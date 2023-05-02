Тієї прохолодної ночі з 27 на 28 квітня ніщо не віщувало біди. А рано-вранці залунала тривога. Близько 4:30 була масована повітряна атака. Два потужні вибухи в Умані, як пізніше сказали фахівці, спричинили влучання російських ракет. Вони забрали життя 23 мирних людей, серед них шестеро дітей. Одна з ракет поцілила в багатоповерховий будинок і зруйнувала один із двох під’їздів фактично на всю висоту. Друга влучила у склади неподалік.

Цілий день, а потім і наступний, рятувальники та медики робили що могли: гасили пожежу, розбирали завали, шукали людей, виводили мешканців із пошкоджених квартир, обстежували будівлю. Діяли тут і місцеві, й ті фахівці, які оперативно прибули з інших міст Черкащини та столиці. Усі обласні служби долали наслідки трагедії, допомагали постраждалим. На місці події тільки з ДСНС працювали більш як 27 одиниць техніки та 106 фахівців особового складу. Серед них і психологи, які надали допомогу згорьованим родичам потерпілих та наляканим мешканцям прилеглих будинків, загалом 110 особам.

«Сусідів уже немає, — зі сльозами розповідає місцевий житель Сергій Любивський та перелічує родини, які жили на різних поверхах знищеного росіянами під’їзду. — Тільки вчора бачив багатьох із них... Тут усі всіх знають, адже з одного заводу, заселялися в цей будинок 1993 року».

«Що про них думати, — ніби відповідаючи на непоставлене запитання про загарбників, які спричинили трагедію, кинув один з уманців (чимало людей прийшли до місця трагедії, щоб допомогти чим можуть). — Їм все одно кого, аби вбити якнайбільше. Хіба ж це по-людськи?»

За словами Уманського міського голови Ірини Плетньової, у зруйнованому будинку зареєстровано 216 людей. 109 із них мешкали у 46 фактично знищених квартирах. Нині у школі неподалік зруйнованого будинку розгорнули прихисток для постраждалих мешканців.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив деталі ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Умані: «Умань жила останнім часом достатньо спокійним життям. Ця трагедія підтверджує, що терористична атака російської федерації по об’єктах цивільної інфраструктури триває. І тому ми впевнені, що маємо далі воювати і все робити, щоб ворог пішов з нашої країни, — наголосив міністр. — Ідентифікуємо тіла, яких не можемо впізнати. На місці працює ДНК-лабораторія. Усі рідні та близькі громадян, які мешкали в цьому будинку, можуть звернутися, щоб надати свій ДНК-зразок для порівняльного аналізу».

У процесі ідентифікації з’ясувалося, що, крім дорослих, загинуло шестеро дітей. На місці страшного злочину працювали експерти Черкаського НДЕКЦ. Щоб він не залишився непокараним, все слід належно задокументувати, розповіли фахівці.

На ранок 29 квітня в уманській лікарні перебувало п’ятеро осіб, поранених внаслідок вибуху російської ракети в житловому будинку. Як розповів у коментарі одному з телеканалів заступник директора з невідкладної та хірургічної допомоги Олександр Максютов, одна людина в лікарні залишається в тяжкому стані. Ідеться про пацієнта, якого доставили з відкритою черепно-мозковою травмою, його відразу прооперували. Стан ще двох оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє перебувають у легкому стані та потребують лікування.

Рятувально-пошукова операція тривала в Умані 35 годин. На черзі — наступні етапи ліквідації наслідків цієї страшної трагедії.

Черкаська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 28 квітня 2023 року близько 04:30 окупанти завдали удару крилатими ракетами, попередньо Х-101, по місту Умань, одна з яких влучила в дев’ятиповерховий житловий будинок, зруйновано повністю під’їзд. Внаслідок авіаудару, крім багатоповерхівки, пошкоджено прилеглі будівлі, автомобілі, а також школу.

До зруйнованого будинку в Умані надвечір у п’ятницю та у вихідні люди приносили квіти й дитячі іграшки. Так вони вшановують пам’ять загиблих. Складали їх просто на зеленому килимі клумби. А поряд з молодих вишень облітали пелюстки цвіту, ніби сльози згорьованих бідою мирних людей.