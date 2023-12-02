У Запорізькій області Президент провів нараду щодо будівництва фортифікаційних споруд. Він також побував на Харківщині

Під час наради глава держави заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та його першого заступника Олександра Павлюка. Також доповідали представники військових адміністрацій, місцевої влади та військові командувачі.

Учасники обговорили питання фортифікаційного облаштування опорних пунктів та спорудження укріплень на основних оборонних рубежах, зокрема на авдіївському, мар’їнському, куп’янсько-лиманському напрямках, а також у прикордонних регіонах, що межують із країною-агресором та білоруссю.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко доповів про будівництво укриттів у школах регіону.

Учасники наради приділили окрему увагу залученню ресурсів, зокрема фінансування для будівництва фортифікаційних споруд, і форматам співпраці із приватним бізнесом, який міг би долучатися до виконання таких робіт чи постачання необхідних матеріалів.

Президент України наголосив, що належне облаштування оборонних рубежів має стати пріоритетним питанням, зокрема у фронтових областях.

Обговорено потреби оборонців

На Запоріжжі Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні та перебігу бойових дій у межах зони відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія». Глава держави заслухав доповіді командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» Едуарда Москальова, командувача ОТУ «Запоріжжя» Сергія Літвінова про оперативну ситуацію на ділянках фронту в межах їхньої відповідальності. Було обговорено перебіг оборонних дій на авдіївському та мар’їнському напрямках, уточнено подальші плани українських підрозділів.

Президент вручив державні нагороди воїнам, які захищають Україну, за особисту мужність, самовідданість, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності країни.

«Мені дуже приємно бути тут, нагородити вас. Я знаю, що ви воюєте на запорізькому напрямку, в Авдіївці. Переказуйте теплі вітання своїм побратимам! Велика подяка від усіх нас, від народу України за те, що в нас є Україна, за те, що ви робите щоденно», — сказав Президент.

Задля безпеки частину нагород передано військовим у місця несення служби.

На Харківщині Володимир Зеленський побував у передовому командному пункті оборонців Куп’янська. Він разом з міністром оборони заслухав доповідь командувача Сухопутних військ Збройних сил України, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександра Сирського про оперативну ситуацію на його ділянці.

Було уточнено план подальших дій військових з’єднань, зокрема щодо оборони лінії Куп’янськ — Лиман. Було заслухано інформацію командира тактичної групи «Куп’янськ» Олександра Луценка та командира 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олександра Бакуліна. Обговорено найнагальніші потреби оборонців: засоби РЕБ, дрони, захист від ворожих БпЛА та облаштування фортифікаційних укріплень.

Президент вручив нагороди п’ятьом військовослужбовцям і передав 18 нагород для вручення за місцем служби.

«Тут присутні комбати, комбриги, бойові командири, які на куп’янському напрямку захищають мирне життя в Україні, на Харківщині. Знаю, що ви щоденно втрачаєте близьких людей, побратимів. Усі розуміють, що це найвища ціна. Тому я вас дуже прошу берегти себе, берегти своїх побратимів, військових, офіцерів, солдатів, які з вами поруч воюють щоденно», — сказав глава держави.

Обстріли навчання не зупинили

У Харкові Володимир Зеленський ознайомився з організацією навчання школярів на станції Харківського метрополітену «Університет». Він відвідав класи, в яких тривали уроки математики, англійської мови та музики. Глава держави поспілкувався з дітьми й поцікавився подробицями навчання.

Президент відзначив нагородами та почесними званнями педагогічних працівників Харківщини. Він нагородив педагогів орденами Княгині Ольги ІІІ ступеня, а також присвоїв почесні звання «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений вчитель України».

«Приємно бути на Харківщині, бачити дітей, їхні усмішки, оченята — маленькі, дуже приємні, але вже трішки дорослі — через усі випробування, які діти проходять разом з усією країною. Я хочу вам усім подякувати за те, що Харківщина не порожня, за те, що тут є прекрасні діти, люди різних професій. Безумовно, є ви, вчителі. Якщо є школа, навіть така креативна, є й життя. Дякую за вашу роботу, служіння дітям України. Хочу подякувати за те, що ви в Україні, з українськими дітьми, дякую за те, що ви несете знання нашим дітям під час війни і що війна не зупинила вас», — наголосив Володимир Зеленський.

На станції «Університет» навчається 831 дитина із 40 класів, які закріплені за 11 закладами освіти.

Приміщення для навчання дітей розташовані на п’яти станціях Харківського метрополітену: «Університет», «Перемога», «Тракторний завод», «Метробудівників» та «Академіка Павлова». Сформовано 105 класів, у яких навчаються 2094 учні 1—11 класів. Кабінети закріплено за 26 ліцеями. Діти навчаються у дві зміни. Школярів з усього міста безкоштовно підвозять автобусами за 12 маршрутами в супроводі патрульної поліції.

Джерело: Офіс Президента