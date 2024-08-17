Відкриваючи вчора чергове урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що продовольча безпека — один з десяти пунктів формули миру Президента Володимира Зеленського. У червні у Швейцарії учасники Міжнародного саміту миру одностайно підтримали позицію України в питаннях продовольчої безпеки, зокрема щодо захисту портів і вільного та безпечного судноплавства в Чорному морі. Адже з першого дня свого вторгнення росія робила все, щоб українські порти на Чорному морі було заблоковано. На його думку, так ворог тиснув на економіку України й одночасно на наших союзників, створюючи загрози для світової продовольчої безпеки.

«Саме тому однією з найбільших перемог для України торік стало відкриття українського морського коридору. Минув рік, і ми можемо оцінити надзвичайно важливі результати для нашої країни», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, більш ніж 2300 суден зайшло в чорноморські порти України за цей рік. Вантажообіг становив понад 64 мільйони тонн. Майже 44 мільйони тонн зернових було експортовано з України.

«Усе це мало позитивний вплив на різні галузі нашої економіки та економіку загалом. Українські експортери наростили фізичні обсяги продажу своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року. Ми вийшли на довоєнні показники експорту», — наголосив Прем’єр-міністр.

Глава уряду зауважив, що цей результат став можливим завдяки трьом речам. Перше — успішні дії Сил безпеки та оборони України в Чорному морі. Друге — унікальна ініціатива зі страхування воєнних ризиків для торгових суден, яку держава втілює разом з міжнародними страховими компаніями. Третє — відновлення української портової інфраструктури та інвестиції в її розвиток. Денис Шмигаль подякував Президентові України та всім, хто забезпечив цю важливу перемогу, а також висловив вдячність аграріям, які у складних умовах продовжують сіяти та збирати врожай, щоб нагодувати Україну та світ.

Він нагадав, що завершуються треті жнива під час повномасштабної війни. Зібрано 21,7 мільйона тонн пшениці, 5,5 мільйона тонн ячменю. Загалом цього року маємо вже 28,5 мільйона тонн зернових.

«Цей результат — кропітка щоденна робота десятків тисяч людей та ефективні урядові програми допомоги нашим аграріям», — наголосив очільник уряду, зазначивши, що йдеться передовсім про доступ до пільгових кредитів та грантів, а також спеціалізованих дотацій. За його словами, цього тижня розпочалося приймання заявок на ще одну програму підтримки. Це допомога тим, хто розвиває системи зрошування. У держбюджеті для підтримки меліорації та відновлення меліоративних систем передбачено 200 мільйонів гривень.

«Якщо аграрій інвестує власні кошти, то держава його підтримає, покривши до 50% витрат на реконструкцію або будівництво нових систем зрошення. На практиці ми збільшуємо площі зрошуваних земель, поліпшуємо енергоефективність систем, збільшуємо врожайність та продуктивність агросектору», — роз’яснив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що уряд на засіданні ухвалив постанову про фактичний запуск ще однієї програми підтримки аграріїв — механізму надання спеціальних субсидій для сільгоспвиробників, які працюють у прифронтових регіонах. Згідно з ухваленим документом, держава платитиме 1 тисячу гривень на 1 гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій, і по 2 тисячі гривень на гектар, — якщо це території бойових дій.

«Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях і в цих громадах, тому підтримуватимемо наших людей, які там працюють», — запевнив Прем’єр.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ