Верховна Рада наприкінці минулого року разом із Податковим кодексом ухвалила зміни до законів «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та «Про виноград та виноградне вино» в частині використання сировини для виготовлення вин і коньяків України. Президент 10 грудня підписав ці зміни до законів, і відтепер у виробництві коньяків і вин дозволено використовувати сировину неукраїнського походження без будь-яких обмежень кількості.

У корпорації з виноградарства і виноробної промисловості «Укрвинпром» зазначають, що новоухвалені зміни можуть мати серйозні наслідки для виробників виноградно-виноробної галузі України і для населення.

«Якщо держава не ставить перед виробниками вимоги використовувати українські матеріали, сировинна база в країні зазнаватиме занепаду. Як наслідок, зменшиться кількість робочих місць у галузі й відрахування до бюджету», — зауважує генеральний директор корпорації «Укрвинпром» Володимир Кучеренко.

За його словами, зміни дають змогу недобросовісним виробникам використовувати найдешевшу іноземну сировину сумнівної якості: «У таких умовах може істотно погіршитися якість української продукції, а страждатимуть споживачі. Те, що нема вимоги про використання сировини українського походження під час виготовлення коньяків, нівелює сам термін «коньяк України», оскільки в ординарних марочних коньяках фактично не буде українського коньячного спирту. Нині гостре питання обов’язкового використання вітчизняної сировини під час виготовлення вин і коньяків України, щоб створити автентичний вітчизняний продукт».

Така новація створює серйозні проблеми для вітчизняних експортерів виноробної продукції. Адже європейське законодавство ставить вимоги до виробництва товарів, в назві яких є «географічне зазначення» — в таких товарах не менш як 85% винограду має походити виключно з цієї географічної зони. Тобто в українському коньяку — не менш як 85% українського винограду. Іншій продукції за кордон зась.

У Митному кодексі України йдеться про те, що товари, повністю вироблені в даній країні, — продукція рослинного походження, вирощена або зібрана в цій країні. Тому «продукт України», виготовлений на 100% з імпортної сировини, — не що інше, як введення в оману споживачів.

В Укрвинпромі підкреслюють, що зміни зводять нанівець Правила виробництва коньяків України, які зобов’язували використовувати частку вітчизняних коньячних спиртів у виробництві ординарних коньяків України, затверджені наказом Міністерства аграрної політики (зареєстрований у Міністерстві юстиції 30 липня 2018 року). Там ідеться, що під час виробництва ординарних коньяків України допускається використання витриманих не менше трьох років спиртів коньячних не вітчизняного походження за умови, що частка використання спиртів коньячних вітчизняного походження у перерахунку на літр 100-відсоткового спирту виробленої продукції має бути не менш ніж 15% у 2019 році з поступовим доведенням цієї частки до 85% 2027-го.

Згідно із правилами, спирти коньячні, зокрема молоді, придбані у вітчизняних виробників коньячного спирту та закладені для витримки, належать до спиртів коньячних вітчизняного походження за умови використання 100% вітчизняної сировини у їх виробництві. Інші спирти коньячні належать до спиртів коньячних не вітчизняного походження.

Отак і виходить: не встигли зробити крок на підтримку вітчизняного виробника, тут-таки робимо крок назад.

Володимир ЛІСОВИЙ

для «Урядового кур’єра»