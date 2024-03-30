Головною ціллю чергової масованої ракетно-дронової атаки росії у ніч на 29 березня знову була наша енергетика. Україна удар витримала. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з електропостачанням у певних регіонах. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи вчора чергове урядове засідання. Він додав, що проблему з електропостачанням розв’язують. Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, щоб система працювала стабільно.

«Удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. Знову атака була спрямована як проти об’єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу. Дуже важливо для всіх нас зараз зменшити споживання електроенергії. Це стосується особливо вечірніх годин», — наголосив очільник уряду.

Як зауважив Денис Шмигаль, усі служби працюють для подолання наслідків атаки. Вдалося вже відновити частину об’єктів, які було пошкоджено під час атаки минулого тижня. Прем’єр-міністр додав, що через прийнятні погодні умови окремі громади та міста вже ухвалили рішення про завершення опалювального сезону. Вимкнення опалення, за його словами, дасть змогу краще збалансувати енергосистему.

«Це ресурси, яких ми зараз потребуємо і спрямуємо на те, щоб світло було в усіх українських родин. Ремонти не зупиняємо ні на хвилину. Продовжуємо підготовку. Посилюємо стійкість нашої енергетики. Починаємо накопичувати ресурси для наступної зими», — поінформував Денис Шмигаль.

Глава уряду запевнив, що попри завершення опалювального сезону пункти незламності працюватимуть. Їх у країні нині понад 10 тисяч. Прем’єр-міністр наголосив, що всі пункти мають бути доступними для людей повсякчас. Для цього уряд схвалив постанову, яка унормує питання переведення їхньої роботи на постійну основу.

«Також унормуємо питання використання майна цих пунктів, зокрема генераторів, старлінків та іншого обладнання. І нині, в умовах російського енергетичного терору, і після війни пункти незламності мають продовжити роботу для підтримки людей», — наголосив Прем’єр-міністр.

Дев’ять мільярдів від партнерів

У березні цього року Україна отримає рекордне бюджетне фінансування від наших союзників за весь час війни та за всю історію незалежності. Як повідомив Прем’єр-міністр, ідеться про більш ніж 9 мільярдів доларів: 4,5 мільярда євро — від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility; 1,5 мільярда доларів — від Канади; 880 мільйонів доларів — від МВФ; 230 мільйонів доларів — від Японії.

«Це надзвичайно важливі ресурси, які дуже допомагають нашому уряду фінансувати всі критичні видатки бюджету», — зазначив Денис Шмигаль.

Також 29 березня на рахунки України надійшли 1,5 мільярда доларів від Світового банку. Як зауважив Прем’єр-міністр, це кошти на підтримку політики розвитку (DPL), які уряд спрямує на соціальні, гуманітарні цілі та відновлення.

Денис Шмигаль подякував Світовому банку, Японії, Великій Британії, ЄС, Канаді, МВФ та всім партнерам, які підтримують Україну.

Мінімальна зарплата зросте з 1 квітня

Прем’єр нагадав, що такі ресурси надзвичайно важливі, бо дуже допомагають нашому уряду фінансувати всі критичні видатки бюджету. Денис Шмигаль повідомив, що пенсійні виплати за березень проведено в повному обсязі. Більш ніж 10 мільйонів українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за березень виплачено пенсій на 62 мільярди гривень. За його словами, з 1 квітня буде збільшення виплат для працюючих пенсіонерів. Також із 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Нині вона становить 7100 гривень, а буде 8000 гривень.

Індустріальних парків додасться

До реєстру внесено два нові індустріальні парки — «ДНІСТЕР», який розташовано на території Ямпільської міської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області, і «Галіція» — на території м. Калуш Івано-Франківської області. Відповідні рішення Кабінет Міністрів ухвалив учора на засіданні.

«Цього року перед урядом стоїть завдання вийти на максимальну економічну самодостатність, задля чого потрібно більш ефективно стимулювати українське виробництво. Саме концепція індустріальних парків має спонукати розвиток національних виробників, які виготовляють продукцію з високою доданою вартістю, забезпечують зростання економіки та створюють робочі місця. Два нові промислові майданчики мають створити понад 1200 робочих місць і залучити інвестицій більш ніж на 1,5 мільярда гривень», — розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Відповідно до концепції індустріального парку «ДНІСТЕР», на площі 17,2 га буде створено 265 робочих місць у переробній промисловості. Передбачено, що парк спеціалізуватиметься на виробництві паперу та паперових виробів, переробці рослинної продукції та інших галузях діяльності, сумісних із цими.

Індустріальний парк «Галіція» буде розташований на площі 19,8 га та забезпечить створення до 1000 робочих місць. Основні виробництва цього парку будуть спеціалізуватися в переробній промисловості, але основний напрям роботи передбачатиме виготовлення різноманітних будівельних матеріалів. На території парку буде започатковано виробництво будівельних матеріалів із глини, виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей, а також виготовлення виробів з бетону, гіпсу та цементу. Також інвестори планують розпочати виробництво машин і устаткування, запровадити перероблення промислових та побутових відходів, займатися науково-технічною діяльністю, створити підприємства, які працюватимуть з альтернативною енергетикою та над зберіганням енергії, повідомляє Мінекономіки.

Загальні інвестиції у два індустріальні парки на найближчі три роки становитимуть понад 1,5 мільярда гривень.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ