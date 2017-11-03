Україна зацікавлена в тому, щоб реалізувати разом з Канадою спільні проекти і поглибити з нею взаємовигідну співпрацю. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час переговорів з генерал-губернатором Канади Жулі Паєтт. Він поділився враженнями від робочого візиту до Канади. На Прем’єра справили враження і сама країна, і рівень її співпраці з Україною. Жулі Паєтт запевнила Володимира Гройсмана, що Канада продовжуватиме політику підтримки нашої країни. Акцентували на тому, що за океаном проживає одна з найбільших українських діаспор.

Після привітань глава уряду говорив про перебіг реформ. Він наголосив, що відносини з Канадою на політичному та економічному рівнях — один із пріоритетів роботи КМУ. Оптимістично оцінюють й показники зростання обсягів торгівлі між Україною та Канадою, однак потенціал може бути вищим у рази в цифровому еквіваленті.

«Переконаний: додаткові можливості для нарощування нашої ділової активності відкриває угода про вільну торгівлю, яка набула чинності з 1 серпня 2017 року, — продовжив тему Володимир Гройсман. – Маю надію, що ми зможемо посилити співпрацю й щодо проектів з реформування держслужби, децентралізації, реформи правоохоронної системи, боротьби з корупцією, дерегуляції, енергетичної незалежності».

ІСАО потрібні наші фахівці

Про повне виконання Україною вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо безпеки цивільної авіації йшлося під час зустрічі глави уряду з президентом ради ІСАО Олумуіва Бенард Аліу та генеральним секретарем організації Фан Лю. Володимир Гройсман подякував керівництву ІСАО за підтримку позиції України щодо безпеки аероруху над Чорним морем. «Для нас це дуже важливе питання. Ми готові до співпраці й готові використати весь наш потенціал для регулювання цього дуже важливого питання», — вказав він.

Президент ради ІСАО подякував українським фахівцям за бажання увійти до керівних органів і посилити менеджмент організації. Слова Олумуіва Бенард Аліу цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ: «Ми вдячні, що Україна бажає посилити менеджмент ІСАО, адже знаємо, що ваша країна має дуже кваліфікованих фахівців і високі стандарти освіти в авіації та безпеці руху». Цього разу сторони домовилися посилювати технічну співпрацю й розвивати взаємодію з питань гарантування безпеки повітряного руху.

У Монреалі Прем’єр брав участь у заходах канадсько-українського круглого столу з питань співпраці в аерокосмічній галузі. Він запропонував канадській стороні об’єднати зусилля заради реалізації проектів у літакобудуванні, створенні супутників і стартової платформи для космічних запусків. Володимир Гройсман наголосив, що Україна має прекрасні авіаційні та космічні традиції, які варто зберігати й примножувати. Однак розвивати таку технологічну галузь самотужки — доволі складна справа, особливо в умовах гібридної війни. На ситуації також позначилися фактичні втрати донедавна традиційних для України авіаринків.

«Між Україною та Канадою — великі можливості, які можемо використовувати в аерокосмічній галузі. Україна — космічна держава. Маємо прекрасний досвід, науку, яка може бути дуже корисною на цьому етапі нашої співпраці, — продовжив Прем’єр. — Наш спільний досвід може дати результат».

Від Арктики до космічної науки

Він підкреслив, що спектр можливих напрямів співпраці в аерокосмічній галузі доволі широкий: від освоєння Арктичного регіону Канади, виробництва літаків та авіаційних симуляторів до мирного дослідження космосу, розвитку космічної науки. Що ж до українського авіапрому, то він має унікальні продукти. Тут виокремили не лише відомі світу літаки-транспортники Ан-124 «Руслан» та Ан-225 «Мрія», а й унікальні транспортні літаки короткого зльоту й посадки на платформі Ан-70.

«Уряд готовий до ухвалення всіх рішень і створення всіх умов для якісної стабільної стратегічної співпраці. Ми готові гарантувати все, що сприятиме такому успіху», — окреслив перспективу Володимир Гройсман.

Загалом Україна й Канада обговорюють чимало спільних проектів з будівництва літака Ан-132 (двигуни до нього постачає Pratt & Whitney Canada), створення стартового комплексу для космічних запусків у канадській провінції Нова Шотландія. Проект планує втілити в життя компанія Maritime Launch Services та Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля. Погоджено початкову концепцію його реалізації. А на стадії опрацювання — проект кооперації канадських і українських підприємств у запуску наносупутників за допомогою ракети-носія «Мікроспейс-2».

У межах роботи канадсько-українського круглого столу з питань співробітництва в авіакосмічній сфері у присутності Володимира Гройсмана підписали Меморандум про взаєморозуміння між космічними агентствами двох країн. Документ створює нові перспективи для взаємовигідної співпраці в одній з найтехнологічніших галузей економіки — освоєнні космосу.

Глава уряду вважає, що цей меморандум відкриває нові можливості й стане черговою сторінкою у співпраці України та Канади. «Це добрий знак, що наші агентства підписують такі важливі документи, — сказав він. — Я буду радий вітати нашу співпрацю і в літакобудуванні. Можливості України й Канади можна об’єднати й створити і впровадити конкурентний продукт і виходити на світовий ринок».