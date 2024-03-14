У вівторок, 12 березня, Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо перехідного фінансування в рамках програми Ukraine Facility, а також відповідну кредитну угоду. Документи підписали перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, голова Національного банку України Андрій Пишний.

Найближчим часом Україна зможе отримати 6 мільярдів євро для забезпечення поточних витрат державного бюджету до повноцінного запровадженя програми.

«Разом з європейськими партнерами закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємося до повноцінного запровадження програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання угоди дасть змогу розпочати фінансування ще до офіційного затвердження плану і забезпечить 6 мільярдів євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року», — зазначила Юлія Свириденко.

Відповідно до регламенту Ukraine Facility, в межах перехідного фінансування Україна може отримати до 1,5 мільярда євро щомісяця до моменту остаточного затвердження Плану для Ukraine Facility. Перехідне фінансування починає діяти з 31 грудня 2023 року. Відповідно підписання меморандуму дасть змогу Україні в березні 2024 року залучити 4,5 мільярда євро для підтримки макрофінансової стабільності. Наступні 1,5 мільярда євро Україна зможе отримати у квітні 2024 року після виконання індикаторів для перехідного фінансування.

«Механізм перехідного фінансування дасть змогу забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility, який передбачає індикатори виконання реформ протягом 2024—2027 років. Наша плідна співпраця з європейськими інституціями продовжує сприяти посиленню макрофінансової стабільності України, подальшому економічному зростанню та наближенню до повноцінного членства в ЄС», — сказав Сергій Марченко.

Підтримку в межах перехідного фінансування здійснюватимуть за умови виконання Україною індикаторів, передбачених у плані на початок 2024 року. Україна реалізує п’ять індикаторів у галузях управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес­середовища тощо. Три з них було виконано, а саме: ухвалення Національної стратегії доходів на 2024—2030 рр.; ухвалення змін у Законі «Про прокуратуру» та законах про посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури; додаткові заходи із запобігання та протидії незаконним доходам та фінансування тероризму.

Ще два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування, перебувають на етапі розроблення. Це заходи щодо підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території та узгодження Державного земельного кадастру і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Виконання цих індикаторів відповідає умовам меморандуму щодо дотримання принципів належного фінансового управління, зокрема антикорупційним заходам та поліпшенню управління доходами. Фінансова допомога ЄС зумовлена спільними цілями щодо підтримки демократичних принципів, верховенства права та прав людини. Це підкреслює комплексний характер підтримки, яка виходить за межі фінансової допомоги.

Міністерство економіки України спільно з Європейською комісією координуватиме моніторинг та звітність за укладеною угодою.

«Затвердивши інструмент фінансової підтримки України, Європейський Союз укотре продемонстрував підтримку шляху до розширення та єдність у допомозі нашій країні. Це підтримає макрофінансову стабільність України, сприятиме економічному відновленню та євроінтеграції, а реформи, закріплені Планом для Ukraine Facility, стануть каталізатором цього процесу. Ми не плануємо звертати із цього шляху та викладатимемося на 100%, щоб отримати максимальний результат», — сказав Андрій Пишний.

Нагадаємо: в лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, обсяг підтримки України від ЄС протягом 2024—2027 років становитиме 50 мільярдів євро, з яких 38,27 мільярда євро буде спрямовано на підтримку державного бюджету.

План для Ukraine Facility — це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС. План не є загальною стратегією відновлення, він охопить лише частину передбачених на наступні роки державних змін з фокусом на макроекономічне зростання.

Підготовку плану здійснює уряд за координації Міністерства економіки у постійних консультаціях із представниками Європейської комісії, що забезпечило відповідність документа більшості вимог затвердженого регламенту на етапі попередньої підготовки. До створення плану було активно залучено представників бізнесу, громадських організацій, парламенту, а також представників регіонів. Київська школа економіки здійснює аналітичну та організаційну підтримку під час розроблення документа за сприяння UK International Development від уряду Великої Британії.

Джерела: Міністерство економіки

Міністерство фінансів