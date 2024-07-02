І так само маємо бути єдиними в щоденній кропіткій роботі заради визволення й відновлення країни, наголосив Прем’єр-міністр

Національний молитовний сніданок, який уперше відбувся під патронатом Президента України, відвідали 836 осіб із 15 країн світу, зокрема представники 12 конфесій.

У заході, що відбувся в Києві 29 червня, взяли участь Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати, очільники церков і релігійних організацій, волонтери, капелани, військовослужбовці, ветерани та спортсмени.

Глава Української держави наголосив, що молитовний сніданок зібрав різних за поглядами людей, але всі вони об’єднані прагненням забезпечити Україні реальну перемогу добра над злом.

«Цими днями ми змогли виконати завдання, яке багатьом здавалося майже нездійсненним. Ми повернули з російського полону 90 наших воїнів і десятьох цивільних людей. І серед них християнських священників — Богдана Гелету та Івана Левицького», — нагадав Президент.

Вони несли слово Боже в Бердянську, у парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. 16 листопада 2022 року окупанти схопили їх і відтоді утримували в неволі.

«Завдяки зусиллям нашої команди та посередництву Ватикану, за яке я особливо вдячний, вдалося повернути їх на свободу. Ми вірили, що це вдасться. Ми працювали заради цього», — сказав Володимир Зеленський під час звернення до учасників і гостей молитовного сніданку.

Президент закликав присутніх боротися за те, щоб повернути всіх наших людей, які досі перебувають у російському полоні, усіх українських дітей, яких викрали на окупованій території та депортували силою в Росію.

До учасників Національного молитовного сніданку звернулися спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон і колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

«Ми молимося за подальшу силу української армії, безпеку українського народу та міцний мир на вашій Батьківщині», — зазначив спікер Палати представників Конгресу США.

Майк Пенс у зверненні наголосив, що понад два роки український народ мужньо протистоїть неспровокованому та безсовісному вторгненню нації, яка вчетверо більша за населенням і вдесятеро — за економічною потужністю.

«Через кордони, континенти й мови ми зібралися разом, щоб просити Бога принести мир, справедливість і перемогу для народу України», — зауважив Майк Пенс.

Конгресмен США Дон Бекон зазначив, що він молиться за те, щоб Україна здобула перемогу.

«Молимося за поранених військових, щоб вони одужали, молимося за всіх українських дітей, яких викрали росіяни, щоб вони повернулися до своїх родин», — сказав Дон Бекон.

Співголова Української групи Конгресу Браян Фіцпатрік зауважив, що увесь світ бачить, із якою стійкістю та сміливістю тримається український народ у боротьбі з тиранією.

«Ця героїчна боротьба українського народу нагадує нашу боротьбу за свободу й демократію», — додав він.

У відеоформаті з вітальним словом до учасників Національного молитовного сніданку, зокрема, звернулися члени Палати представників Конгресу США Роберт Адерхольт, Майк Квіглі, Тім Волберг, Хуан Варгас, Джеррі Моран та капелан Палати представників Маргарет Кіббен, сенатори Джеймс Ленкфорд, Річард Блюменталь, Стів Дейнс, капелан Сенату адмірал Баррі Блек, а також глави 56 релігійних місій і церков з усього світу.

«Ми зібралися, щоб помолитися за перемогу, за справедливий мир, за наших людей, за Україну та її майбутнє. Нехай кожна молитва наповнить серця силою для подолання щоденних викликів і захищає Україну та українців. Кожного, хто сьогодні продовжує боротьбу на полі бою та хто підтримує нас у нашій боротьбі. Вічна шана всім, хто віддав життя за свободу й незалежність України», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що сьогодні українці єдині в молитві. І так само ми маємо бути єдиними в щоденній кропіткій роботі заради визволення й відновлення України.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ