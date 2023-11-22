До Києва з нагоди Дня Гідності та Свободи завітали Президент Євроради Шарль Мішель і Президент Молдови Мая Санду. Інші європейські лідери були на відеозв’язку

Український народ, захищаючи цілісність своєї держави, зберігає цілісність усього Європейського Союзу, єдиної та мирної Європи. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час розширеної зустрічі із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президентом Молдови Маєю Санду, які перебували в нашій країні з візитом з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Вітаючи в Києві друзів України, глава держави зазначив, що Україну від Європи не відірвати, і українці це довели. «Довели й те, що в Європі долі народів тісно пов’язані. І коли перемагає свобода одного народу, завжди виграють інші вільні народи Європи», — сказав він.

Сенс Революції Гідності

За словами Президента, саме в цьому полягав геополітичний сенс українського Майдану та Революції Гідності, і тепер у цьому сенс боротьби українців за свою державу та її незалежність.

«Захищаючи свою свободу, українці захищають свободу й для сусідів у Європі. Захищаючи свій європейський вибір, ми захищаємо європейський вибір і для наших друзів, для Молдови, для Грузії, для інших сусідів, і для Білорусі — для всього нашого регіону. А захищаючи свою цілісність, ми зберігаємо цілісність усього європейського проєкту — єдиної та мирної Європи», — зазначив Володимир Зеленський.

Як зауважив глава держави, сьогодні оптимізм України щодо європейського єднання став іще міцнішим, ніж був десять років тому.

«Ми разом із вами — разом з усіма нашими партнерами в Європі — показали, який міцний наш континент і яка потужна наша свобода. І європейські цінності ніколи не програють, бо ми з вами не програємо», — переконаний він.

Президент зазначив, що попри всі складнощі Україна наближає до реалізації свою європейську мрію.

«Ми здобули кандидатство. Ми якісно та повністю виконуємо рекомендації Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу. Усе, що потрібно від нас, ми робимо. Ми очікуємо, що наші партнери в ЄС справедливо оцінять нашу роботу й наш прогрес та ухвалять об’єктивно потрібне позитивне рішення про старт переговорів з Україною, про яке ми так мріємо і на яке так заслуговуємо ми й уся Європа», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент Європейської ради Шарль Мішель відзначив підтримку українців у Євросоюзі в їхній боротьбі за європейські цінності, яка почалася десять років тому на Майдані Незалежності під час Революції Гідності.

«Наше європейське майбутнє буде безпечнішим з Україною в ЄС. Ми провели дуже важливе рішення, вирішивши надати Україні та Молдові статус країн-кандидатів», — наголосив він.

Шарль Мішель запросив президентів України та Молдови на зустріч у грудні. За його словами, дуже важливо, щоб обидві країни підготувалися до майбутнього членства.

«У грудні ми маємо ухвалити рішення щодо наступних кроків. Маємо забезпечити, щоб метою цього процесу розширення стала не просто більша кількість, а й більша результативність, більша спроможність захищати спільні цінності», — додав він.

Президент Молдови Мая Санду зазначила, що Київ символізує стійкість і надію. Вона наголосила, що втрати, яких український народ зазнав під час Революції Гідності й зазнає нині внаслідок російської війни, захистили незалежність України та захищають Молдову.

«Молдова міцно стоятиме за Україну. Ми прийматимемо українських громадян, інвестуватимемо у стійкість і солідарність. Будемо гуртувати зусилля довкола України. Ми частина міжнародної спільноти, яка хоче притягнути росію до відповідальності», — наголосила Мая Санду.

Майдан боровся за європейські цінності

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у відео-зверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи зазначила, що десять років тому вся українська нація вийшла на вулиці та одностайно заявила, що Україні місце в Європі. І саме через бажання українців самостійно обирати свій шлях президент росії путін вирішив розпочати агресію проти України: спочатку шляхом війни на Донбасі, а потім шляхом повномасштабного вторгнення. За її словами, попри війну нині Україна як ніколи близька до мрії про європейське майбутнє, за яке боролися люди ще на Майдані.

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола у відеозверненні наголосила, що сміливість, відданість і героїзм українців у боротьбі за свободу й демократію під час Революції Гідності та у протистоянні російській агресії надзвичайно надихає європейців. Вона зауважила, що Європарламент — один з найбільших прихильників України й надалі наполягатиме, щоб переговори про вступ України до ЄС почалися вже цього року.

У відеозверненні з нагоди Дня Гідності та Свободи Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда зазначив: «Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні, які заплатили найвищу ціну за світле європейське майбутнє України. Ми віддаємо шану всім захисникам, які продовжували боротися за Україну всі ці десять років, і їхню жертву, їхню гідність ніколи не буде забуто». Він акцентував, що сьогодні попри агресивну російську війну Україна стає дедалі ближчою до Європи.

«Початок переговорів про вступ у грудні цього року стане ще однією подією, на яку ми всі сподіваємося», — сказав Гітанас Наусєда й додав, що вони робитимуть усе, щоб допомогти Україні приєднатися до ЄС і НАТО.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда у відеозверненні зазначив, що Польща після початку повномасштабної агресії росії закликала до негайного надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, а нещодавно Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про вступ.

«Це великий успіх, але також і величезний виклик. Хочу запевнити, що Польща непохитно стоятиме пліч-о-пліч із вами й підтримуватиме вас у боротьбі з агресором. Ми допомагатимемо вам на шляху до ЄС і НАТО, бо хочемо бачити вас у нашій європейській родині якомога швидше», — зазначив Анджей Дуда.

Вітаючи українців із десятою річницею Революції Гідності, Прем’єр-міністр Королівства Іспанія Педро Санчес у відеовиступі зауважив, що український народ останні десять років захищає фундаментальне право на незалежність. Він закликав продовжувати реформи, необхідні для приєднання до Євросоюзу, й наголосив, що Україну будуть раді бачити в європейській родині.

«Ми будемо раді бачити вас у ЄС і підтримуватимемо Україну, скільки буде потрібно», — запевнив Педро Санчес.

Україна виконує рекомендації, які потрібні для ухвалення політичного рішення про початок переговорів щодо членства у Європейському Союзі, і очікує на відповідний позитивний результат до кінця нинішнього року. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками ЗМІ після переговорів із Шарлем Мішелем та Маєю Санду.

Володимир Зеленський висловив переконання, що візит до Києва в День Гідності та Свободи Президента Європейської ради та Президента Молдови символізує, що успіх України на європейському шляху — це успіх і для її сусідів.

Джерело: Офіс Президента