнерську допомогу й продовжувати реформи в усіх галузях.

Напередодні ухвалення декларації Володимир Зеленський заявляв, що в разі схвалення вона стане першим рішенням, яке письмово закріпить гарантії безпеки для України на шляху до інтеграції в НАТО.

«Дуже важливо, що це може стати першим юридичним документом, який символізує, що Україна має парасольку гарантій безпеки й надалі отримуватиме допомогу партнерів. Потім уже Україна матиме документи щодо реальних відносин із кожною державою — гарантом безпеки, і там будуть усі ті речі, які або маємо, або яких нам не вистачає: повітряний захист, авіація тощо.

Цей документ відкритий, і інші країни не з G7 можуть долучитися до гарантій безпеки для України. Новий документ має діяти, поки наша держава не стане повноправним членом Північноатлантичного альянсу, вступ до якого буде найкращою гарантією безпеки для України та українців», — каже він.

Оприлюднення декларації прокоментував Президент США Джозеф Байден. Він заявив, що документ дає розуміння, що підтримка України триватиме довго в майбутньому. Це розпочинає процес, коли кожна країна G7, а також будь-яка інша нація, яка бажає приєднатися до цього процесу, вестиме переговори з українською стороною про довгострокові двосторонні зобов’язання щодо безпеки.

«Процес євроатлантичної інтеграції України спиратиметься на досягнення реформ всередині держави, однак довгострокова підтримка в галузі безпеки від США та союзників не залежатиме від цього. Усі члени Альянсу погодилися скасувати вимоги ПДЧ для України та створити шлях до членства в НАТО, доки Україна досягає прогресу в необхідних формах. Але ми не чекатимемо завершення цього процесу, щоб узяти на себе довгострокові зобов’язання в питаннях безпеки України. Ми допоможемо Україні побудувати потужну, боєздатну оборону на суші, в повітрі та на морі, яка буде опорою для стабільності в регіоні, а також стримування будь-яких загроз», — цитує слова американського лідера Укрінформ.

Під час двосторонньої зустрічі з Володимиром Зеленським Джозеф Байден заявив: «Членство в НАТО, питання наступних кроків — це питання кількох місяців, отримання запрошення. Усі українці неймовірні. Абсолютно серйозно, всім серцем кажу. Ваша сміливість та хоробрість — приклад для всього світу. Обіцяю, що США роблять усе, що можливо, щоб допомога вам надійшла. Оборонний сектор постійно працює».

Він акцентував, що чекає дня, коли офіційно святкуватимуть членство України в НАТО. А доти Україна ще має багато зробити.