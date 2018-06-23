І в нашій країні можна знайти чудові за ціною та якістю варіанти готелів та приватних садиб на морському узбережжі

Після тимчасової втрати Україною Криму південні області підхопили пальму першості щодо створення зон літнього морського відпочинку і втримують її. Літній сезон-2018 на узбережжях Чорного та Азовського морів мало відрізняється від торішнього, хіба що деяким зростанням цін на оренду приватних закутків, відпочинку на різного штибу базах, у пансіонатах, готелях тощо.

Наскільки посеред спекотного літа готові приймати морських відпочивальників наші курорти? Як за останні чотири роки змінилася їхня інфраструктура?

Потрібна державна програма

Співробітник Асоціації розвитку туризму Одеського регіону «Велика Одеса» Андрій Володько має песимістичний погляд на це питання. «На Одещині чудовий природний потенціал — суцільні красиві піщані пляжі. Однак те, що відбувається в курортних зонах нашого краю, не можна назвати добрими справами. Після того як Крим втратив туристську першість, наш регіон і справді почав інтенсивно розвивати галузь туризму, проте все відбувається хаотично, без плану дій. Цими роками відбувалися захоплення територій біля пляжів, будівництво на них без жодних планів міні-готелів, хостелів, котеджів тощо. Чимало наших курортних селищ мають вигляд не спланованих. Але люди їдуть з усієї України і з-за кордону. За моїми підрахунками, за чотири роки кількість відпочивальників збільшилася втричі або й у чотири рази», — зазначив він у коментарі «УК».

Тут можна посперечатися з місцевим фахівцем: торік автор матеріалу бував у курортній Сергіївці, і попри всі негаразди, вона чудово розвивається, курорт справді не впізнати. Та й одеський експерт зазначає, що фактично курортний сезон на Одещині розпочинався у травні — червні, і вже наприкінці першого літнього місяця був його розпал. Такого не було, приміром, у 2012—2013 роках, коли розпал сезону припадав на серпень. У червні не завжди можна знайти вільні місця в готелях і на турбазах.

Хаотичність розвитку також можна констатувати. Тож слушно каже Андрій Володько: в Україні треба негайно ухвалити державну програму розвитку туризму, де все докладно розписати.

Від кімнати за 70 до «люксу» за 1000 гривень

Українці їдуть на наші курорти й отримують задоволення від відпочинку. Звісно, наші південні міста ще далекі за рівнем сервісу від турецьких. Проте якщо родина хоче зекономити, не поїхавши в Туреччину, Хорватію чи Чорногорію, то можна знайти хороші варіанти відпочинку в Україні.

Вартість відпочинку на курортах цих країн у 2018-му зросла, тому, як зазначає «Урядовому кур'єру» експерт із туризму Надія Глущенко, цього року українські курорти і за ціною, і часто за якістю послуг вже можуть конкурувати з європейськими. Утім, далеко не завжди.

«І цьогоріч, і в попередні роки найпопулярніші морські курорти — Одеса та Одеська область. Ціни на відпочинок в Одесі на 20—30% вищі, ніж на інших курортах України навіть поблизу Південної Пальміри», — каже експерт.

У Затоці, Кароліно-Бугазі, Грибівці та інших курортних населених пунктах можна орендувати житло дешевше, і відпочинок буде не гіршим (а то й кращим), ніж в Одесі, бо там море й повітря набагато чистіші, ніж в обласному центрі.

Цього року ціни на туристських базах, у готелях та в приватному секторі у курортних містечках та селах на Чорному й Азовському морях приблизно однакові. Приміром, винайняти кімнату без зручностей можна за 50—100 гривень майже на всіх курортах (див. таблицю), ціна ж стандартного номера в міні-готелях з усіма зручностями залежно від класу — 350—550 гривень (за такою ціною можна орендувати і двокімнатну квартиру). Ціни на номери «люкс» починаються із 800 гривень.

Первісні території та Азов

Інтенсивно розвиваються й курорти Миколаївщини та Херсонщини. Коблеве вже називають маленьким Лас-Вегасом за подібності, пов’язані з великою кількістю розважальних закладів. Українські внутрішні туристи пізнають майже не відомі досі курортні території Кінбурнської коси (Покровка, Покровське), де природу збережено у первісному стані і є чудові й чисті піщані пляжі.

Нині ожили непогані морські курорти Залізний Порт, Лазурне, Генічеськ на Херсонщині. Туди навіть курсують потяги з Києва. Там можна недорого відпочити, вдосталь похлюпатися в морі.

Курорти Азовського моря завжди вабили туристів, особливо з дітьми (там мілководдя). Не виняток і нинішній рік. Бердянськ та Кирилівка вже наповнені туристами, Азовське море нагрілося дуже рано.

Характерно, що не меншає, а навпаки, більшає туристів на курортах поблизу лінії фронту. Так, курорти Білосарайської коси (Донецька область) неподалік Маріуполя не скаржаться на нестачу туристів.

Автор матеріалу відпочивав на цій дивовижній косі — там чудова природа, дуже чиста вода, можна купатися в лиманах й у відкритому морі. А ціни на номери в готелях та у приватних садибах нижчі, ніж у сусідній Запорізькій області, на 20—30%. Тож це економ-варіант для тих, хто хоче побувати цього року на морських курортах України.

Тобто якісно відпочити можна і в нашій країні, добираючи на свій смак і гаманець різноманітні варіанти курортів та готелів.